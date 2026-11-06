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kvíz

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Beverly Hills 90210 színésznője – Kvízzel emlékezünk rá

2026. november 06. 17:45
Olvasási idő: 4 perc
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Emlékszel, mekkora izgalomban voltál, amikor felcsendült az a hamisítatlan, gitáros-szaxofonos főcímdal? A képernyőn megjelentek a korszak legnagyobb tinibálványai a Beverly Hills 90210 sorozatból. Sajnos az évek múlásával az egykori stábból már többen is eltávoztak az élők sorából. A Judy-t megformáló Kimmarie Johnson november 5-én hunyt el. Kvízünkkel rá is emlékezünk.
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kvízBeverly Hills 90210halál
  • Szívprobléma okozta Kimmarie Johnson halálát.
  • A Beverly Hills 90210 hozta meg számára az ismertséget.
  • A sorozatból többen is elhunytak az elmúlt években.

Kimmarie Johnson az ikonikus tinisorozat kilencedik évadában tűnt fel. A korábbi Miss Pennsylvania USA szépségkirálynő 1998-ban kapott lehetőséget a Beverly Hills 90210-ben – Judy karakterét formálta meg. 

Kimmarie Johnson, a Beverly Hills 90210 korábbi szereplője a halála előtt
Kimmarie Johnson a Beverly Hills 90210 sorozat 9. évadában szerepelt. Fotó: MARK DAVIS / AFP

Beverly Hills 90210, tinikorunk egyik legnépszerűbb amerikai sorozata

Kimmarie Johnson mindössze egy vendégszerep erejéig volt látható, a felkérés mégis mérföldkőnek számított számára, miután Hollywoodba költözött: ez volt az egyik legelső televíziós munkája. A színésznő a forgatáson a széria olyan kulcsfontosságú főszereplőivel játszott együtt, mint Jennie Garth (Kelly), Tori Spelling (Donna), valamint Brian Austin Green (David).

Mintha átok ülne a sorozat egykori sztárjain

Az első megrázó veszteség a sorozat szívtiprója, a lázadó Dylan McKayt alakító Luke Perry volt, aki 2019-ben, mindössze 52 évesen hunyt el agyvérzés következtében. 2024 júliusában a Brenda Walsht megformáló Shannen Doherty hosszú, méltósággal viselt rákbetegség után, 53 évesen távozott. Szintén az utóbbi években veszítettük el a Peach Pit közkedvelt tulajdonosát, a Nate-et alakító Joe E. Tatát, a szigorú, de igazságos igazgatóhelyettest megformáló Denise Dowse-t, és a Stuart Carsont alakító David Gailt is. 

Emlékszel még rájuk? Töltsd ki kvízünket és mérd fel a tudásod!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Hol gyűltek össze leggyakrabban a sorozat főszereplő tinédzserei, hogy egyenek és beszélgessenek?

Ismét gyászol a Beverly Hills 90210 szereplőgárdája:

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