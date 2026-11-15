Te még együtt alszol a gyerekeddel? Itt húzd meg szülőként a határt

Az együttalvás nem minden családban jelenti ugyanazt: a gyerek életkora és a családi dinamika is sokat számít.

Vekerdy Tamás pszichológus szerint bizonyos életkor felett már érdemes lehet lazítani a testi kötődésen.

A külön alvásra való átállás nem feltétlenül jelent küzdelmet: létezik fokozatos, szeretetteljes módszer is.

Vekerdy Tamás pszichológus egy 1996-os nyilatkozatában egyetértett ugyan azzal, hogy fontos, hogy a baba érezze a szülő közelségét, de mint arra felhívta a figyelmet: „nagy különbség van aközött, hogy egy egész család – vagy legalábbis több ember, testvérek, szülők – vackolódik össze egy fészekben, vagy az alvás gyerekkel csupán egy szülő és egy gyerek között valósul meg.”

Alvás gyerekkel: pszichológiai szempontból nincs egyetlen, kőbe vésett korhatár, hogy meddig „szabad” vagy „egészséges” együtt aludni. Forrás: 123RF

Alvás gyerekkel: traumatizáló is lehet

Sok ember együtt alvása traumatizáló is lehet a gyerek számára, főleg ha már 7-8-9 éves korban van. Vekerdy Tamás szerint bizonyos esetekben érzelmi, lelki sérüléseket szenvedhet a gyerek.

„Tudattalan vagy félig tudatos fantáziát indíthat el benne. Feldolgozhatatlan erotikus feszültségek léphetnek fel és zavarhatják meg a gyerek fejlődését és mindennapi életét. Az egyre nagyobb fiukat egyedül nevelő anyáknak csak az tanácsolható, hogy valósítsák meg a külön alvást, még ha hiányozni fog is a szuszogó gyerek” – javasolta, kiemelve, hogy ezzel nem ellökjük magunktól a gyereket, hanem segítjük az önállósodása természetes folyamatát.

Kim West elismert amerikai gyerekalvási tanácsadó szerint a traumatizálódáson túl a szülők közötti kapcsolat is negatív irányba tolódhat. A férj és feleség, anya és apa szerepei a gyerekkel való együttalvás miatt felcserélődhetnek: az apa kiszorul a hálószobából, ennek következtében lazulhat a két szülő közötti intimitás, és érzelmileg eltávolodhatnak egymástól.

Amíg az együttalvás minden családtag számára pihentető és megnyugtató, addig nem okoz pszichés vagy fejlődésbeli károsodást. Forrás: 123RF

Társfüggőséget is okozhat a gyerekkel alvás?

Ha a szülők között jó a kapcsolat és a gyerek autonómiáját napközben támogatják, akkor a későbbiekben nem alakul ki társfüggőség a szülő és gyerek között, más a helyzet azonban,

ha az együttalvás nem a gyerek, hanem a szülő igényét szolgálja. Például ha a szülő a házassági problémái elől menekül, és a gyereket használja „póttársként” maga mellett az ágyban, vagy ha a szülő szorongó, túlóvó, és képtelen engedni a gyerek önállósodását, mert a saját magányától fél.

West kifejezetten javasolja, hogy a gyerek 2-3 éves kora körül már próbálkozzunk meg a külön alvással, az átszoktatás pedig fokozatosan történjen. A módszere szerint célszerű, hogy az átszoktatás elején a szülő üljön a gyereke ágya mellé, amíg ő elalszik, majd 3-4 naponta fokotatosan üljön távolabb. A gyerek így lassanként megtanul önállóan elaludni a saját szobájában.

Adhatunk a kicsinek valamit, amihez ragaszkodhat, például egy plüssfigurát, amelynek anyu-, apu-, vagy otthon-illata van. Ez biztonságérzetet nyújt majd a számára. Beszéljük meg vele előre, hogy a saját ágyában fog aludni, ahhoz pedig, hogy a kedvét is meghozzuk, kiválaszthatjuk vele együtt a számára legjobban tetsző ágyneműt

– magyarázta a szakember.