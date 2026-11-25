Az ALDI akciós kínálata már az első adventi hétvégére is ünnepi hangulatot teremt, érdemes most beszerezni a karácsonyi sütemények hozzávalóiból és megédesíteni a várakozás idejét is!

Ami az ünnepi süteményekhez kell

A karácsonyi desszertkínálat nemcsak a nagymama receptjén múlik, hanem a jó minőségű alapanyagokon is. A tortákhoz, bejglitöltelékhez, zserbóhoz és persze az omlós linzerekhez mindenképpen szükségünk van dzsemre, illetve lekvárra. A sárgabarackból, illetve eperből készített, 450 grammos GRANDESSA Extradzsem most 26% kedvezménnyel, csupán 545 Ft-ért* a kosarunkba kerülhet, míg a sütemények, torták fényes bevonatához tökéletes RIQUET Étcsokoládé 10 dekás táblája most 25%-kal olcsóbban, mindössze 299 Ft-ért** kapható az ALDI-ban. A szilveszteri gyümölcssalátákba vagy a szárnyashúsokhoz készített gyümölcsragukba pompásan illik az ananász, és az 560 grammos SWEET VALLEY Daraboltananász-konzerv most 21% kedvezménnyel, csak 549 Ft-ba*** kerül.

Forrás: ALDI

Így könnyű az ünnepvárás

A baráti összejövetelek, a közös ajándék- vagy dekorációkészítés idején a legjobb, ha van valami kész finomság, amivel megkínálhatjuk a vendégeinket. A kellemesen fűszeres, csokoládéba mártott, FINEST BAKERY Puszedli 500 grammos csomagja most 40%-kal olcsóbban, már 949 Ft-ért**** a miénk lehet. Remek választás a szintén 500 grammos, FINEST BAKERY gyorsfagyasztott Édes aprósütemények is, aminek többféle változata most 30% kedvezménnyel, mindössze 699 Ft-ért***** vásárolható meg. Érdemes belőle betárazni, hiszen pillanatok alatt megsül és nemcsak csodás, friss süteményt kapunk, de pompás süteményillatban várhatjuk az ünnepeket.

Forrás: ALDI

Az ünnepi hangolódáshoz november 27-től 29-ig, délután 3 órától este 9-ig még karácsonyi vásárral is kedveskedik az ALDI. Budapesti, XIII. kerületi, Pannónia utcai áruházának parkolójában várja a kicsiket és nagyokat forró italokkal, körhintával, amire a gyerekek ingyen felülhetnek, és más meglepetésekkel.

Forrás: ALDI

*11.26-12.02.: GRANDESSA Extradzsem, kétféle, 450g/üveg, 745Ft/üveg helyett 26% engedménnyel 545Ft/üveg (1211,11Ft/kg);