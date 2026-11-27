Az allergiás nátha az orrnyálkahártya gyulladásával járó betegség, amelyet az immunrendszer bizonyos allergénekre adott túlzott reakciója idéz elő.
Dr. Paulina Stoica román fül-orr-gégész szerint sok beteg éveken keresztül egyszerű megfázásnak tulajdonítja a panaszait. A leggyakoribb kiváltó tényezők közé tartozik
a pollen, a por és a penész, de állati eredetű allergének is okozhatnak tüneteket.
A betegség szezonálisan vagy egész évben jelentkezhet. Már kisgyermekkorban kialakulhat, és az allergiás családi háttér is növelheti a kockázatát.
Súlyos szövődményeket okozhat a kezeletlen allergiás nátha
A tartós gyulladás következtében az orrkagylók megnagyobbodhatnak, ami tovább nehezítheti az orrlégzést. Amennyiben a gyógyszeres kezelés nem hoz megfelelő eredményt, további vizsgálatokra, bizonyos esetekben pedig műtéti beavatkozásra is szükség lehet.
A fül-orr-gégész szerint a nem megfelelően kezelt betegség lehetséges szövődményei közé tartozik:
- a bakteriális orrmelléküreg-gyulladás;
- a középfülgyulladás;
- a fülkürt működési zavara és a halláscsökkenés;
- az orrpolipok kialakulása;
- az asztma kialakulása vagy súlyosbodása;
- az alvászavarok és a nappali fáradtság.
Gyermekeknél a tartós szájlégzés a fogívek megfelelő fejlődését is befolyásolhatja.
Az orrspray túlzott használata tovább ronthatja a helyzetet
A kezelés során fontos az allergének lehetőség szerinti kerülése, valamint az orvos által javasolt allergiaellenes és gyulladáscsökkentő készítmények alkalmazása.
A szakember arra is figyelmeztetett, hogy
az orrdugulást enyhítő, érösszehúzó orrspray-k túlzott használata tovább fokozhatja az orrdugulást.
A műtéti beavatkozás pedig javíthatja ugyan az orrlégzést, de magát az allergiát nem szünteti meg.
A tartósan fennálló, kezelés mellett sem enyhülő panaszok esetén ezért indokolt a fül-orr-gégészeti kivizsgálás.