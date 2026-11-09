Egy életre szóló szerelem emlékműve: ilyen különleges kastély rejtőzik Székesfehérváron – galéria

Bory Jenő szobrászművész és építész a saját tervei alapján építette fel különleges várát Székesfehérváron.

A Bory-vár nemcsak építészeti különlegesség, hanem a művész felesége iránti szerelmének jelképe is.

A romantikus épületegyüttes tornyokat, árkádokat, szobrokat és festményeket rejt.

Kevés olyan épület található Magyarországon, amelynek története annyira összefonódott alkotója életével, mint a székesfehérvári Bory-váré. Bory Jenő szobrászművész és építész nem egyszerűen egy házat tervezett magának: olyan különleges épületegyüttest álmodott meg, amely egyszerre szolgált otthonként, műteremként és művészi önkifejezésének helyszíneként.

A Bory-vár Székesfehérvár szélén, egész évben várja a látogatókat.

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Bory Jenő különleges öröksége: a Bory-vár, amelyet a szerelem ihletett

A Székesfehérvár látnivalói közé tartozó vár tornyai, teraszai, árkádjai és szobrai olyan látványt nyújtanak, mintha egy mesekönyv lapjairól kerültek volna a valóságba. A különböző építészeti stílusokat ötvöző épület minden szeglete tartogat valami érdekességet, de az igazi különlegessége mégis az, hogy egyetlen ember elképzelései nyomán, hosszú évtizedek munkájával született meg.

Bory Jenő születésnapja jó alkalom arra, hogy felidézzük a művész életét, és közelebbről is megismerjük a nevét viselő várat.

Negyven nyáron át építette élete fő művét

Bory Jenő 1879. november 9-én született Székesfehérváron, vagyis idén a 147. születési évfordulójára emlékezünk. Építészmérnöki diplomáját 1903-ban szerezte meg, később pedig Stróbl Alajos tanítványaként szobrászatot tanult. Nemcsak alkotóként, hanem tanárként is jelentős pályát futott be: 1943-ban a Képzőművészeti Főiskola rektora lett.

Életének legismertebb alkotása azonban kétségkívül a Bory-vár. A történet 1912-ben kezdődött, amikor a művész szőlővel és gyümölcsössel beültetett telket vásárolt Székesfehérvár Mária-völgy nevű részén. A területen kezdetben csupán egy présház állt, amelyet a család nyaralásra használt.

Bory 1923-ban kezdett hozzá a vár építéséhez, amelyet aztán csaknem négy évtizeden át alakított és bővített. A munkálatokban maga is részt vett, miközben az épület számos díszítőelemét és szobrát is elkészítette.