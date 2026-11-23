1. A kerti árvácska télen a szélvédett helyet szereti

Különösen a cserépben és balkonládában nevelt árvácskák érzékenyek a fagyra, mert a kisebb földtömeg gyorsabban átfagy. Ezért érdemes ezeket a növényeket védett helyre, például egy déli fekvésű fal vagy sövény mellé, esetleg télikertbe helyezni.

Árvácska télen: mikor kell bevinni és hova?

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2. Távolítsuk el az árvácska elnyílt virágait a fagy előtt

Ősszel szedjük le az elszáradt virágfejeket, így a növény több energiát fordíthat a gyökerei megerősítésére. Ha azonban a hőmérséklet –3 °C alá csökken, és nyugalmi állapotba kerül, már ne bolygassuk.

3. Az árvácska gondozása télen mulcsozással

Terítsünk a tövek köré egy-két centiméter vastagságban száraz lombot, szalmát vagy fakérget. Az sem gond, ha a takarás kissé befedi a szárakat és a virágot. A mulcsozás mérsékli a hőingadozást, óvja a gyökereket a kemény fagyoktól, és segít megőrizni a talaj nedvességét, így a kerti árvácska télen biztonságban lehet.

4. Szigeteljük a balkonláda oldalát

A láda oldalát körbetekerhetjük jutazsákkal, buborékfóliával vagy újságpapírral, így mérsékelhetjük a lehűlést. Ha a cserép kőburkolaton áll, helyezzünk alá merev hőszigetelő lapot, de ügyeljünk arra, hogy a vízelvezető nyílások szabadon maradjanak. A life.hu oldalán találhatsz házi készítésű balkonládákat is.

5. Emeljük meg a cserepet

A legjobb megoldás, ha a cserép alá lábakat vagy téglákat is rakunk, így a felesleges nedvesség könnyebben távozik, és a pangó víz sem okoz gondot.

6. Ne feledkezzünk el az árvácska öntözéséről

Télen az árvácskának kevesebb vízre van szüksége, de a földjét ne hagyjuk teljesen kiszáradni. Még a fagyok előtt öntözzük meg, hogy a gyökerek a talaj megkeményedése előtt elegendő nedvességhez jussanak. Ha erre nem volt lehetőségünk, enyhüléskor pótoljuk a folyadékot.

7. Az árvácska fagytűrő?

Még a nagy hideg előtt rakjuk át a növényeket egy világos, fagymentes helyiségbe. Fűtött szobába azonban ne tegyük őket, mert a meleg és a kevés fény megnyúlt, gyengébb hajtásokat eredményezhet. Amint enyhül az idő, ismét kitehetjük őket a balkonra. Ne feledkezz meg a többi nem fagytűrő kerti növényről sem!