Tallinnban a karácsonyfa köré épül a vásár, Salzburgban csillagos eget idéznek a fényfüzérek, Segesváron pedig a középkori várnegyed adja a téli séta hátterét.

Londonban világító angyalok függnek a Regent Street fölött, Amszterdamban a csatornák mentén húzódnak a fényfüzérek, Koppenhágában a Tivoli, Rovaniemiben pedig a Mikulás faluja idézi meg a karácsonyt.

Rómában a templomi betlehemek, Athénban a parlament előtti karácsonyfa, Portóban pedig a városházától a környező utcákig húzódó díszkivilágítás adja az ünnepi látványt.

Az advent Európában városonként más-más látványt kínál. Van, ahol a városháza előtt állítják fel a karácsonyfát, máshol a bevásárlóutcák fölé függesztik az ünnepi díszeket. A korán sötétedő északi városokban egy délutáni sétán már világítanak a vásár faházai. Délebbre a templomok betlehemei és a főterek karácsonyfái körül állnak meg a járókelők. Egy hangulatos európai utazás bármerre is vihet: északra, délre, de az biztos, hogy a téli élmények mindenhol egyedi élményekkel tesznek gazdagabbá.

Az advent Európában tökéletes időszak arra, hogy bebarangoljuk a kontinens legszebb nagyvárosait a téli időszakban.

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Advent Európában – hová érdemes utazni karácsony előtt?

Tallinn óvárosában a Városháza terén, a karácsonyfa körül sorakoznak a vásár faházai. A mézeskalács mellett az észt ünnepi asztal jellegzetes fogásait, köztük véres hurkát és savanyú káposztát is kínálnak. Salzburgban a dóm előtti tér és a szomszédos Residenzplatz standjai fölött csillagos égboltot idéznek a fényfüzérek. Az erdélyi Segesváron a középkori várnegyedben sétálhatunk: ez a látvány valóban olyan, mintha egy mesekönyv lapjaira csöppentünk volna. A macskaköves utcák és a színes házak fölé magasodó Óratorony alatt a vár egyik régi kapuján juthatunk be az óvárosba.

Londonban a Regent Street íve fölött világító angyalok sorakoznak, alattuk piros buszok járnak. Az Oxford Streeten már más díszek fogadnak, pedig a két utca az Oxford Circusnél találkozik. Amszterdamban maga a vízpart a téli fényfesztivál helyszíne. A csatornák mentén kivilágított fák mellett gyalog is végigsétálhatunk, a hajóról pedig a keskeny csatornaházak homlokzataival együtt csodálhatjuk meg őket.