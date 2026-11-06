Így vernek át Black Friday napján: 5 trükk, amivel szinte mindenkit megvezetnek

- Cikkünkből kiderül, melyek a leggyakoribb Black Friday átverések Magyarországon;
- hogyan kerülhetjük el a csalókat;
- és miért jelenthetnek veszélyt ránk az olcsón kínált termékek.
Az akciók vásárlók ezreit mozgatják meg évről évre, és bár a legtöbb kereskedő és üzlet tisztességes ajánlatokkal készül, a csalók is aktivizálják magukat ilyenkor. A gyanútlan vásárlókra utazó bűnözők rendszeresen visszatérnek, ráadásul egyre kifinomultabb módszerekkel dolgoznak. Elég egy rossz kattintás, egy túl szépnek tűnő ajánlat vagy egy elhamarkodott vásárlás, és máris komoly anyagi veszteséget okoztak nekünk. Tarts velünk, ha tudni akarod, milyen Black Friday átverések léteznek, és hogyan cselezheted ki a csalókat!
Black Friday átverések: hitelesnek tűnő weboldalak, adathalász SMS-ek és sürgető üzenetek
A mesterséges intelligencia korában a csalások szinte hibátlanul működnek: képesek hamis webáruházakat létrehozni, könnyen generálnak megtévesztő telefonhívásokat, az internetet pedig olyan hamis hirdetésekkel áraszthatják el, amelyek még a tapasztalt vásárlókat is átverhetik. Alább megmutatjuk, mire célszerű figyelni, ha akciókat keresünk, és miért igaz a mondás, hogy valami „túl szép, hogy igaz legyen.“
1. Hamis webáruházak
Az egyik leggyakoribb online csalási forma a hamis webshopok megjelenése. A csalók gyakran ismert márkák oldalait másolják le, a weboldal pedig első pillantásra teljesen hitelesnek tűnhet. A vásárló csak akkor veszi észre a problémát, amikor a megrendelt termék sosem érkezik meg. Figyelmeztető jel lehet a gyanúsan alacsony ár, a hiányos kapcsolatfelvételi adatok vagy a helytelen magyar nyelvű szöveg. Ha egy drága elektronikai eszköz töredékáron kapható, érdemes gyanakodni. Elkerülheted a problémát, ha összehasonlítod a termék árait a más weboldalakon feltüntetettekkel.
2. Csaló e-mail vagy SMS
Black Friday idején megszaporodnak az adathalász üzenetek. A csalók futárszolgálatok, bankok vagy ismert webáruházak nevében küldenek e-maileket és SMS-eket, amelyekben extra kedvezményt ajánlanak, ha a linkre kattintva vásárolsz. A cél ilyenkor többnyire a bankkártyaadatok, jelszavak vagy egyéb személyes adatok megszerzése. Egyetlen kattintás is elég lehet ahhoz, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a fiókjainkhoz, ezért érdemes elkerülni az olyan akciókat, amelyek ismeretlen forrásból származnak. Az e-mail címek, telefonszámok tüzetesebb megvizsgálásával a legtöbbször kiszűrhetők a csalók.
3. „Már csak egy darab maradt” – a sürgetés pszichológiája
Nem minden átverés számít klasszikus csalásnak. Sok webáruház alkalmaz olyan marketingeszközöket, amelyek a vásárló sürgetésére épülnek. A visszaszámlálók, a „már csak egy termék maradt raktáron” feliratok vagy az „utolsó lehetőség” típusú üzenetek azt az érzetet keltik, hogy azonnal dönteni kell. Emiatt sokan olyan terméket is megvesznek, amelyre valójában nincs szükségük. A szakemberek szerint érdemes néhány percet vagy akár néhány órát várni a döntéssel, hogy elkerüljük az impulzusvásárlást. Emellett fontos kerülni az olyan felugró hirdetéseket, amelyek 70-80-90 százalékos leértékeléseket ígérnek, ha azonnal kattintunk. Ezek általában mindig átverések!
