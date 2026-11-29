Dr. Darria a BabyCentre felkérésére osztotta meg tapasztalatait. Orvosként és egy kisgyermek édesanyjaként pontosan tudja, milyen veszélyeket rejthetnek bizonyos, ártalmatlannak tűnő ajándékok.

A karácsonyi ajándékválasztásnál a biztonság elsődleges szempont

Fotó: Leonid Iastremskyi / 1234RF

Íme veszélyes karácsonyi ajándékok listája

Apró gumilabdák

Az apró, pattogó labdák könnyen a gyerekek torkába kerülhetnek, és teljesen elzárhatják a légutakat. Az orvos egy kollégája esetét is felidézte, akinek egy olyan kisfiút kellett ellátnia, aki játék közben a szájával próbálta elkapni a labdát, majd félrenyelte azt.

Vízzel duzzadó gyöngyök

Ezek az apró golyók (Aqua Beads) folyadék hatására akár eredeti méretük sokszorosára is megnőhetnek. Ha a gyermek lenyeli őket, a szervezetében kitágulva bélelzáródást vagy légúti akadályt okozhatnak. Felismerésük is nehéz lehet, mert a hagyományos röntgenfelvételeken nem mindig láthatók. Az orvos szerint ezek egyszerre jelentenek fulladásveszélyt, bélelzáródási és mérgezési kockázatot.

Apró, erős mágnesek

Különösen veszélyesek azok a nagy erejű mágnesek, amelyeket a gyerekek könnyen a szájukba vehetnek vagy akár az orrukba dughatnak. Ha egynél többet nyelnek le, a mágnesek a bélrendszer különböző szakaszain keresztül is vonzhatják egymást. Összecsíphetik a bélszöveteket, elzárhatják a vérellátást, súlyos belső sérüléseket, bélátfúródást és életveszélyes fertőzéseket okozva. Ilyenkor akár sürgős műtétre is szükség lehet.

Lufik

A lufik a kisgyermekek fulladásos baleseteinek egyik leggyakoribb okozói. Különösen a kipukkadt vagy leeresztett léggömbök veszélyesek, mert könnyen a légutakba kerülhetnek, és nehéz eltávolítani őket.

Minden, ami belefér egy vécépapír-gurigába

Az orvos szerint egyszerű szabály segíthet felismerni a veszélyes apró tárgyakat: ha egy játék teljes egészében belefér egy hagyományos vécépapír-gurigába, akkor egy kisgyermek számára fulladásveszélyt jelenthet. A kisgyerekek ugyanis gyakran a szájukba veszik a környezetükben található tárgyakat. Ez a próba persze egyszerű tájékozódási segítség, nem helyettesíti a játékok korosztályi és biztonsági jelöléseinek ellenőrzését.