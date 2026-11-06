Így vernek át Black Friday napján: 5 trükk, amivel szinte mindenkit megvezetnek

Cikkünkből kiderül, melyek a leggyakoribb Black Friday átverések Magyarországon;

hogyan kerülhetjük el a csalókat;

és miért jelenthetnek veszélyt ránk az olcsón kínált termékek.

Az akciók vásárlók ezreit mozgatják meg évről évre, és bár a legtöbb kereskedő és üzlet tisztességes ajánlatokkal készül, a csalók is aktivizálják magukat ilyenkor. A gyanútlan vásárlókra utazó bűnözők rendszeresen visszatérnek, ráadásul egyre kifinomultabb módszerekkel dolgoznak. Elég egy rossz kattintás, egy túl szépnek tűnő ajánlat vagy egy elhamarkodott vásárlás, és máris komoly anyagi veszteséget okoztak nekünk. Tarts velünk, ha tudni akarod, milyen Black Friday átverések léteznek, és hogyan cselezheted ki a csalókat!

Black Friday átverések: jelentősen megnő a csalások száma ebben az időszakban. Mutatjuk, mire figyelj! Fotó: Pixabay

Black Friday átverések: hitelesnek tűnő weboldalak, adathalász SMS-ek és sürgető üzenetek

A mesterséges intelligencia korában a csalások szinte hibátlanul működnek: képesek hamis webáruházakat létrehozni, könnyen generálnak megtévesztő telefonhívásokat, az internetet pedig olyan hamis hirdetésekkel áraszthatják el, amelyek még a tapasztalt vásárlókat is átverhetik. Alább megmutatjuk, mire célszerű figyelni, ha akciókat keresünk, és miért igaz a mondás, hogy valami „túl szép, hogy igaz legyen.“

1. Hamis webáruházak

Az egyik leggyakoribb online csalási forma a hamis webshopok megjelenése. A csalók gyakran ismert márkák oldalait másolják le, a weboldal pedig első pillantásra teljesen hitelesnek tűnhet. A vásárló csak akkor veszi észre a problémát, amikor a megrendelt termék sosem érkezik meg. Figyelmeztető jel lehet a gyanúsan alacsony ár, a hiányos kapcsolatfelvételi adatok vagy a helytelen magyar nyelvű szöveg. Ha egy drága elektronikai eszköz töredékáron kapható, érdemes gyanakodni. Elkerülheted a problémát, ha összehasonlítod a termék árait a más weboldalakon feltüntetettekkel.

2. Csaló e-mail vagy SMS

Black Friday idején megszaporodnak az adathalász üzenetek. A csalók futárszolgálatok, bankok vagy ismert webáruházak nevében küldenek e-maileket és SMS-eket, amelyekben extra kedvezményt ajánlanak, ha a linkre kattintva vásárolsz. A cél ilyenkor többnyire a bankkártyaadatok, jelszavak vagy egyéb személyes adatok megszerzése. Egyetlen kattintás is elég lehet ahhoz, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a fiókjainkhoz, ezért érdemes elkerülni az olyan akciókat, amelyek ismeretlen forrásból származnak. Az e-mail címek, telefonszámok tüzetesebb megvizsgálásával a legtöbbször kiszűrhetők a csalók.