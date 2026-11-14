Mintha nem is valódiak lennének: elképesztő fehér állatok – galéria

A Moby Dick című regény 1851. november 14-én jelent meg az Egyesült Államokban, így 2026-ban a 175. évfordulóját ünnepeljük.

Az albinizmus öröklött pigmentképzési rendellenesség, amely miatt az érintett állatok bőre, szőre vagy tollazata feltűnően világos lehet.

Nem minden fehér állat albínó: a szokatlan színezet mögött más genetikai jelenségek is állhatnak.

175 évvel ezelőtt, 1851. november 14-én jelent meg az Egyesült Államokban Herman Melville Moby Dick című regénye, amelynek középpontjában egy hatalmas fehér ámbráscet áll. Ahab kapitány megszállottan üldözi a titokzatos állatot, amely az irodalomtörténet egyik legismertebb teremtményévé vált. A regény híres fehér cetje jó alkalmat ad arra, hogy közelebbről is megismerkedjünk a természet szokatlanul világos színű, albínó állataival. Bár a fehér színű állatok látványa sokakat az albinizmusra emlékeztet, fontos tudni, hogy Moby Dick fehérsége önmagában nem bizonyítja, hogy albínó lett volna.

Albínó állatok minden fajnál akadnak, például a tarajos sülök között is

Fotó: 123RF

Albínó állatok: mitől lesznek fehérek?

Az albinizmus egy öröklött genetikai állapot, amelyben a szervezet melanintermelése csökken vagy elmarad. A melanin az a festékanyag, amely többek között a bőr, a szőrzet, a tollak és a szem színét is meghatározza. Az albínó állatok ezért gyakran fehér vagy rendkívül világos színűek, szemük pedig a pigmenthiány miatt rózsaszínesnek vagy vörösesnek tűnhet.

A feltűnő külső azonban hátrányokkal is járhat. A pigmenthiány miatt az állatok érzékenyebbek lehetnek a napfényre, látásuk is eltérhet a megszokottól, és a természetes rejtőzködésük is nehezebbé válhat.

Nem minden hófehér állat albínó

A természetben más jelenségek is okozhatnak szokatlanul világos színezetet. Ilyen például a leucizmus, amelynél a pigmentáció részben vagy szinte teljesen hiányozhat, miközben a szemek megtarthatják természetes színüket. Éppen ezért egy hófehér madárról, emlősről vagy hüllőről pusztán a bundája, tollazata vagy pikkelyei alapján nem mindig állapítható meg biztosan, hogy albínó-e.

A különleges megjelenésű állatok mindenesetre lenyűgöző látványt nyújtanak. Galériánkban fehér kígyót, denevért, kengurut, sündisznót, macskát és más ritka színezetű állatot is megcsodálhatunk: