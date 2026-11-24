- A megavasodott mák jellegzetes, kellemetlen szagáról és kesernyés ízéről ismerhető fel.
- A csomagolás sérülése, a nem megfelelő tárolás és a lejárt minőségmegőrzési idő is intő jel lehet.
- Mutatjuk, mit ellenőrizz még, hogy elkerüld, hogy a süteményed kárba vesszen a rossz alapanyag miatt.
A mák értékes növényi olajokat, telítetlen zsírsavakat, rostot, kalciumot és magnéziumot tartalmaz, így mértékkel fogyasztva a változatos étrend hasznos része lehet. Az avas mák azonban rém kellemetlen ízű, éppen ezért fontos, hogy felismerd a friss és a már megavasodott szemek közötti különbséget.
Így alakul ki az avas mák
A mák apró magjainak olajtartalma akár a 45-50 százalékot is elérheti, ez az egyik oka annak, hogy nem érdemes hosszú hónapokig a kamrapolcon tárolni. A szemekben található zsírsavak a levegő oxigénjével érintkezve oxidálódhatnak, a folyamatot pedig a meleg, a fény és a nedvesség felgyorsíthatja, ezt hívjuk avasodásnak, amely során a mák elveszíti kellemes, jellegzetes ízét, helyette pedig kellemetlen, állott, olajos szagot és kesernyés ízt kapunk.
Ez a folyamat a megdarált máknál különösen problémát jelent, hiszen a szemek összezúzásával nagyobb felület érintkezik a levegővel.
Ezt ellenőrizd a boltban, mielőtt a kosaradba teszel egy zacskó mákot
Ha mákot vásárolsz, ne csak az árcédulát és a csomagoláson szereplő kalóriákat nézd meg. Néhány másodperces ellenőrzéssel több olyan problémát kiszűrhetsz, amely miatt jobb másik terméket választani.
Erre a négy dologra figyelj
1. Ne válassz szakadt, kilyukadt vagy sérült csomagolású terméket. A levegővel és nedvességgel való érintkezés ronthatja a minőséget.
2. Ellenőrizd a dátumot, és lehetőleg a frissebb terméket válaszd.
3. Ha átlátszó csomagolásban szeretnéd megvenni, nézd meg, hogy nincs-e benne szokatlan elszíneződés, nedvesedés, penész vagy egyéb szennyeződés.
4. Ha nem használod fel azonnal, inkább egész mákot vegyél, és csak közvetlenül a sütés előtt daráld le.
Így tárold a mákot, hogy ne kelljen idő előtt kidobnod
- Lehetőleg légmentesen zárható üvegbe vagy tárolódobozba tedd.
- Óvd a közvetlen napfénytől, a melegtől és a nedvességtől.
- A darált mákot lehetőleg rövid időn belül használd fel.
- Ha hosszabb ideig szeretnéd eltartani, adagolva le is fagyaszthatod.
A fenti tippekkel elkerülheted, hogy a gondosan elkészített mákos bejgli, a mákos guba vagy a kedvenc mákos süteményed ehetetlen legyen.
Egy kis mákos gubát? Íme a recept:
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