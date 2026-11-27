Természetes alapanyagokból is látványos és egyedi dekoráció készülhet.

Négy gyertyával és néhány jól megválasztott dísszel megőrizheted az ünnep hagyományos hangulatát.

Mutatjuk, milyen alapanyagokra lesz szükséged, és hogyan állítsd össze a saját koszorúdat.

Az adventi időszak egyik legkedvesebb része, amikor előkerülnek a karácsonyi dekorációk. Az adventi koszorú házilag is elkészíthető, és ne hidd, hogy nagy ördöngösség. A virágüzletekben és a kézműves kínálatokban egyetlen hagyományos koszorú ára eléri vagy meghaladja a 20-30 ezer forintot, vagyis luxus lenne több tízezer forintot kiadnod egy mutatós darabért, amikor ott a te ügyes két kezed.

Adventi koszorú házilag fenyőágakkal és tobozokkal. A klasszikus alapanyagokból is készülhet igazán mutatós ünnepi dekoráció.

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Adventi koszorú házilag

A csináld magad adventi koszorú egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell ragaszkodnod egyetlen mintához sem. A házilag megalkotott adventi koszorú egyrészt pénztárcabarát megoldás, másrészt remek kis ünnepi alkotóprogram.

Milyen az idei adventi koszorú trend?

A minimalista adventi koszorú

Idén egyre fontosabb a természetes hatás és a visszafogott, minimalista elegancia. A bézs, a krém, a jeges kék, valamint a barna és a bordó árnyalatai jól működnek a fenyőzölddel, de a klasszikus piros-arany párosítás is telitalálat. Nem feltétlenül kell azonban kör alakú koszorúban gondolkodnod.

Egy szép kerámiatálra vagy falapra rendezett négy gyertya, némi moha és néhány természetes dísz is látványos, hosszúkás adventi kompozíciót alkothat. Ez a dekormegoldás akkor is praktikus, ha kisebb az asztalod, vagy egyszerűen jobban kedveled a modern lakberendezési stílust.

A hagyományos adventi koszorú

A visszafogottság kedvelőinek természetesen továbbra is a fenyőágakkal borított, négygyertyás változat marad az egyik legjobb választás. Ezeket készítsd elő, és helyezkedj el egy általad kinevezett munkaasztalnál, vagy a földön:

egy vesszőkoszorú-alap,

négy azonos vagy harmonizáló színű gyertya;

fenyő-, tuja- vagy más örökzöld ágak;

vékony kötöződrót és négy gyertyatüske;

tobozok, fahéjrudak, szárított narancskarikák;

néhány szalag, kisebb karácsonyi dísz vagy természetes termés;

olló és ragasztópisztoly.

Egy séta során összegyűjtött tobozok, néhány lehullott ág, egy korábbról megmaradt szalag vagy néhány karácsonyi gömb is új életre kelhet. Ha van otthon megfelelő koszorúalapod, máris jelentősen csökkentheted a kiadásokat.