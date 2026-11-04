Bálnaheréből és meteoritból is készült már alkoholos ital: ezek a világ legbizarrabb sörei

A világ legbizarrabb sörei között akadnak élénkkék és mélylila főzetek is.

Bizonyos különleges ízű és hihetetlen erős malátakeverékeket az egyes népek a náluk népszerű ételek hozzávalóival turbóztak fel.

Olyan folyékony kenyerek is találhatók, amelyek alapanyagai között gusztustalan dolgok is szerepelnek.

Bálnahere, kecske agy és fagyasztott pizza: ez csak néhány olyan hozzávaló, amelyet biztos, hogy nem kérnél az italodba! Pedig a bizarr sörök világában természetes, hogy szinte bármiből lehet kiváló alapanyag egy sörfőzéshez.

A bizarr sörök között megtalálhatjuk a japán Okhotsk Blue Draft márkát, amely kék színét az alapanyagául szolgáló alga és az Okhotski-tenger jégtábláinak vize adja. Fotó: NIPPON NEWS / Barcroft Media /

Bizarr sörök a világ körül

A világhírű sörmárka, a Heineken megteremtőjének, Freddy Heinekennek a születésnapja alkalmából összegyűjtöttük a világ legextrémebb összetételű vagy éppen legfurcsábban kinéző söreit, amelyek között találhatunk tengerkék színű italt, bálnaheréből készült malátát, és még erjesztett szakállból készült sört is. Lássuk a világ legextrémebb söreit!

1. Az izlandi különlegesség: a bálnaheréből készült sör

Az izlandi Steðji sörfőzde Hvalur 2 nevű főzete az egyik legmeghökkentőbb recept, amelyet valaha sörhöz használtak. Az italhoz egy bálna heréjét használják fel, amelyet előtte juhürülékkel füstölnek meg. Az alapanyag a téli Þorrablót ünnephez kapcsolódó izlandi ételek világát idézi. A sör minden évben a téli ünnepi időszakhoz kapcsolódva készül, és nemcsak a különleges recept, hanem a bálnavadászat körüli viták miatt is nagy figyelmet kap.

2. A japán kék sör, amely megidézi az olvadó jégtáblák ízét

A japán Abashiri Brewery egyik legismertebb különlegessége az Okhotsk Blue Draft sör, amelynek élénk kék színe miatt nehéz elhinni, hogy valóban sör-jellegű italról van szó. A főzetet a Hokkaidó körüli Ohotszki-tenger téli jégvilága ihlette: az elkészítéséhez a térségből származó jég olvadékvizét használják fel, a feltűnő árnyalatot pedig az alga és más természetes színezőanyagok adják.

3. Kecskeagyból készült zombisör

A philadelphiai Dock Street Brewing a The Walking Dead című sorozat rajongóinak készítette el a Walker nevű sört. A főzetbe sült, füstölt kecskeagy került, amely a készítők szerint különleges, enyhén füstös ízt ad az italnak. A vöröses, véres hatású színt áfonyával érték el, a recept pedig a zombisorozat világát idézi. A 7,2 százalékos alkoholtartalmú amerikai pale stout 2014-ben jelent meg, és még a sorozat készítőinek érdeklődését is felkeltette.