November 19-én érkezik a magyar mozikba Az éhezők viadala: Az aratás hajnala című film, amely a népszerű filmsorozat egyik legismertebb szereplőjének múltját tárja fel. Az éhezők viadala kvíz apropóját a fiatal Haymitch Abernathy története adja, aki az 50. viadalon kénytelen szembenézni Panem kegyetlen szabályaival.

Az éhezők viadala kvízben tesztelheted a tudásod a sikerszériáról, amelynek új epizódja november 19-én érkezik a hazai mozikba Fotó: AFP

Suzanne Collins világhírű története 2012-ben hódította meg a mozivásznakat Jennifer Lawrence főszereplésével. Azóta Az éhezők viadala-filmek nézők millióit vezették végig a körzetek közötti ellentéteken, a váratlan szövetségeken és a Kapitólium elleni lázadáson.

Az éhezők viadala kvíz: mennyire ismered Panem világát?

Emlékszel, melyik körzetből származott Katniss Everdeen? Tudod, ki volt Peeta mentora, és milyen titkot őrzött a 13. körzet? Az éhezők viadala kvíz kérdések és válaszok segítségével feltárja, mennyire figyeltél a korábbi filmekre. Tedd próbára a tudásod és derítsd ki, mekkora rajongó vagy valójában, vagy ha úgy tetszik, túlélnéd-e Panem viadalát, ha a feladat kérdések megválaszolása lenne! Induljon a kvíz!