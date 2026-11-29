- Advent első vasárnapja idén november 29-re esik, ekkor kezdődik a karácsonyi várakozás időszaka.
- Dédszüleink idejében az adventet szigorú böjtök, hajnali misék és a zajos mulatságok kerülése jellemezte.
- A régi magyar adventi hagyományokhoz férjjóslások, boszorkányhiedelmek és különös népszokások is kapcsolódtak.
Idén november 29-re esik advent első vasárnapja, ekkor gyújtjuk meg az első gyertyát az adventi koszorún. Az advent (jelentése: eljövetel) a keresztény egyházi év karácsonyt megelőző, négy vasárnapot magában foglaló időszaka, amely Jézus születésének ünnepére készít fel. A múltban a magyar falvakban ezek a hetek a böjtről, az imádságról és a közösségi szokásokról szóltak. A vallási előírások mellett számos népi hiedelem is kapcsolódott hozzájuk, amelyek közül mára sok feledésbe merült.
Advent első vasárnapja: milyen hagyományokkal kezdődött régen az ünnepi készülődés?
Advent eredete a Kr. u. IV. századig nyúlik vissza, és eredetileg hathetes időszak volt, csak a XI. század elején, VII. Gergely pápa rendelkezett az ünnepi időszak négy hétre való rövidítéséről.
Advent kezdetével a falvakban elcsendesedett az élet. A hagyományos katolikus közösségekben elmaradtak a lakodalmak, a bálok és a zajos mulatságok, sok helyen szerdán és pénteken böjtöltek, de szombaton is tartózkodtak a húsevéstől. A karácsony előtti időszakot ezért kisböjtnek is nevezték.
A vallásos élet fontos eseménye volt a hajnali roráté, amelyre még napfelkelte előtt indultak a hívek. Ezeket a Szűz Mária tiszteletére bemutatott miséket angyali vagy aranyos misének is nevezték. Egyes vidékeken a gyermekek énekszóval, csengetéssel ébresztették a falubelieket, hogy senki ne maradjon le a szertartásról.
Férjjóslás, boszorkányok és különös adventi babonák
Az adventi időszakhoz számos szerelmi jóslás kapcsolódott. András napján, november 30-án (amelyhez a legközelebb eső vasárnap advent első vasárnapja) az eladósorban lévő lányok különféle praktikákkal próbálták megtudni, ki lesz a jövendőbelijük. Egyes helyeken böjtöltek, majd férfiruhadarabot tettek a párnájuk alá, abban reménykedve, hogy álmukban meglátják leendő férjüket.
December 13-a, Luca napja különösen gazdag volt babonákban. Ekkor kezdték készíteni a Luca székét, amelynek karácsonyig kellett elkészülnie. A hiedelem szerint aki az éjféli misén ráállt, felismerhette a boszorkányokat.
A Luca-napi munkatilalmak elsősorban a nőket érintették, a tiltások megszegéséhez pedig különféle szerencsétlenségeket társítottak.
A karácsony közeledtével megjelentek a betlehemesek is. A házról házra járó csoportok énekkel, párbeszédekkel és gyakran tréfás jelenetekkel elevenítették fel Jézus születésének történetét. A betlehemezés egyes vidéken már advent idején elkezdődött, másutt karácsony napjaihoz kapcsolódott.
Ezek a szokások vidékenként és felekezetenként eltértek, de évszázadokon át meghatározták a karácsony előtti heteket. Közülük több ma is él, másokat már csak néprajzi gyűjtések és régi visszaemlékezések őriznek.
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