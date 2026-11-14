Már az állásinterjú előtt eldőlhet a sorsod – meglepő módszert alkalmaz egy ismert cég

Milyen hibák miatt bukhat el valaki egy állásinterjún?

Mire figyelnek a munkáltatók az interjún túl?

Hogyan lehet jó benyomást kelteni egy állásinterjún?

Hiába felel meg valaki minden szakmai elvárásnak, még az állásinterjú előtt elveszítheti az esélyét a kiszemelt munkára. A Duolingo egyik vezetői pozíciójára jelentkező pályázó pontosan így járt. Pedig nem a képzettségével vagy a tapasztalatával volt probléma. A vállalat egy egészen szokatlan módszerrel vizsgálta meg, hogyan viselkedik a jelentkező, amikor azt hiszi, senki sem figyeli.

Könnyen lehet, hogy már az állásinterjú előtt elbukjuk a kiszemelt munkát

Fotó: ChatGPT

A nyelvtanulási alkalmazás mögött álló cég a szokásos felvételi folyamat mellett arra is kíváncsi volt, hogyan bánnak a jelöltek azzal a taxisofőrrel, aki az interjúra szállítja őket. Az egyik pályázó számos követelménynek megfelelt, ám amikor a munkáltató megtudta, hogyan viselkedett a sofőrrel, végül nem ajánlották fel neki az állást – számolt be róla a The Independent.

Egy taxisofőr miatt bukott el az állásinterjú

A cég módszere egyszerű feltételezésre épül: aki udvariatlan egy taxisofőrrel, az a munkahelyén is hasonlóan bánhat másokkal, különösen az alacsonyabb beosztású kollégáival.

A vállalat ezért nemcsak az önéletrajzokat, a motivációs leveleket és az interjúkon adott válaszokat értékelte, hanem a jelentkezők állásinterjún kívüli viselkedését is.

A pszichológiai kutatások szerint ennek lehet alapja. Az emberek ugyanis gyakran tudatosan igyekeznek jó benyomást kelteni egy állásinterjún, és ilyenkor könnyebben elrejthetik személyiségük kevésbé előnyös oldalát. A cég azonban nincs egyedül ezzel a megközelítéssel. Más munkáltatók például a közösségi oldalakon megjelenő bejegyzéseket is átnézik, mielőtt döntenének egy jelölt felvételéről.

Tényleg elárulja a személyiségünket, hogyan viselkedünk az állásinterjú előtt?

A szokatlan kiválasztási módszer több problémát is felvet. Egyrészt kérdéses, mennyire etikus a jelentkező tudta nélkül, az interjún kívüli viselkedése alapján dönteni a felvételéről.