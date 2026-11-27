Az allergiás nátha az orrnyálkahártya gyulladásával járó betegség, amelyet az immunrendszer bizonyos allergénekre adott túlzott reakciója idéz elő.

Mi az az allergiás nátha?

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Dr. Paulina Stoica román fül-orr-gégész szerint sok beteg éveken keresztül egyszerű megfázásnak tulajdonítja a panaszait. A leggyakoribb kiváltó tényezők közé tartozik

a pollen, a por és a penész, de állati eredetű allergének is okozhatnak tüneteket.

A betegség szezonálisan vagy egész évben jelentkezhet. Már kisgyermekkorban kialakulhat, és az allergiás családi háttér is növelheti a kockázatát.

Súlyos szövődményeket okozhat a kezeletlen allergiás nátha

A tartós gyulladás következtében az orrkagylók megnagyobbodhatnak, ami tovább nehezítheti az orrlégzést. Amennyiben a gyógyszeres kezelés nem hoz megfelelő eredményt, további vizsgálatokra, bizonyos esetekben pedig műtéti beavatkozásra is szükség lehet.

A fül-orr-gégész szerint a nem megfelelően kezelt betegség lehetséges szövődményei közé tartozik:

a bakteriális orrmelléküreg-gyulladás;

a középfülgyulladás;

a fülkürt működési zavara és a halláscsökkenés;

az orrpolipok kialakulása;

az asztma kialakulása vagy súlyosbodása;

az alvászavarok és a nappali fáradtság.

Gyermekeknél a tartós szájlégzés a fogívek megfelelő fejlődését is befolyásolhatja.

Az orrspray túlzott használata tovább ronthatja a helyzetet

A kezelés során fontos az allergének lehetőség szerinti kerülése, valamint az orvos által javasolt allergiaellenes és gyulladáscsökkentő készítmények alkalmazása.

A szakember arra is figyelmeztetett, hogy

az orrdugulást enyhítő, érösszehúzó orrspray-k túlzott használata tovább fokozhatja az orrdugulást.

A műtéti beavatkozás pedig javíthatja ugyan az orrlégzést, de magát az allergiát nem szünteti meg.

A tartósan fennálló, kezelés mellett sem enyhülő panaszok esetén ezért indokolt a fül-orr-gégészeti kivizsgálás.