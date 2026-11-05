Mintha egy másik világ lenne: így nézett ki a Blaha Lujza tér 100 éve – galéria

A Blaha Lujza tér egykor a budapesti színházi élet egyik fontos központja volt.

A régi fényképeken villamosok, lovas kocsik és a korabeli városi forgatag is látható.

Galéria archív fotókból.

A Blaha Lujza tér 100 éve egészen más látványt nyújtott, mint napjainkban. A mai forgalmas csomópont helyén már akkor is pezsgő nagyvárosi élet zajlott, ám az utcák hangulatát még a századfordulós épületek, a korabeli közlekedési eszközök és a legendás Nemzeti Színház határozták meg. A galéria fekete-fehér felvételei nemcsak az épületeket örökítették meg: bepillantást engednek a korabeli budapestiek hétköznapjaiba is. Láthatunk utcai felvonulást, tömegben sétáló járókelőket, valamint olyan üzleteket és épületrészleteket, amelyek ma már csak a város történetéből ismerősek.

Ma már rá sem ismerni a régi Blaha Lujza térre

Fotó: Fortepan

Blaha Lujza tér 100 éve: amikor még állt a Nemzeti Színház

A tér egyik legmeghatározóbb épülete az egykori Nemzeti Színház volt. A színház 1908-ban költözött a Népszínház korábbi épületébe, amelynek monumentális homlokzata, oszlopai és gazdag díszítései évtizedeken át uralták a tér látképét.

A régi fotókon jól megfigyelhető, milyen szorosan összefonódott a színház épülete a környék mindennapi életével. A homlokzat előtt villamosok közlekedtek, a járdákon gyalogosok siettek, az úttesten pedig még lovas járművek is feltűntek.

A Blaha Lujza tér nevét 1920-ban kapta a híres színésznőről, Blaha Lujzáról, akit a „nemzet csalogányaként” emlegettek. A művésznő hosszú éveken át a Népszínház ünnepelt sztárja volt, így különösen szoros kapcsolat fűzte a környékhez.

Nyüzsgő utcák, régi áruházak és eltűnt épületek

A képek arról is mesélnek, hogy a Blaha Lujza tér már száz évvel ezelőtt is Budapest egyik mozgalmas találkozási pontja volt. A környező utcákon üzletek, szállodák és vendéglátóhelyek működtek, a villamosok pedig összekötötték a környéket a főváros más részeivel.

A galéria egyik felvételén a Szent István Szálló felirata is felismerhető, egy másik, esti képen pedig a Corvin Áruház ünnepi kivilágítása látható. A Corvin 1926-ban nyitotta meg kapuit, és hamar a fővárosi vásárlóközönség egyik ismert célpontjává vált.