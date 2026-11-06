Schönbrunn már ma vár, a Rathausplatz később nyit: így tervezz a bécsi karácsonyi vásárokkal

November 6-án Schönbrunnban és a Stephansplatzon megnyílnak az első bécsi karácsonyi vásárok.

A Rathausplatz november 13-án csatlakozik, a többi népszerű helyszín pedig fokozatosan nyitja meg kapuit.

Budapest két legismertebb adventi vására, az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas november 13-án indul.

A bécsi karácsonyi vásár szezonja idén november 6-án, pénteken kezdődik: Schönbrunnban és a Stephansplatzon már ma fogadják a látogatókat. A városháza előtti forgatagra még egy hetet várnunk kell. Ha több vásárt is felkeresnénk, az indulás időpontját érdemes a nyitásokhoz igazítanunk. A helyszínek zárónapja is eltér, néhányat viszont még január elején is útba ejthetünk.

Két izgalmas bécsi karácsonyi vásár már ma megnyitja kapuit: Schönbrunn és a Stephansplatz. Fotó: Shutterstock

Mikor nyit a bécsi karácsonyi vásár 2026-ban?

Schönbrunnban november 6-tól január 6-ig tart a karácsonyi vásár több mint kilencven faházzal, kézműves termékekkel és regionális ételekkel. December 23-ig naponta 10 és 21 óra között nézelődhetünk, szenteste 16 órakor zárnak, december 25-től pedig 19 óráig maradhatunk. A kastély előtti vásár meglátogatása így a karácsony utáni bécsi utazásunkba is beleférhet.

A szintén ma nyitó Stephansplatz december 26-ig látogatható, általában 11 és 21 óra között. A Szent István-székesegyház lábánál mintegy negyven stand kínál osztrák termékeket. A Rathausplatz vására november 13-án indul, december 26-ig naponta 10-22 óráig tart nyitva. A parkban tizenkét méteres, többszintes körhinta és gyerekprogramok is várnak majd. A hozzá kapcsolódó korcsolyapálya január 6-ig üzemel, de december 31-én zárva lesz.

A Rathausplatz adventi forgatagára még egy hetet várni kell, ott november 13-án kezdődik a karácsonyi időszak. Fotó: Shutterstock

Ezeket az időpontokat írjuk még a naptárba

November 13-án nyit az Am Hof, a Karlsplatz kézműves vására, Spittelberg, az egyetemi campus, a Schwarzenbergplatz és a Türkenschanzpark vására is. A Freyungon november 14-től nézelődhetünk. November 20-án csatlakozik a Maria-Theresien-Platz, a Belvedere és a Práter Riesenradplatzának téli vására. Utóbbi január 6-ig várja a látogatókat élő zenével és családi szórakozási lehetőségekkel.

Hangulatos kézműves standok, hatalmas, fényárban úszó karácsonyfa, korcsolyapálya és tradicionális ízek várják a látogatókat a bécsi karácsonyi vásárokban. Fotó: Shutterstock

Karlsplatzon a kézműves kínálat mellett minősített bioételeket találunk, Spittelbergben pedig a szűk utcákban sorakoznak az árusok. Indulás előtt ellenőrizzük a kiválasztott helyszín napi nyitvatartását: több vásár hétköznap csak délben vagy délután nyit, az ünnepnapokon pedig külön menetrend érvényes.

Budapesten mikor kezdődik a vásárszezon? Nem kell Bécsig utaznunk egy hangulatos karácsonyi vásárért, hiszen itthon is hamarosan nyitnak az adventi forgatagok. Budapesten két karácsonyi vásár különösen népszerű, ezek a következő időpontokban nyitnak: Advent Bazilika , Szent István tér: november 13-án nyit, és 2027. január 1-jéig látogatható.

november 13-án nyit, és 2027. január 1-jéig látogatható. Vörösmarty Classic Xmas, Vörösmarty tér: ugyancsak november 13-án indul és szilveszter éjjeléig tart. A kézműves standokat és a kisvasutat december 28-ig kereshetjük fel.

Nézd meg a videót is Európa egyik legnagyszerűbb karácsonyi vásáráról:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: