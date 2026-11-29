Advent első vasárnapja idén november 29-re esik, ekkor kezdődik a karácsonyi várakozás időszaka.

Dédszüleink idejében az adventet szigorú böjtök, hajnali misék és a zajos mulatságok kerülése jellemezte.

A régi magyar adventi hagyományokhoz férjjóslások, boszorkányhiedelmek és különös népszokások is kapcsolódtak.

Idén november 29-re esik advent első vasárnapja, ekkor gyújtjuk meg az első gyertyát az adventi koszorún. Az advent (jelentése: eljövetel) a keresztény egyházi év karácsonyt megelőző, négy vasárnapot magában foglaló időszaka, amely Jézus születésének ünnepére készít fel. A múltban a magyar falvakban ezek a hetek a böjtről, az imádságról és a közösségi szokásokról szóltak. A vallási előírások mellett számos népi hiedelem is kapcsolódott hozzájuk, amelyek közül mára sok feledésbe merült.

Advent első vasárnapja a templomokban kezdődött a hajnali miséken, de nem maradhatott ki a babonákkal tarkított népszokásokból sem.

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Advent első vasárnapja: milyen hagyományokkal kezdődött régen az ünnepi készülődés?

Advent eredete a Kr. u. IV. századig nyúlik vissza, és eredetileg hathetes időszak volt, csak a XI. század elején, VII. Gergely pápa rendelkezett az ünnepi időszak négy hétre való rövidítéséről.

Advent kezdetével a falvakban elcsendesedett az élet. A hagyományos katolikus közösségekben elmaradtak a lakodalmak, a bálok és a zajos mulatságok, sok helyen szerdán és pénteken böjtöltek, de szombaton is tartózkodtak a húsevéstől. A karácsony előtti időszakot ezért kisböjtnek is nevezték.

Advent első vasárnapjától egykor csak püspöki engedéllyel lehetett házasságot kötni. Az 1611-es nagyszombati zsinat rendelkezése egészen vízkeresztig szólt.

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A vallásos élet fontos eseménye volt a hajnali roráté, amelyre még napfelkelte előtt indultak a hívek. Ezeket a Szűz Mária tiszteletére bemutatott miséket angyali vagy aranyos misének is nevezték. Egyes vidékeken a gyermekek énekszóval, csengetéssel ébresztették a falubelieket, hogy senki ne maradjon le a szertartásról.

Férjjóslás, boszorkányok és különös adventi babonák

Az adventi időszakhoz számos szerelmi jóslás kapcsolódott. András napján, november 30-án (amelyhez a legközelebb eső vasárnap advent első vasárnapja) az eladósorban lévő lányok különféle praktikákkal próbálták megtudni, ki lesz a jövendőbelijük. Egyes helyeken böjtöltek, majd férfiruhadarabot tettek a párnájuk alá, abban reménykedve, hogy álmukban meglátják leendő férjüket.