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genetikai mutáció

Mintha nem is valódiak lennének: elképesztő fehér állatok – galéria

58 perce
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Hófehér kenguru, különleges denevér és vörös szemű mókus: a természet néha egészen meglepő külsővel ajándékozza meg az állatokat. Herman Melville világhírű regénye, a Moby Dick megjelenésének 175. évfordulóján az albínó állatok különleges világába kalauzoljuk olvasóinkat. Galériánkban olyan ritka megjelenésű élőlényeket mutatunk be, amelyek mintha egy meséből léptek volna elő.
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  • A Moby Dick című regény 1851. november 14-én jelent meg az Egyesült Államokban, így 2026-ban a 175. évfordulóját ünnepeljük.
  • Az albinizmus öröklött pigmentképzési rendellenesség, amely miatt az érintett állatok bőre, szőre vagy tollazata feltűnően világos lehet.
  • Nem minden fehér állat albínó: a szokatlan színezet mögött más genetikai jelenségek is állhatnak.

175 évvel ezelőtt, 1851. november 14-én jelent meg az Egyesült Államokban Herman Melville Moby Dick című regénye, amelynek középpontjában egy hatalmas fehér ámbráscet áll. Ahab kapitány megszállottan üldözi a titokzatos állatot, amely az irodalomtörténet egyik legismertebb teremtményévé vált. A regény híres fehér cetje jó alkalmat ad arra, hogy közelebbről is megismerkedjünk a természet szokatlanul világos színű, albínó állataival. Bár a fehér színű állatok látványa sokakat az albinizmusra emlékeztet, fontos tudni, hogy Moby Dick fehérsége önmagában nem bizonyítja, hogy albínó lett volna.

albínó állat, egy tarajos sült etet egy nő
Albínó állatok minden fajnál akadnak, például a tarajos sülök között is
Fotó: 123RF

Albínó állatok: mitől lesznek fehérek?

Az albinizmus egy öröklött genetikai állapot, amelyben a szervezet melanintermelése csökken vagy elmarad. A melanin az a festékanyag, amely többek között a bőr, a szőrzet, a tollak és a szem színét is meghatározza. Az albínó állatok ezért gyakran fehér vagy rendkívül világos színűek, szemük pedig a pigmenthiány miatt rózsaszínesnek vagy vörösesnek tűnhet.

A feltűnő külső azonban hátrányokkal is járhat. A pigmenthiány miatt az állatok érzékenyebbek lehetnek a napfényre, látásuk is eltérhet a megszokottól, és a természetes rejtőzködésük is nehezebbé válhat.

Nem minden hófehér állat albínó

A természetben más jelenségek is okozhatnak szokatlanul világos színezetet. Ilyen például a leucizmus, amelynél a pigmentáció részben vagy szinte teljesen hiányozhat, miközben a szemek megtarthatják természetes színüket. Éppen ezért egy hófehér madárról, emlősről vagy hüllőről pusztán a bundája, tollazata vagy pikkelyei alapján nem mindig állapítható meg biztosan, hogy albínó-e.

A különleges megjelenésű állatok mindenesetre lenyűgöző látványt nyújtanak. Galériánkban fehér kígyót, denevért, kengurut, sündisznót, macskát és más ritka színezetű állatot is megcsodálhatunk:

Az albinizmus egy öröklött genetikai állapot, amelyben a szervezet melanintermelése csökken vagy elmarad.
Bizony, a kígyók is lehetnek albínók.
Ritka, mint a fehér holló - tartja a mondás. Valóban ritka, de néha előfordul.
A melanin az a festékanyag, amely többek között a bőr, a szőrzet, a tollak és a szem színét is meghatározza.
Az albínó állatok gyakran fehér vagy rendkívül világos színűek, szemük pedig a pigmenthiány miatt rózsaszínesnek vagy vörösesnek tűnhet.
A macskáknál egyre gyakoribb a teljesen fehér szőrzet, sok példány pedig teljesen süket.
A feltűnő külső azonban hátrányokkal is járhat. A pigmenthiány miatt az állatok érzékenyebbek lehetnek a napfényre, látásuk is eltérhet a megszokottól, és a természetes rejtőzködésük is nehezebbé válhat.
A tarajos sülök is sötét színűek, de ennél a fajnál is előfordulhat pigmenthiány.
Az albínó mókusok a rejtőszín hiányában fokozottabban ki vannak téve a ragadozók támadásainak.
Galéria: Fehér denevér, albínó kenguru: a természet ritka csodái – galéria
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Az albinizmus egy öröklött genetikai állapot, amelyben a szervezet melanintermelése csökken vagy elmarad.

Migaloo korunk leghíresebb albínó hosszúszárnyú bálnája:

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