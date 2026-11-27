A látványos árengedmény mögött nem mindig húzódik valódi megtakarítás.

A hivatalos Black Friday 2026-ban november 27-én zajlik.

A sürgető üzenetek könnyen elhamarkodott döntéshez vezethetnek.

Ismerős a helyzet, amikor csak egyetlen terméket szeretnél megvenni, aztán fél óra múlva már három másik dolog is a kosaradban landol? A Black Friday idején a kereskedők különösen intenzíven alkalmaznak olyan értékesítési technikákat, amelyek a vásárlási kedvedre és a döntéseidre hatnak. Ezek egy része teljesen hétköznapi marketingeszköz, mások viszont már a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat határát súrolhatják.

Tömegek vásárolnak ilyenkor: Magyarországon a fogyasztók mintegy 42–44%-a (közel 1,9 millió fő) vesz részt a Black Friday-akciókban

Forrás: 123RF

Black Friday: 5 marketingtrükk, amivel könnyen elcsábítanak a webshopok

Nem véletlen, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságok ilyenkor fokozottan ellenőrzik az üzletek és webáruházak akcióit. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság 2025-ös vizsgálatában 906 online termék akciós árfeltüntetését ellenőrizte, és 131 esetben talált hiányosságot. Vagyis egyáltalán nem mindegy, mit hiszel el az akciós címkéknek. Nézzük, melyik az az öt fogás, amellyel könnyen többet költhetsz a tervezettnél!

1. Előbb feljebb kerül az ár, hogy nagyobbnak tűnjön a kedvezmény

Meglátsz egy terméket, amely mellett az eredeti ár helyett már csak egy jóval magasabb áthúzott összeg és egy hatalmas kedvezmény szerepel. A különbség első pillantásra valóban meggyőzőnek tűnik.

Sok bolt már hetekkel korábban, október végén megemeli az árait, hogy novemberben látványosnak tűnő leárazást hirdethessen

Forrás: 123RF

Csakhogy a magasabb áthúzott összeg önmagában még nem bizonyítja, hogy valóban ennyit spórolsz. Éppen ezért vezették be az árcsökkentések feltüntetésére vonatkozó 30 napos szabályt: a kereskedőnek főszabály szerint az akciót megelőző legalább 30 nap legalacsonyabb árát kell korábbi árként megjelölnie.

Ne csak a százalékot nézd! Keress rá ugyanarra a termékre más webáruházakban. Könnyen kiderülhet, hogy a hatalmasnak tűnő kedvezmény valójában alig jelent megtakarítást.

2. A visszaszámlálóval elveszik az idődet a gondolkodástól

„Már csak 12 percig érvényes az ajánlat!” „Siess, mindjárt elfogy!” Ezekkel az üzenetekkel szinte biztosan találkoztál már vásárlás közben a Black Friday keretében. Mindez azt az érzést kelti benned, hogy ha most nem döntesz, lemaradsz valami különleges lehetőségről. A jelenség mögött a veszteségtől való félelem áll. Sokszor nem is azért szeretnéd megvenni az adott terméket, mert szükséged van rá, hanem mert nem akarod elszalasztani az állítólagos kedvezményt.