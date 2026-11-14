Már az állásinterjú előtt eldőlhet a sorsod – meglepő módszert alkalmaz egy ismert cég

- Milyen hibák miatt bukhat el valaki egy állásinterjún?
- Mire figyelnek a munkáltatók az interjún túl?
- Hogyan lehet jó benyomást kelteni egy állásinterjún?
Hiába felel meg valaki minden szakmai elvárásnak, még az állásinterjú előtt elveszítheti az esélyét a kiszemelt munkára. A Duolingo egyik vezetői pozíciójára jelentkező pályázó pontosan így járt. Pedig nem a képzettségével vagy a tapasztalatával volt probléma. A vállalat egy egészen szokatlan módszerrel vizsgálta meg, hogyan viselkedik a jelentkező, amikor azt hiszi, senki sem figyeli.
A nyelvtanulási alkalmazás mögött álló cég a szokásos felvételi folyamat mellett arra is kíváncsi volt, hogyan bánnak a jelöltek azzal a taxisofőrrel, aki az interjúra szállítja őket. Az egyik pályázó számos követelménynek megfelelt, ám amikor a munkáltató megtudta, hogyan viselkedett a sofőrrel, végül nem ajánlották fel neki az állást – számolt be róla a The Independent.
Egy taxisofőr miatt bukott el az állásinterjú
A cég módszere egyszerű feltételezésre épül: aki udvariatlan egy taxisofőrrel, az a munkahelyén is hasonlóan bánhat másokkal, különösen az alacsonyabb beosztású kollégáival.
A vállalat ezért nemcsak az önéletrajzokat, a motivációs leveleket és az interjúkon adott válaszokat értékelte, hanem a jelentkezők állásinterjún kívüli viselkedését is.
A pszichológiai kutatások szerint ennek lehet alapja. Az emberek ugyanis gyakran tudatosan igyekeznek jó benyomást kelteni egy állásinterjún, és ilyenkor könnyebben elrejthetik személyiségük kevésbé előnyös oldalát. A cég azonban nincs egyedül ezzel a megközelítéssel. Más munkáltatók például a közösségi oldalakon megjelenő bejegyzéseket is átnézik, mielőtt döntenének egy jelölt felvételéről.
Tényleg elárulja a személyiségünket, hogyan viselkedünk az állásinterjú előtt?
A szokatlan kiválasztási módszer több problémát is felvet. Egyrészt kérdéses, mennyire etikus a jelentkező tudta nélkül, az interjún kívüli viselkedése alapján dönteni a felvételéről.
Másrészt egyetlen taxiút könnyen félrevezető lehet. Valaki azért is tűnhet barátságtalannak, mert izgul az állásinterjú miatt, késésben van, vagy egyszerűen csendben szeretné átnézni a jegyzeteit. Ettől még nem feltétlenül udvariatlan.
A lap által ismertetett kutatások arra is rámutatnak, hogy a megjátszott kedvességet sokszor hagyományos interjún is fel lehet ismerni. A túlzott dicsekvés, az őszintétlen hízelgés vagy az, ha valaki kizárólag önmagáról beszél, szintén sokat elárulhat a személyiségéről.
Egy tapasztalt állásinterjúztató számára ezért egy kötetlen beszélgetés is elegendő lehet ahhoz, hogy megismerje a jelentkezőt. A Duolingo esete mindenesetre jól mutatja, hogy az álláskeresés során olykor nemcsak az számít, mit mondunk az interjún, hanem az is, hogyan bánunk másokkal előtte.