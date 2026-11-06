Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Beverly Hills 90210 színésznője – Kvízzel emlékezünk rá

- Szívprobléma okozta Kimmarie Johnson halálát.
- A Beverly Hills 90210 hozta meg számára az ismertséget.
- A sorozatból többen is elhunytak az elmúlt években.
Kimmarie Johnson az ikonikus tinisorozat kilencedik évadában tűnt fel. A korábbi Miss Pennsylvania USA szépségkirálynő 1998-ban kapott lehetőséget a Beverly Hills 90210-ben – Judy karakterét formálta meg.
Beverly Hills 90210, tinikorunk egyik legnépszerűbb amerikai sorozata
Kimmarie Johnson mindössze egy vendégszerep erejéig volt látható, a felkérés mégis mérföldkőnek számított számára, miután Hollywoodba költözött: ez volt az egyik legelső televíziós munkája. A színésznő a forgatáson a széria olyan kulcsfontosságú főszereplőivel játszott együtt, mint Jennie Garth (Kelly), Tori Spelling (Donna), valamint Brian Austin Green (David).
Mintha átok ülne a sorozat egykori sztárjain
Az első megrázó veszteség a sorozat szívtiprója, a lázadó Dylan McKayt alakító Luke Perry volt, aki 2019-ben, mindössze 52 évesen hunyt el agyvérzés következtében. 2024 júliusában a Brenda Walsht megformáló Shannen Doherty hosszú, méltósággal viselt rákbetegség után, 53 évesen távozott. Szintén az utóbbi években veszítettük el a Peach Pit közkedvelt tulajdonosát, a Nate-et alakító Joe E. Tatát, a szigorú, de igazságos igazgatóhelyettest megformáló Denise Dowse-t, és a Stuart Carsont alakító David Gailt is.
Emlékszel még rájuk? Töltsd ki kvízünket és mérd fel a tudásod!
Hol gyűltek össze leggyakrabban a sorozat főszereplő tinédzserei, hogy egyenek és beszélgessenek?
Ismét gyászol a Beverly Hills 90210 szereplőgárdája:
Ezek a kvízek is érdekelhetnek: