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Budapest

Mintha egy másik világ lenne: így nézett ki a Blaha Lujza tér 100 éve – galéria

58 perce
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Lovas kocsik, régi villamosok, elegáns épületek és nyüzsgő utcai élet: száz évvel ezelőtt egészen más arcát mutatta a Blaha Lujza tér. A régi fényképeken még ott magasodik a legendás Nemzeti Színház, a környék utcáin pedig a régi Budapest mindennapjai elevenednek meg. Galériánkban időutazásra hívjuk olvasóinkat a főváros egyik legismertebb terére.
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Budapestarchív képekBlaha Lujza tér
  • A Blaha Lujza tér egykor a budapesti színházi élet egyik fontos központja volt.
  • A régi fényképeken villamosok, lovas kocsik és a korabeli városi forgatag is látható.
  • Galéria archív fotókból.

A Blaha Lujza tér 100 éve egészen más látványt nyújtott, mint napjainkban. A mai forgalmas csomópont helyén már akkor is pezsgő nagyvárosi élet zajlott, ám az utcák hangulatát még a századfordulós épületek, a korabeli közlekedési eszközök és a legendás Nemzeti Színház határozták meg. A galéria fekete-fehér felvételei nemcsak az épületeket örökítették meg: bepillantást engednek a korabeli budapestiek hétköznapjaiba is. Láthatunk utcai felvonulást, tömegben sétáló járókelőket, valamint olyan üzleteket és épületrészleteket, amelyek ma már csak a város történetéből ismerősek.

Blaha Lujza tér archív fotón
Ma már rá sem ismerni a régi Blaha Lujza térre 
Fotó: Fortepan

Blaha Lujza tér 100 éve: amikor még állt a Nemzeti Színház

A tér egyik legmeghatározóbb épülete az egykori Nemzeti Színház volt. A színház 1908-ban költözött a Népszínház korábbi épületébe, amelynek monumentális homlokzata, oszlopai és gazdag díszítései évtizedeken át uralták a tér látképét.

A régi fotókon jól megfigyelhető, milyen szorosan összefonódott a színház épülete a környék mindennapi életével. A homlokzat előtt villamosok közlekedtek, a járdákon gyalogosok siettek, az úttesten pedig még lovas járművek is feltűntek.

A Blaha Lujza tér nevét 1920-ban kapta a híres színésznőről, Blaha Lujzáról, akit a „nemzet csalogányaként” emlegettek. A művésznő hosszú éveken át a Népszínház ünnepelt sztárja volt, így különösen szoros kapcsolat fűzte a környékhez.

Nyüzsgő utcák, régi áruházak és eltűnt épületek

A képek arról is mesélnek, hogy a Blaha Lujza tér már száz évvel ezelőtt is Budapest egyik mozgalmas találkozási pontja volt. A környező utcákon üzletek, szállodák és vendéglátóhelyek működtek, a villamosok pedig összekötötték a környéket a főváros más részeivel.

A galéria egyik felvételén a Szent István Szálló felirata is felismerhető, egy másik, esti képen pedig a Corvin Áruház ünnepi kivilágítása látható. A Corvin 1926-ban nyitotta meg kapuit, és hamar a fővárosi vásárlóközönség egyik ismert célpontjává vált.

A tér arculatát később alapvetően megváltoztatta a Nemzeti Színház 1965-ös lebontása. A helyén ma már hiába keresnénk azt az impozáns épületet, amely a régi fényképek egyik főszereplője.

Nézd meg galériánkban, milyen volt a Blaha Lujza tér és közvetlen környéke nagyjából száz évvel ezelőtt!

Szemben a Népszínház (a későbbi Nemzeti Színház) a mai Blaha Lujza téren a Rákóczi (Kerepesi) út felől nézve. Jobbra a Népszínház utca. A felvétel 1893-ban készült.
A Blaha Lujza tér 1908-ban, (ekkor ez a szakasz a Népszínház utcához tartozott). Balra a Rákóczi (Kerepesi) út, szemben a Népszínház (a későbbi Nemzeti Színház) épülete, előtte Tinódi Lantos Sebestyén szobra.
A Blaha Lujza tér (ekkor ez a szakasz a Népszínház utcához tartozott). Balra a Rákóczi (Kerepesi) út, szemben a Népszínház (a későbbi Nemzeti Színház) épülete 1903-ban.
A Népszínház utca a Blaha Lujza tér felé nézve, tüntetés a háború mellett az I. világháború kitörése után, 1914. július végén - augusztus elején.
A József körút a Blaha Lujza térnél, bevonuló hadkötelesek az I. világháború kitörése után, 1914. augusztus elején. Háttérben a Rákóczi út sarkán az EMKE ház.
A Blaha Lujza tér és háttérben az Orient szálloda a Rákóczi úton. Decemberi "katona-nap", adománygyűjtés a hadbavonult katonák családjai javára 1915-ben.
A József körút a Blaha Lujza térnél, balra a villamosok mögött a Népszínház utca 1928-ban.
A Corvin Áruházon már 1930-ban neon reklám tündökölt.
Galéria: Ilyen volt a Blaha Lujza tér 100 éve: elképesztő archív fotók – galéria
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Szemben a Népszínház (a későbbi Nemzeti Színház) a mai Blaha Lujza téren a Rákóczi (Kerepesi) út felől nézve. Jobbra a Népszínház utca. A felvétel 1893-ban készült.

Nézd meg videón, milyen volt a Blaha Lujza tér 1925-ben:

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