Dr. Darria a BabyCentre felkérésére osztotta meg tapasztalatait. Orvosként és egy kisgyermek édesanyjaként pontosan tudja, milyen veszélyeket rejthetnek bizonyos, ártalmatlannak tűnő ajándékok.
Íme veszélyes karácsonyi ajándékok listája
Apró gumilabdák
Az apró, pattogó labdák könnyen a gyerekek torkába kerülhetnek, és teljesen elzárhatják a légutakat. Az orvos egy kollégája esetét is felidézte, akinek egy olyan kisfiút kellett ellátnia, aki játék közben a szájával próbálta elkapni a labdát, majd félrenyelte azt.
Vízzel duzzadó gyöngyök
Ezek az apró golyók (Aqua Beads) folyadék hatására akár eredeti méretük sokszorosára is megnőhetnek. Ha a gyermek lenyeli őket, a szervezetében kitágulva bélelzáródást vagy légúti akadályt okozhatnak. Felismerésük is nehéz lehet, mert a hagyományos röntgenfelvételeken nem mindig láthatók. Az orvos szerint ezek egyszerre jelentenek fulladásveszélyt, bélelzáródási és mérgezési kockázatot.
Apró, erős mágnesek
Különösen veszélyesek azok a nagy erejű mágnesek, amelyeket a gyerekek könnyen a szájukba vehetnek vagy akár az orrukba dughatnak. Ha egynél többet nyelnek le, a mágnesek a bélrendszer különböző szakaszain keresztül is vonzhatják egymást. Összecsíphetik a bélszöveteket, elzárhatják a vérellátást, súlyos belső sérüléseket, bélátfúródást és életveszélyes fertőzéseket okozva. Ilyenkor akár sürgős műtétre is szükség lehet.
Lufik
A lufik a kisgyermekek fulladásos baleseteinek egyik leggyakoribb okozói. Különösen a kipukkadt vagy leeresztett léggömbök veszélyesek, mert könnyen a légutakba kerülhetnek, és nehéz eltávolítani őket.
Minden, ami belefér egy vécépapír-gurigába
Az orvos szerint egyszerű szabály segíthet felismerni a veszélyes apró tárgyakat: ha egy játék teljes egészében belefér egy hagyományos vécépapír-gurigába, akkor egy kisgyermek számára fulladásveszélyt jelenthet. A kisgyerekek ugyanis gyakran a szájukba veszik a környezetükben található tárgyakat. Ez a próba persze egyszerű tájékozódási segítség, nem helyettesíti a játékok korosztályi és biztonsági jelöléseinek ellenőrzését.
Régi, antik játékok
A régebbi játékok nem feltétlenül felelnek meg a mai biztonsági előírásoknak. Tartalmazhatnak például ólmot vagy más mérgező nehézfémeket, különösen a régi festékbevonatokban. Az elhasználódás miatt apró alkatrészek válhatnak le róluk, éles részek kerülhetnek elő, vagy megsérülhetnek az elemtartók is.
Üveggolyók
Az üveggolyók méretük és formájuk miatt könnyen elzárhatják a kisgyermekek légútját. Sima felületük és kerek alakjuk miatt különösen nehéz lehet őket eltávolítani, ha a gyermek félrenyeli őket.
Az orvos szerint ezek a játékok a sürgősségi osztályokon dolgozók egyik legnagyobb félelmei közé tartoznak - írja a Mirror.