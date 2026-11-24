Az aloe vera világos helyen érzi jól magát, és akkor érdemes meglocsolni, ha a földje kiszáradt.

A sárguló, puhuló levelek túlöntözésre utalhatnak, a gyökeres sarjakból pedig új növényt nevelhetünk.

A levél átlátszó géljét bőrápolókban használják, a héj alatti sárga nedv viszont lenyelve hasi görcsöt okozhat.

Az aloe vera az Arab-félsziget délnyugati részéről származó pozsgás növény, amely nálunk szobanövényként tartható. Húsos, fogazott szélű leveleiben vizet raktároz, így a földje két locsolás között nyugodtan kiszáradhat. A levelek belsejében átlátszó gél található, közvetlenül a héj alatt pedig sárgás, keserű nedv, az úgynevezett aloe-latex. Ha felvágunk egy levelet, mindkettővel találkozhatunk. A különbség főleg akkor számít, ha a növényt házilag szeretnénk felhasználni.

Az aloe vera leveleiben található gél hatékony a bőr regenerálódásának folyamatában, ezért gyakran alkalmazzák kozmetikai cikkek előállításához.

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Aloe vera mire jó?

A kozmetikumok összetevői között gyakran találkozhatunk az aloe vera géllel. A levél belsejéből nyert gélt többek között hidratáló készítményekhez és napozás utáni bőrápolókhoz adják. Az aloe vera hatása égési sérüléseknél is igazolt. Egyes vizsgálatok szerint a bőrre kent gél gyorsíthatja a hámképződést és enyhítheti a fájdalmat. A helyi használatot a legtöbben jól viselik, de kivételes esetekben előfordulhat égő érzés, viszketés vagy kiütés.

A bolti aloe vera ital készítéséhez gyakran a levél belsejéből nyert gélt használják. Ha otthon vágjuk fel a levelet, a gélbe belekeveredhet a héj alól szivárgó sárgás nedv. Ez aloint tartalmaz, és lenyelve hasi görcsöt vagy hasmenést okozhat. Emiatt a cserepes aloénk levelét jobb kihagyni a házi italokból.

A héj alatt lévő sárgás, keserű nedv, az úgynevezett aloe-latex aloint tartalmaz, ami hasi görcsöket okozhat, ezért ne kísérletezzünk az aloe vera ital házi előállításával!

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De egy friss tanulmány rámutatott, hogy az aloe vera levelében található egyik vegyület, a béta-szitoszterin hatékonyan lép fel az Alzheimer-kór folyamatai ellen.

Hol tartsuk és milyen gyakran öntözzük?

Az aloe vera gondozása akkor a legegyszerűbb, ha világos helyet keresünk neki, és locsolás előtt mindig ellenőrizzük a földjét. Nyárra a szabadba is kitehetjük, de fokozatosan szoktassuk hozzá az erősebb napfényhez, mert a lakásból hirtelen a tűző napra kerülve megperzselődhetnek a levelei. Olyan cserepet válasszunk, amelynek az alján kifolyhat a felesleges víz, és töltsük meg laza, jó vízáteresztő képességű kaktuszfölddel.