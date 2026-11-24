A megavasodott mák jellegzetes, kellemetlen szagáról és kesernyés ízéről ismerhető fel.

A csomagolás sérülése, a nem megfelelő tárolás és a lejárt minőségmegőrzési idő is intő jel lehet.

Mutatjuk, mit ellenőrizz még, hogy elkerüld, hogy a süteményed kárba vesszen a rossz alapanyag miatt.

A mák értékes növényi olajokat, telítetlen zsírsavakat, rostot, kalciumot és magnéziumot tartalmaz, így mértékkel fogyasztva a változatos étrend hasznos része lehet. Az avas mák azonban rém kellemetlen ízű, éppen ezért fontos, hogy felismerd a friss és a már megavasodott szemek közötti különbséget.

Az avas mák tejnedve ópium-alkaloidokat is tartalmaz. Fotó: 123rf

Így alakul ki az avas mák

A mák apró magjainak olajtartalma akár a 45-50 százalékot is elérheti, ez az egyik oka annak, hogy nem érdemes hosszú hónapokig a kamrapolcon tárolni. A szemekben található zsírsavak a levegő oxigénjével érintkezve oxidálódhatnak, a folyamatot pedig a meleg, a fény és a nedvesség felgyorsíthatja, ezt hívjuk avasodásnak, amely során a mák elveszíti kellemes, jellegzetes ízét, helyette pedig kellemetlen, állott, olajos szagot és kesernyés ízt kapunk.

Ez a folyamat a megdarált máknál különösen problémát jelent, hiszen a szemek összezúzásával nagyobb felület érintkezik a levegővel.

Ezt ellenőrizd a boltban, mielőtt a kosaradba teszel egy zacskó mákot

Ha mákot vásárolsz, ne csak az árcédulát és a csomagoláson szereplő kalóriákat nézd meg. Néhány másodperces ellenőrzéssel több olyan problémát kiszűrhetsz, amely miatt jobb másik terméket választani.

Ha a bejglibe avas mák kerül, kesernyés, szappanos ízű lesz, a fogyasztása pedig enyhe emésztőrendszeri panaszokat okozhat. Fotó: 123rf

Erre a négy dologra figyelj

1. Ne válassz szakadt, kilyukadt vagy sérült csomagolású terméket. A levegővel és nedvességgel való érintkezés ronthatja a minőséget.

2. Ellenőrizd a dátumot, és lehetőleg a frissebb terméket válaszd.

3. Ha átlátszó csomagolásban szeretnéd megvenni, nézd meg, hogy nincs-e benne szokatlan elszíneződés, nedvesedés, penész vagy egyéb szennyeződés.

4. Ha nem használod fel azonnal, inkább egész mákot vegyél, és csak közvetlenül a sütés előtt daráld le.

Így tárold a mákot, hogy ne kelljen idő előtt kidobnod

Lehetőleg légmentesen zárható üvegbe vagy tárolódobozba tedd.

Óvd a közvetlen napfénytől, a melegtől és a nedvességtől.

A darált mákot lehetőleg rövid időn belül használd fel.

Ha hosszabb ideig szeretnéd eltartani, adagolva le is fagyaszthatod.

A fenti tippekkel elkerülheted, hogy a gondosan elkészített mákos bejgli, a mákos guba vagy a kedvenc mákos süteményed ehetetlen legyen.