- A látványos árengedmény mögött nem mindig húzódik valódi megtakarítás.
- A hivatalos Black Friday 2026-ban november 27-én zajlik.
- A sürgető üzenetek könnyen elhamarkodott döntéshez vezethetnek.
Ismerős a helyzet, amikor csak egyetlen terméket szeretnél megvenni, aztán fél óra múlva már három másik dolog is a kosaradban landol? A Black Friday idején a kereskedők különösen intenzíven alkalmaznak olyan értékesítési technikákat, amelyek a vásárlási kedvedre és a döntéseidre hatnak. Ezek egy része teljesen hétköznapi marketingeszköz, mások viszont már a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat határát súrolhatják.
Black Friday: 5 marketingtrükk, amivel könnyen elcsábítanak a webshopok
Nem véletlen, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságok ilyenkor fokozottan ellenőrzik az üzletek és webáruházak akcióit. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság 2025-ös vizsgálatában 906 online termék akciós árfeltüntetését ellenőrizte, és 131 esetben talált hiányosságot. Vagyis egyáltalán nem mindegy, mit hiszel el az akciós címkéknek. Nézzük, melyik az az öt fogás, amellyel könnyen többet költhetsz a tervezettnél!
1. Előbb feljebb kerül az ár, hogy nagyobbnak tűnjön a kedvezmény
Meglátsz egy terméket, amely mellett az eredeti ár helyett már csak egy jóval magasabb áthúzott összeg és egy hatalmas kedvezmény szerepel. A különbség első pillantásra valóban meggyőzőnek tűnik.
Csakhogy a magasabb áthúzott összeg önmagában még nem bizonyítja, hogy valóban ennyit spórolsz. Éppen ezért vezették be az árcsökkentések feltüntetésére vonatkozó 30 napos szabályt: a kereskedőnek főszabály szerint az akciót megelőző legalább 30 nap legalacsonyabb árát kell korábbi árként megjelölnie.
Ne csak a százalékot nézd! Keress rá ugyanarra a termékre más webáruházakban. Könnyen kiderülhet, hogy a hatalmasnak tűnő kedvezmény valójában alig jelent megtakarítást.
2. A visszaszámlálóval elveszik az idődet a gondolkodástól
„Már csak 12 percig érvényes az ajánlat!” „Siess, mindjárt elfogy!” Ezekkel az üzenetekkel szinte biztosan találkoztál már vásárlás közben a Black Friday keretében. Mindez azt az érzést kelti benned, hogy ha most nem döntesz, lemaradsz valami különleges lehetőségről. A jelenség mögött a veszteségtől való félelem áll. Sokszor nem is azért szeretnéd megvenni az adott terméket, mert szükséged van rá, hanem mert nem akarod elszalasztani az állítólagos kedvezményt.
A probléma akkor válik igazán súlyossá, ha a kereskedő valótlan időkorláttal vagy hamis sürgetéssel próbál vásárlásra bírni. Ez már megtévesztő kereskedelmi gyakorlat is lehet.
Próbáld ki a tízperces szabályt! Tedd a kosárba a terméket, majd lépj ki az oldalról, és várj tíz percet. Ha ennyi idő után is úgy gondolod, hogy valóban szükséged van rá, nézd meg újra az ajánlatot. Egy valóban jó döntésnek nem kell néhány másodperc alatt megszületnie.
3. A hatalmas kedvezmény csak csaliként szolgál
Előfordulhat, hogy egy webáruház elképesztően kedvező áron hirdet meg egy népszerű terméket, ám amikor megpróbálod megrendelni, kiderül, hogy már nincs készleten. Helyette rögtön felajánlanak egy másik, jóval drágább modellt. Ilyenkor az eredetileg kinézett termék helyett végül egy olyan darabot választasz, amelyre egyébként nem is költenél.
Már vásárlás előtt ellenőrizd, hogy valóban elérhető-e a termék, és milyen feltételekkel rendelhető meg. Ha az ajánlat túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, érdemes más üzletekben is utánanézni.
4. Még egy termék, és máris ingyenes a szállítás
Ez az egyik legügyesebb módszer, mert elsőre még jó üzletnek is tűnhet. Megnézed a kosarad végösszegét, majd megjelenik az üzenet: már csak néhány ezer forint hiányzik az ingyenes szállításhoz. Mit csinálsz? Keresel valamit, amit még hozzácsaphatsz a rendeléshez. Egy újabb telefontokot, egy olcsó konyhai eszközt vagy egy olyan kiegészítőt, amelyre egyébként eszedbe sem jutott volna pénzt költeni.
A kereskedő számára ez azért előnyös, mert az ingyenes szállítási küszöb növelheti az egy vásárlásra jutó költést. Neked viszont nem biztos, hogy valódi megtakarítást jelent.
Számold ki, mennyibe kerülne a rendelés a szállítási díjjal együtt, és mennyit fizetnél, ha csak azért tennél még valamit a kosárba, hogy elérd az ingyenes szállítás határát. Sokszor az első megoldás a kedvezőbb.
5. Mások véleményével is vásárlásra ösztönöznek
„Ezt a terméket már több ezren megvásárolták!” „Jelenleg 27 ember nézi ezt az ajánlatot!” A vásárlói értékelések, a népszerűségi mutatók és a folyamatosan felugró értesítések mind azt az érzést kelthetik, hogy valami igazán keresett termékre bukkantál. Persze önmagában azzal nincs probléma, ha egy webáruház megmutatja, hányan vásároltak meg egy terméket, vagy milyen értékeléseket kapott. A gond ott kezdődik, ha a visszajelzések hamisak, manipuláltak, vagy a kereskedő nem ellenőrzi megfelelően, hogy valódi vásárlóktól származnak-e, tehát ez is egyfajta átverés.
Ne csak a csillagok számát nézd! Olvass el néhány részletes, kevésbé pozitív véleményt is, és keress független értékeléseket.
Hogyan ne költsd el feleslegesen a pénzed az akciószezonban?
A legfontosabb, hogy ne az akciókhoz igazítsd a vásárlási terveidet, hanem a valódi szükségleteidhez. Ha előre összeírod, mire van szükséged, és utánanézel a termékek szokásos árának, sokkal nehezebb lesz elcsábítani egy látványos, de valójában nem túl kedvező ajánlattal. Ha pedig egy ajánlat miatt sürgetve érzed magad, inkább állj meg egy pillanatra. A legjobb vásárlás ugyanis nem feltétlenül az, amelyiknél a legnagyobb százalék szerepel az árcédulán, hanem az, amelyik után valóban úgy érzed, hogy jól döntöttél.
Vigyázz, hackerveszély!
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: