Az anyagcsere során szervezetünk feldolgozza a bevitt tápanyagokat, energiát nyer, valamint felépíti és lebontja a működéséhez szükséges anyagokat. A napi energiafelhasználást többek között az életkor, az izomtömeg, a fizikai aktivitás és a táplálkozás is befolyásolja. A FITBOOK tudományos kutatások alapján gyűjtötte össze azokat az élelmiszereket, amelyek kedvezően hathatnak bizonyos anyagcsere-folyamatokra.
11 élelmiszer, amelyek támogathatják az anyagcsere működését
Bizonyos élelmiszerek növelhetik a szervezet energiafelhasználását, hosszabb ideig biztosíthatnak teltségérzetet, vagy kedvezően befolyásolhatják a vércukorszintet. Ezek közé tartoznak:
- Fehérjében gazdag élelmiszerek
- Teljes kiőrlésű gabonafélék
- Csilipaprika
- Gyömbér
- Hüvelyesek
- Brokkoli
- Kávé
- Kakaó
- Zöld tea
- Víz
- Fahéj
Bár ezek fogyasztása önmagában nem eredményez feltétlenül fogyást, a kiegyensúlyozott étrend részeként támogathatják a szervezet egészséges működését.
1. Fehérjében gazdag élelmiszerek
A húsok, a halak, a tojás, a tejtermékek és a diófélék feldolgozásához viszonylag sok energiára van szüksége a szervezetnek. A fehérjékből származó energia mintegy 20–30 százalékát azok emésztésére és feldolgozására fordítja.
2. Teljes kiőrlésű gabonafélék
A zabpehely, a barna rizs, a teljes kiőrlésű kenyér és tészta rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag. Fogyasztásuk támogathatja az emésztést, és mérsékelheti az étkezés utáni vércukorszint-emelkedést.
Egy 2017-es kutatásban a teljes kiőrlésű gabonaféléket fogyasztók napi energiaegyensúlyában mintegy 92 kilokalóriás kedvező különbséget figyeltek meg. Ez részben a magasabb energiafelhasználásból, részben a kisebb kalóriafelszívódásból adódott.
3. Csilipaprika
A csilipaprika csípősségéért felelős kapszaicin fokozhatja a szervezet hőtermelését, amelyhez energiára van szükség. A kutatások szerint a vegyület kis mértékben növelheti az energiafelhasználást, befolyásolhatja a zsírégetést, és átmenetileg csökkentheti az éhségérzetet. Rendszeres fogyasztásától azonban nem érdemes jelentős súlycsökkenést várni.
4. Gyömbér
A gyömbérben található növényi vegyületek az energiafelhasználásra és a teltségérzetre is hatással lehetnek. Egy 2013-as, kis létszámú kutatás szerint a forró vízben elkevert gyömbérpor növelte az étkezés utáni energiafelhasználást, és csökkentette az éhségérzetet.
Újabb vizsgálatok azonban nem igazoltak egyértelmű anyagcsere-serkentő hatást, így a gyömbér hosszú távú fogyást elősegítő szerepe továbbra is kérdéses.
5. Hüvelyesek
A bab, a lencse, a borsó és a csicseriborsó egyaránt gazdag növényi fehérjében és rostokban. Fogyasztásuk hosszabb ideig biztosíthat teltségérzetet, valamint támogathatja az egészséges bélflóra fenntartását.
A rostok feldolgozása során a bélbaktériumok olyan vegyületeket termelnek, amelyek a cukor- és zsíranyagcserében is szerepet játszanak.
6. Brokkoli
A brokkoliban található növényi vegyületek kedvezően befolyásolhatják a cukoranyagcserét. Egy 2025-ös kutatásban a brokkolicsíra-kivonatot fogyasztó, prediabéteszes résztvevőknél enyhe vércukorszint-csökkenést figyeltek meg.
A vizsgálat ugyanakkor nem érte el az előzetesen meghatározott elsődleges célját, és azt sem igazolták, hogy a hagyományos brokkoli fogyasztása növelné a kalóriafelhasználást.
7. Kávé
A kávéban található koffein serkenti az idegrendszer működését, és átmenetileg növelheti a szervezet energiafelhasználását. Egy 2024-ben megjelent tudományos áttekintés szerint a kávéfogyasztás legalább három órán keresztül 5–20 százalékkal növelheti az energiafelhasználást. A hatás azonban egyénenként eltérő lehet, és a zsírégetés átmeneti fokozódása nem jelent automatikusan tartós fogyást.
8. Kakaó
A kakaóban található flavanolok kedvezően hathatnak a fizikai teljesítőképességre. Egy 2023-as kutatásban a résztvevőknél javult a maximális oxigénfelvevő képesség és a fizikai teljesítmény.
Azt azonban nem bizonyították, hogy a kakaó növelné a nyugalmi energiafelhasználást vagy közvetlenül segítené a fogyást. A magas kakaótartalmú étcsokoládét kalória- és zsírtartalma miatt érdemes mértékkel fogyasztani.
9. Zöld tea
A zöld tea koffeint és katechineket tartalmaz, amelyek befolyásolhatják a szervezet hőtermelését és a zsírégetést.
Egy 2024-es, 22 tanulmányt összesítő elemzés szerint a zöld teát vagy zöldtea-készítményeket fogyasztók átlagosan 1,23 kilogrammal többet fogytak a kontrollcsoportok tagjainál. A kutatók ugyanakkor korlátozottnak ítélték az eredmények bizonyító erejét.
10. Víz
A megfelelő folyadékbevitel nélkülözhetetlen az anyagcsere működéséhez, a tápanyagok szállításához és a testhőmérséklet szabályozásához.
Kutatások szerint az étkezés előtti vízfogyasztás elősegítheti a teltségérzet kialakulását, így hozzájárulhat a kalóriabevitel csökkentéséhez. Az azonban nem bizonyított egyértelműen, hogy a víz önmagában jelentősen fokozná az energiafelhasználást.
11. Fahéj
A fahéjban található növényi vegyületek támogathatják a cukoranyagcserét. Egy 2024-es, 24 tanulmányt összesítő elemzés szerint a fahéjtartalmú készítmények kedvezően befolyásolhatják a vércukorszintet és az inzulinérzékenységet a 2-es típusú cukorbetegséggel élőknél. Azt azonban egyelőre nem igazolták kellőképpen, hogy a hagyományos fahéj fogyasztása fokozná a zsírégetést vagy elősegítené a fogyást.
Mit tehetünk még az anyagcsere gyorsításáért?
Az étrend mellett a rendszeres testmozgás és az elegendő alvás is fontos szerepet játszik az anyagcsere megfelelő működésében. Különösen hasznos lehet az erősítő edzés, hiszen az izomszövet nyugalmi állapotban is energiát használ fel.
A fehérjében és rostokban gazdag táplálkozás szintén segíthet a testsúly szabályozásában. Fontos azonban, hogy egyetlen élelmiszer sem helyettesítheti az egészséges életmódot, és a bemutatott élelmiszerek anyagcserére gyakorolt hatása sem minden esetben bizonyított egyértelműen.
Egy 2024-ben közzétett, 52 tanulmány eredményeit összesítő elemzés szerint a fehérjében gazdag étrend növelheti a napi energiafelhasználást. Emellett hosszabb ideig biztosíthat teltségérzetet, és fogyás során segíthet megőrizni az izomtömeget.