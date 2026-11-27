Az anyagcsere során szervezetünk feldolgozza a bevitt tápanyagokat, energiát nyer, valamint felépíti és lebontja a működéséhez szükséges anyagokat. A napi energiafelhasználást többek között az életkor, az izomtömeg, a fizikai aktivitás és a táplálkozás is befolyásolja. A FITBOOK tudományos kutatások alapján gyűjtötte össze azokat az élelmiszereket, amelyek kedvezően hathatnak bizonyos anyagcsere-folyamatokra.

Bizonyos élelmiszerek kedvezően befolyásolhatják az anyagcsere működését

Fotó: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS / Pexels

11 élelmiszer, amelyek támogathatják az anyagcsere működését

Bizonyos élelmiszerek növelhetik a szervezet energiafelhasználását, hosszabb ideig biztosíthatnak teltségérzetet, vagy kedvezően befolyásolhatják a vércukorszintet. Ezek közé tartoznak:

Fehérjében gazdag élelmiszerek Teljes kiőrlésű gabonafélék Csilipaprika Gyömbér Hüvelyesek Brokkoli Kávé Kakaó Zöld tea Víz Fahéj

Bár ezek fogyasztása önmagában nem eredményez feltétlenül fogyást, a kiegyensúlyozott étrend részeként támogathatják a szervezet egészséges működését.

1. Fehérjében gazdag élelmiszerek

A húsok, a halak, a tojás, a tejtermékek és a diófélék feldolgozásához viszonylag sok energiára van szüksége a szervezetnek. A fehérjékből származó energia mintegy 20–30 százalékát azok emésztésére és feldolgozására fordítja.

2. Teljes kiőrlésű gabonafélék

A zabpehely, a barna rizs, a teljes kiőrlésű kenyér és tészta rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag. Fogyasztásuk támogathatja az emésztést, és mérsékelheti az étkezés utáni vércukorszint-emelkedést.

Egy 2017-es kutatásban a teljes kiőrlésű gabonaféléket fogyasztók napi energiaegyensúlyában mintegy 92 kilokalóriás kedvező különbséget figyeltek meg. Ez részben a magasabb energiafelhasználásból, részben a kisebb kalóriafelszívódásból adódott.

3. Csilipaprika

A csilipaprika csípősségéért felelős kapszaicin fokozhatja a szervezet hőtermelését, amelyhez energiára van szükség. A kutatások szerint a vegyület kis mértékben növelheti az energiafelhasználást, befolyásolhatja a zsírégetést, és átmenetileg csökkentheti az éhségérzetet. Rendszeres fogyasztásától azonban nem érdemes jelentős súlycsökkenést várni.