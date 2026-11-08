Alacsonyabb tesztoszteronszinthez vezethet a túlzott húsfogyasztás

Több mint 2 ezer 500 férfit vizsgáltak nemrég egy új kutatásban, amelynek eredményei kapcsán a tudósok megállapították, hogy azok a férfiak, akiknek a fehérje-bevitele nagyobb részben állati eredetű termékekből származott, alacsony tesztoszteronszinttel küzdöttek ellentétben azokkal, akik a legkevesebb húst fogyasztották. Sőt, akik több növényi fehérjét vittek be a szervezetükbe, azoknak átlagosan magasabb volt a tesztoszteronszintjük.

A túlzott húsfogyasztás és az alacsony tesztoszteronszint közötti összefüggéseket vizsgálták egy tanulmányban finn kutatók. Illusztráció: 123RF

Alacsony tesztoszteronszintet okoz a túlzott húsfogyasztás?

A Kelet-Finnországi Egyetem által végzett, az International Journal of Food Sciences and Nutrition című folyóiratban megjelent tanulmány egészen pontosan 2 ezer 546, 42 és 60 év közötti finn férfit vizsgált, négy napos étkezési naplók adatait felhasználva. A kutatók összehasonlították a férfiak étrendjét a tesztoszteront és az úgynevezett globulin nevű fehérje szintjét mérő vérmintákkal. Ez a fehérje segít a nemi hormonok véráramon keresztüli szállításában.

A kutatók végül négy csoportba osztották a résztvevőket, aminek során figyelembe vették a fehérjeforrásokat, az életkort, a testtömeg-indexet, az egyéb étkezési szokásokat, az életmódot és az egészségi állapotot is.

A részletes elemzés során kiderült, hogy az állati eredetű fehérjék közül a tejfehérje fokozottabb fogyasztása alacsonyabb tesztoszteronszinttel és a nemi hormonokat szállító fehérje alacsonyabb szintjével állt összefüggésben. A zöldségekből és egyéb növényi eredetű élelmiszerekből származó fehérje – a gabonatermékeket kivéve – ellenben magasabb tesztoszteronszinttel járt együtt. A húsfehérje a hormonokat szállító fehérje alacsonyabb szintjével állt összefüggésben, ugyanakkor nem járt együtt az össztesztoszteron szintjének csökkenésével. Az állati fehérjékre vonatkozó általános megállapítást ezért nem szabad úgy értelmezni, hogy pusztán a húsfogyasztás önmagában csökkenti a tesztoszteronszintet.

A többségében növényi fehérjéket fogyasztó férfiak magasabb tesztoszteronszinttel büszkélkedhettek. Illusztráció: 123RF

Mit mondanak a számok?

Azoknál, akik a legtöbb állati fehérjét fogyasztották, a tesztoszteronszint átlagosan 1,2 nanomol/literrel alacsonyabb volt, mint azoknál, akik a legkevesebb húst fogyasztották.

A legtöbb növényi fehérjét fogyasztó férfiaknál a szint 1,1 nanomol/literrel magasabb volt, mint a legkevesebb növényi fehérjét fogyasztó csoportban.

Ettől függetlenül a tudósok arra is felhívták a figyelmet, hogy pusztán az étrend megváltoztatása önmagában nem változtatja meg lényegesen a tesztoszteronszintet. A kutatók szerint a megfigyelt mintázatokban közrejátszhatnak még többek között az étrendek egyéb elemei, illetve az egyéni különbségek a táplálékok feldolgozásában.