4. Hamis csomagküldő üzenet
Egyre gyakoribb, hogy e-mailt vagy SMS-t kapunk egy futárszolgálattól, amelyben azt állítják, hogy gond van a csomagunk szállításával; például vámot kell fizetni, vagy a szállítási díj nem lett kiegyenlítve. A mellékelt linkre kattintva egy hamis fizetési oldalra jutunk, ahol a bankkártya adatainkat akarják ellopni. Ha nem rendeltünk semmit, ne reagáljunk, csak tiltsuk le az üzenet küldőjét. Ha rendeltünk, hívjunk fel egy hivatalos ügyfélszolgálati számot, és érdeklődjünk úgy a csomagunkról. Gyanús üzenetre semmiképp se válaszoljunk, és az abban szereplő linkre se kattintsunk rá – írja a biztosdöntés.hu.
5. A túl nagy kedvezmény szinte mindig gyanús
A Black Friday lényege az akció, de ha egy ajánlat túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor általában nem is az. A 80-90 százalékos kedvezményekkel hirdetett luxustermékek vagy prémium műszaki cikkek sok esetben hamisítványok, nem létező készletek vagy egyszerű átverések mögé rejtett ajánlatok. Érdemes több helyen is összehasonlítani az árakat, és nem kizárólag a kedvezmény mértéke alapján dönteni. Ha nagyon megtetszett nekünk egy márkabolt terméke, és kíváncsiak vagyunk, hogy valódi-e a kedvezmény mértéke, akkor hívjuk fel az üzletet vagy a cég ügyfélszolgálatát és érdeklődjük meg, hogy igazi-e a hirdetés. Lehet, hogy szerencsénk lesz!
Az egészségünk is bánhatja
A Black Friday akciók során nemcsak a pénzünket, hanem az egészségünket is kockáztathatjuk. Különösen óvatosnak kell lenni az ismeretlen forrásból származó kozmetikumokkal, parfümökkel, étrend-kiegészítőkkel és egészségügyi termékekkel. A feltűnően olcsó ajánlatok mögött sok esetben kétes eredetű vagy hamis termékek állhatnak. Egy hamis bluetooth-hangszóró legfeljebb bosszúságot okozhat, egy hamis kozmetikum vagy étrend-kiegészítő azonban egészségügyi kockázatot is jelenthet. Vásárlás előtt érdemes ellenőrizni a gyártót, az importőrt és a termék eredetét, különösen akkor, ha az árucikk a szokásos ár töredékéért kapható. Ezenfelül az sem árt, ha kikérjük egy szakértő vagy a háziorvosunk véleményét egy-egy termék megvásárlása és használata előtt.
Jogszabály véd a leghírhedtebb csalástól
Korábban több üzlet is azzal trükközött, hogy a Black Friday előtt megemelték a termékek árát, hogy a később feltüntetett akciók sokkal nagyobbnak tűnjenek, mint amekkorák valójában voltak. Ennek azonban vége: a fogyasztóvédelem 2022 óta ellenőrzi ezt, amelyik évben jogszabályban rögzítették, hogy a boltoknak a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetniük az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árat is. A korábbi árat pedig hitelt érdemlően bizonyítaniuk kell a hatóságok felé.
A világ legbizarrabb Black Friday-akciói
A fekete péntek évről évre egyre furcsább ajánlatokat produkál világszerte. Az elmúlt években a piacon több meghökkentő vagy éppen bizarr akció is megjelent, amelyek hatalmas feltűnést keltettek. Voltak, akik:
- koporsókat árultak jelentős kedvezménnyel, ráadásul nem csak elhunytak számára;
- plasztikai műtétekre fizethettek be egy Black Friday-akció keretében;
- válóperes ügyvédi szolgáltatásokat kínáltak akciósan;
- temetkezési szolgáltatások promóciós csomagjait értékesítették;
- állatokat és egzotikus házi kedvenceket árultak jelentősen olcsóbban.
Mint láthatjuk, a cégek és a csalók erőteljesen készülnek a Black Friday-re minden évben, felmérések szerint azonban a gyakori átverések, valamint a boltok magas árú vagy éppen egyáltalán nem kedvezményes ajánlatai miatt egyre kevesebben vásárolnak már termékeket fekete pénteken. Előfordulhat, hogy néhány éven belül már egyáltalán nem fog nagy dolognak számítani a novemberi akciós időszak, ha nem sikerül ezeknek a kétes trendeknek véget vetni.
További gyakorlati tippekért nézd meg ezt a videót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: