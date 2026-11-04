Bálnaheréből és meteoritból is készült már alkoholos ital: ezek a világ legbizarrabb sörei

- A világ legbizarrabb sörei között akadnak élénkkék és mélylila főzetek is.
- Bizonyos különleges ízű és hihetetlen erős malátakeverékeket az egyes népek a náluk népszerű ételek hozzávalóival turbóztak fel.
- Olyan folyékony kenyerek is találhatók, amelyek alapanyagai között gusztustalan dolgok is szerepelnek.
Bálnahere, kecske agy és fagyasztott pizza: ez csak néhány olyan hozzávaló, amelyet biztos, hogy nem kérnél az italodba! Pedig a bizarr sörök világában természetes, hogy szinte bármiből lehet kiváló alapanyag egy sörfőzéshez.
Bizarr sörök a világ körül
A világhírű sörmárka, a Heineken megteremtőjének, Freddy Heinekennek a születésnapja alkalmából összegyűjtöttük a világ legextrémebb összetételű vagy éppen legfurcsábban kinéző söreit, amelyek között találhatunk tengerkék színű italt, bálnaheréből készült malátát, és még erjesztett szakállból készült sört is. Lássuk a világ legextrémebb söreit!
1. Az izlandi különlegesség: a bálnaheréből készült sör
Az izlandi Steðji sörfőzde Hvalur 2 nevű főzete az egyik legmeghökkentőbb recept, amelyet valaha sörhöz használtak. Az italhoz egy bálna heréjét használják fel, amelyet előtte juhürülékkel füstölnek meg. Az alapanyag a téli Þorrablót ünnephez kapcsolódó izlandi ételek világát idézi. A sör minden évben a téli ünnepi időszakhoz kapcsolódva készül, és nemcsak a különleges recept, hanem a bálnavadászat körüli viták miatt is nagy figyelmet kap.
2. A japán kék sör, amely megidézi az olvadó jégtáblák ízét
A japán Abashiri Brewery egyik legismertebb különlegessége az Okhotsk Blue Draft sör, amelynek élénk kék színe miatt nehéz elhinni, hogy valóban sör-jellegű italról van szó. A főzetet a Hokkaidó körüli Ohotszki-tenger téli jégvilága ihlette: az elkészítéséhez a térségből származó jég olvadékvizét használják fel, a feltűnő árnyalatot pedig az alga és más természetes színezőanyagok adják.
3. Kecskeagyból készült zombisör
A philadelphiai Dock Street Brewing a The Walking Dead című sorozat rajongóinak készítette el a Walker nevű sört. A főzetbe sült, füstölt kecskeagy került, amely a készítők szerint különleges, enyhén füstös ízt ad az italnak. A vöröses, véres hatású színt áfonyával érték el, a recept pedig a zombisorozat világát idézi. A 7,2 százalékos alkoholtartalmú amerikai pale stout 2014-ben jelent meg, és még a sorozat készítőinek érdeklődését is felkeltette.
4. Egy sörfőző szakállából is készült már sör
A Rogue Ales Beard Beer nevű sör egészen más okból vált híressé. A főzde saját, különleges élesztőtörzset keresett, ezért John Maier sörfőző szakállából kilenc szőrszálat küldtek el laboratóriumi vizsgálatra. A mintából olyan élesztőt sikerült kitenyészteni, amely alkalmasnak bizonyult a sör erjesztésére. A különleges ital végül 2013-ban jelent meg. A történet külön érdekessége, hogy Maier 1978 óta nem borotválta le a szakállát, így meglehetősen hosszú idő állt rendelkezésre a megfelelő mikroorganizmusok összegyűjtésére.
5. A sör, amelybe a Hold darabjai is bekerültek
A Dogfish Head amerikai sörfőzde 2013-ban egy egészen kozmikus kísérletbe kezdett. A Celest-jewel-ale nevű különlegességhez valódi, Holdról származó meteoritokat használtak fel. A kőzetdarabokat porrá zúzták, majd úgy áztatták a malátás főzetben, mintha teát készítenének. A különleges alapanyaghoz a NASA űrruháinak gyártásában is közreműködő ILC Dover segített hozzájutni. A sör limitált kiadásban készült, és a főzde éttermében még olyan pohárvédővel is felszolgálták, amelyet űrruhákhoz használt anyagból állítottak elő.
+1 Pizza és pénz mint söralapanyag
A norvég LERVIG és az amerikai Evil Twin Brewing együttműködésében született meg a Big Ass Money Stout, amelynek receptje szinte egy rossz viccnek tűnik. A 16 százalékos alkoholtartalmú, testes stout elkészítéséhez fagyasztott norvég pizzát és valódi norvég pénzt is felhasználtak. A készítők szerint Norvégia két jellegzetes sajátosságát, a helyiek pizzarajongását és az ország gazdagságát akarták egyetlen főzetben megjeleníteni. A végeredmény egy rendkívül erős, sötét sör lett, amely különlegességet a megszokott malátás és kávés ízjegyek mellett a recept története is emlékezetessé teszi.
Ma lenne 103 éves Freddy Heineken
1923. november 4-én született Alfred Henry Heineken holland üzletember, akinek köszönhetően a világ egyik legismertebb alkoholos italává vált napjainkra a Heineken. Habár a családja sörmárkája sokáig befektetők tulajdonában állt, Freddy néhány évtized alatt visszavásárolta a részvényeik nagy részét, majd megalapította a Heineken Holdingot, amely a nagyapája receptje alapján készülő sört világszerte ismert termékké tette. A vállalkozó a '80-as évekre már az országa egyik leggazdagabb embere volt. Sőt, akkora hatalma és vagyona volt, hogy 1983-ban egy bűnözői csoport elrabolta őt a sofőrjével együtt, és végül 35 millió holland gulden (5 milliárd forint) váltságdíjért engedték csak szabadon őket. Az elkövetők kezdetben külföldre menekültek a pénzzel, azonban néhány évvel később mind a négyüket elfogták nemzetközi körözések alapján. Az incidensből több film is készült, a Freddy Heineken elrablása című alkotásban például Anthony Hopkins alakította az elrabolt vállalkozót.
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