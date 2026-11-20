A spanyolországi Córdobai Egyetem kutatói a B12-vitamin egy eddig kiaknázatlan tulajdonságát használták fel egy új akkumulátor kifejlesztéséhez. A Journal of Materials Chemistry A folyóiratban bemutatott technológia egy cink-levegő akkumulátoron alapul, amely a cink és a környező levegő oxigénjének felhasználásával termel elektromos energiát.

A B12-vitaminról eddig ezt nem tudtuk.

Fotó: GARO / Phanie

A B12-vitamin, más néven kobalamin, ebben a rendszerben katalizátorként működik: elősegíti azokat a kémiai reakciókat, amelyek az energia leadásához és az akkumulátor újratöltéséhez szükségesek.

A kutatók a vitamin molekuláit egyfalú szén nanocsövekhez rögzítették. Erre azért volt szükség, mert a B12-vitamin vízben jól oldódik, így önmagában nehéz lenne megtartani a vízalapú elektrolitot tartalmazó akkumulátorban.

A rögzítéshez olyan eljárást alkalmaztak, amelyet a fehérjékben található aminosavak összekapcsolódása ihletett.

B12-vitamin segítségével működik az új akkumulátor

A fejlesztés különlegessége, hogy a B12-vitamin két ellentétes folyamatot is képes elősegíteni.

Az akkumulátor kisütésekor az oxigén vízzé alakulását támogatja, töltéskor pedig az oxigén képződését segíti. Ez a kettős működés elengedhetetlen az újratölthető cink-levegő akkumulátorokhoz.

A kutatócsoport korábban hemoglobinnal és katalázzal is kísérletezett, de a B12-vitamin alkalmazásával sikerült olyan prototípust létrehozniuk, amely akár 250 töltési és kisütési ciklust teljesített.

A lítiumion-akkumulátorok alternatívája lehet

A cink-levegő akkumulátorok egyik előnye, hogy viszonylag könnyűek lehetnek, miközben jelentős mennyiségű energiát tárolhatnak. A cink bőségesen rendelkezésre álló, újrahasznosítható anyag, a vízalapú, nem gyúlékony elektrolit pedig mérsékelheti a tűzveszélyt.

A kutatók szerint a technológia hosszabb távon a nap- és szélenergia tárolásában is szerepet kaphat.

A fejlesztés azonban egyelőre kísérleti szakaszban jár. A 250 sikeres ciklus ígéretes eredmény, de önmagában még nem bizonyítja, hogy a B12-vitaminra épülő akkumulátorok kereskedelmi forgalomban is versenyképesek lesznek.