- Az aloe vera világos helyen érzi jól magát, és akkor érdemes meglocsolni, ha a földje kiszáradt.
- A sárguló, puhuló levelek túlöntözésre utalhatnak, a gyökeres sarjakból pedig új növényt nevelhetünk.
- A levél átlátszó géljét bőrápolókban használják, a héj alatti sárga nedv viszont lenyelve hasi görcsöt okozhat.
Az aloe vera az Arab-félsziget délnyugati részéről származó pozsgás növény, amely nálunk szobanövényként tartható. Húsos, fogazott szélű leveleiben vizet raktároz, így a földje két locsolás között nyugodtan kiszáradhat. A levelek belsejében átlátszó gél található, közvetlenül a héj alatt pedig sárgás, keserű nedv, az úgynevezett aloe-latex. Ha felvágunk egy levelet, mindkettővel találkozhatunk. A különbség főleg akkor számít, ha a növényt házilag szeretnénk felhasználni.
Aloe vera mire jó?
A kozmetikumok összetevői között gyakran találkozhatunk az aloe vera géllel. A levél belsejéből nyert gélt többek között hidratáló készítményekhez és napozás utáni bőrápolókhoz adják. Az aloe vera hatása égési sérüléseknél is igazolt. Egyes vizsgálatok szerint a bőrre kent gél gyorsíthatja a hámképződést és enyhítheti a fájdalmat. A helyi használatot a legtöbben jól viselik, de kivételes esetekben előfordulhat égő érzés, viszketés vagy kiütés.
A bolti aloe vera ital készítéséhez gyakran a levél belsejéből nyert gélt használják. Ha otthon vágjuk fel a levelet, a gélbe belekeveredhet a héj alól szivárgó sárgás nedv. Ez aloint tartalmaz, és lenyelve hasi görcsöt vagy hasmenést okozhat. Emiatt a cserepes aloénk levelét jobb kihagyni a házi italokból.
De egy friss tanulmány rámutatott, hogy az aloe vera levelében található egyik vegyület, a béta-szitoszterin hatékonyan lép fel az Alzheimer-kór folyamatai ellen.
Hol tartsuk és milyen gyakran öntözzük?
Az aloe vera gondozása akkor a legegyszerűbb, ha világos helyet keresünk neki, és locsolás előtt mindig ellenőrizzük a földjét. Nyárra a szabadba is kitehetjük, de fokozatosan szoktassuk hozzá az erősebb napfényhez, mert a lakásból hirtelen a tűző napra kerülve megperzselődhetnek a levelei. Olyan cserepet válasszunk, amelynek az alján kifolyhat a felesleges víz, és töltsük meg laza, jó vízáteresztő képességű kaktuszfölddel.
Az aloe vera öntözésekor nedvesítsük át a földet, majd öntsük ki az alátétben összegyűlt vizet. A következő locsolással várjunk, amíg a föld kiszárad. Télen ritkábban kell öntözni, mert a növény ilyenkor lassabban fejlődik. Ha a levelek elvékonyodnak, ráncosodni kezdenek, és a föld is száraz, az vízhiányra utalhat.
A sárguló, puhuló levelek és a tartósan nedves föld együtt inkább túlöntözést jeleznek. Ilyenkor hagyjuk kiszáradni a földet, és ellenőrizzük, hogy szabadon kifolyik-e a víz a cserép alján.
Ha a növény tövénél kis sarjak jelennek meg, átültetéskor leválaszthatjuk azokat, amelyeknek már saját gyökerük van. Ezeket külön cserépbe ültetve új növényeket nevelhetünk.
Nézd meg a videót is az aloe vera gondozásáról és szaporításáról:
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