1. A kerti árvácska télen a szélvédett helyet szereti
Különösen a cserépben és balkonládában nevelt árvácskák érzékenyek a fagyra, mert a kisebb földtömeg gyorsabban átfagy. Ezért érdemes ezeket a növényeket védett helyre, például egy déli fekvésű fal vagy sövény mellé, esetleg télikertbe helyezni.
2. Távolítsuk el az árvácska elnyílt virágait a fagy előtt
Ősszel szedjük le az elszáradt virágfejeket, így a növény több energiát fordíthat a gyökerei megerősítésére. Ha azonban a hőmérséklet –3 °C alá csökken, és nyugalmi állapotba kerül, már ne bolygassuk.
3. Az árvácska gondozása télen mulcsozással
Terítsünk a tövek köré egy-két centiméter vastagságban száraz lombot, szalmát vagy fakérget. Az sem gond, ha a takarás kissé befedi a szárakat és a virágot. A mulcsozás mérsékli a hőingadozást, óvja a gyökereket a kemény fagyoktól, és segít megőrizni a talaj nedvességét, így a kerti árvácska télen biztonságban lehet.
4. Szigeteljük a balkonláda oldalát
A láda oldalát körbetekerhetjük jutazsákkal, buborékfóliával vagy újságpapírral, így mérsékelhetjük a lehűlést. Ha a cserép kőburkolaton áll, helyezzünk alá merev hőszigetelő lapot, de ügyeljünk arra, hogy a vízelvezető nyílások szabadon maradjanak. A life.hu oldalán találhatsz házi készítésű balkonládákat is.
5. Emeljük meg a cserepet
A legjobb megoldás, ha a cserép alá lábakat vagy téglákat is rakunk, így a felesleges nedvesség könnyebben távozik, és a pangó víz sem okoz gondot.
6. Ne feledkezzünk el az árvácska öntözéséről
Télen az árvácskának kevesebb vízre van szüksége, de a földjét ne hagyjuk teljesen kiszáradni. Még a fagyok előtt öntözzük meg, hogy a gyökerek a talaj megkeményedése előtt elegendő nedvességhez jussanak. Ha erre nem volt lehetőségünk, enyhüléskor pótoljuk a folyadékot.
7. Az árvácska fagytűrő?
Még a nagy hideg előtt rakjuk át a növényeket egy világos, fagymentes helyiségbe. Fűtött szobába azonban ne tegyük őket, mert a meleg és a kevés fény megnyúlt, gyengébb hajtásokat eredményezhet. Amint enyhül az idő, ismét kitehetjük őket a balkonra. Ne feledkezz meg a többi nem fagytűrő kerti növényről sem!
8. Készítsük ki a fátyolfóliát
Ha nincs lehetőségünk fagymentes helyre tenni, akkor az erős lehűlés előtt takarjuk le a növényeket légáteresztő fátyolfóliával. Ez mérsékli a fagy hatását, miközben átengedi a levegőt és a nedvességet. Ügyeljünk arra, hogy ne nehezedjen közvetlenül a virágokra, enyhébb időben pedig szellőztessünk.
9. Az árvácska gondozása tavasszal
Tavasszal szakaszosan távolítsuk el a téli takaróanyagot, hogy az árvácskák elegendő fényt és levegőt kapjanak. Ha az éjszakai fagyok visszatérnek, átmenetileg ismét takarjuk le őket – javasolja a Fanny magazin.