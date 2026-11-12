Démonokat látnak, mégsem tudnak megmozdulni: minden ötödik embert érinthet a jelenség

Baland Jalal, a Harvard Egyetem idegtudósa évek óta kutatja az alvási paralízis állapotát, amelyről a The Guardiannek beszélt.

Az alvási paralízis tünetei és okai.

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Alvási paralízis: amikor az agy felébred, de a test még alszik

Az alvási paralízis az alvás és az ébrenlét határán jelentkezik. A REM-alvás során az agytörzs átmenetileg gátolja a legtöbb vázizom mozgását, hogy ne hajtsuk végre álmaink cselekvéseit.

Előfordulhat azonban, hogy az érzékelésért felelős agyterületek már ébredezni kezdenek, miközben a mozgásgátlás még fennáll.

Az érintett ilyenkor tudatánál lévőnek érezheti magát, de nem képes mozogni vagy beszélni. Az élményt gyakran mellkasi nyomás, fulladásérzés és félelmetes hallucinációk kísérik.

Sokan egy árnyalakot, démont vagy más fenyegető lényt látnak a szobában.

Miért látnak démonokat az érintettek?

Jalal szerint az agy ilyenkor megpróbál magyarázatot találni a mozdulatlanságra. A testérzékelés zavara hozzájárulhat ahhoz, hogy az ember egy másik alak jelenlétét érzékelje.

A félelemért is felelős amigdala aktivitása tovább fokozhatja a rettegést, a kulturális hiedelmek pedig befolyásolhatják a hallucinációk tartalmát.

Egyiptomban például dzsinnekről, másutt szellemekről vagy démonokról számolhatnak be az érintettek.

A jelenség rendszerint néhány másodperctől néhány percig tart, de ennél sokkal hosszabbnak érződhet.

Mit lehet tenni alvási paralízis közben?

A kutató egy olyan módszert is vizsgál, amely segíthet megtörni a félelem és az ismétlődő epizódok közötti kapcsolatot.

Ennek része a szem becsukása, a helyzet átmeneti és önmagában ártalmatlan jelenségként való felismerése, valamint a figyelem kellemes gondolatokra irányítása.

Jalal azt tanácsolja, hogy az érintettek lehetőleg ne küzdjenek kétségbeesetten a mozdulatlanság ellen, mert az fokozhatja a pánikot.

Egy kis létszámú, narkolepsziás betegekkel végzett olasz elővizsgálatban a módszer alkalmazása mellett körülbelül felére csökkent a gyakori alvási paralízises epizódok száma.

A kutató szerint a jelenség nemcsak az alvás működéséről, hanem az emberi tudat és a valóságérzékelés természetéről is fontos kérdéseket vet fel.