Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Beverly Hills 90210 színésznője – Kvízzel emlékezünk rá

Szívprobléma okozta Kimmarie Johnson halálát.

A Beverly Hills 90210 hozta meg számára az ismertséget.

A sorozatból többen is elhunytak az elmúlt években.

Kimmarie Johnson az ikonikus tinisorozat kilencedik évadában tűnt fel. A korábbi Miss Pennsylvania USA szépségkirálynő 1998-ban kapott lehetőséget a Beverly Hills 90210-ben – Judy karakterét formálta meg.

Kimmarie Johnson a Beverly Hills 90210 sorozat 9. évadában szerepelt. Fotó: MARK DAVIS / AFP

Beverly Hills 90210, tinikorunk egyik legnépszerűbb amerikai sorozata

Kimmarie Johnson mindössze egy vendégszerep erejéig volt látható, a felkérés mégis mérföldkőnek számított számára, miután Hollywoodba költözött: ez volt az egyik legelső televíziós munkája. A színésznő a forgatáson a széria olyan kulcsfontosságú főszereplőivel játszott együtt, mint Jennie Garth (Kelly), Tori Spelling (Donna), valamint Brian Austin Green (David).

Mintha átok ülne a sorozat egykori sztárjain

Az első megrázó veszteség a sorozat szívtiprója, a lázadó Dylan McKayt alakító Luke Perry volt, aki 2019-ben, mindössze 52 évesen hunyt el agyvérzés következtében. 2024 júliusában a Brenda Walsht megformáló Shannen Doherty hosszú, méltósággal viselt rákbetegség után, 53 évesen távozott. Szintén az utóbbi években veszítettük el a Peach Pit közkedvelt tulajdonosát, a Nate-et alakító Joe E. Tatát, a szigorú, de igazságos igazgatóhelyettest megformáló Denise Dowse-t, és a Stuart Carsont alakító David Gailt is.

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