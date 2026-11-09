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Székesfehérvár

Egy életre szóló szerelem emlékműve: ilyen különleges kastély rejtőzik Székesfehérváron – galéria

2 órája
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Egy férfi, aki évtizedeken át épített egy kastélyt a szerelmének – és közben Magyarország egyik legkülönlegesebb épületét alkotta meg. Bory Jenő szobrászművész születésnapján a székesfehérvári Bory-vár történetét idézzük fel. A tornyokkal, szobrokkal és romantikus részletekkel teli épületegyüttes ma is lenyűgöző látvány. Galériánkban megmutatjuk ezt a páratlan alkotást.
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Székesfehérvárkastély rózsakertBory JenőBory-vár
  • Bory Jenő szobrászművész és építész a saját tervei alapján építette fel különleges várát Székesfehérváron.
  • A Bory-vár nemcsak építészeti különlegesség, hanem a művész felesége iránti szerelmének jelképe is.
  • A romantikus épületegyüttes tornyokat, árkádokat, szobrokat és festményeket rejt.

Kevés olyan épület található Magyarországon, amelynek története annyira összefonódott alkotója életével, mint a székesfehérvári Bory-váré. Bory Jenő szobrászművész és építész nem egyszerűen egy házat tervezett magának: olyan különleges épületegyüttest álmodott meg, amely egyszerre szolgált otthonként, műteremként és művészi önkifejezésének helyszíneként.

A Bory-vár felülnézetből
A Bory-vár Székesfehérvár szélén, egész évben várja a látogatókat. 
Fotó: Shutterstock

Bory Jenő különleges öröksége: a Bory-vár, amelyet a szerelem ihletett

A Székesfehérvár látnivalói közé tartozó vár tornyai, teraszai, árkádjai és szobrai olyan látványt nyújtanak, mintha egy mesekönyv lapjairól kerültek volna a valóságba. A különböző építészeti stílusokat ötvöző épület minden szeglete tartogat valami érdekességet, de az igazi különlegessége mégis az, hogy egyetlen ember elképzelései nyomán, hosszú évtizedek munkájával született meg.

Bory Jenő születésnapja jó alkalom arra, hogy felidézzük a művész életét, és közelebbről is megismerjük a nevét viselő várat.

Negyven nyáron át építette élete fő művét

Bory Jenő 1879. november 9-én született Székesfehérváron, vagyis idén a 147. születési évfordulójára emlékezünk. Építészmérnöki diplomáját 1903-ban szerezte meg, később pedig Stróbl Alajos tanítványaként szobrászatot tanult. Nemcsak alkotóként, hanem tanárként is jelentős pályát futott be: 1943-ban a Képzőművészeti Főiskola rektora lett.

Életének legismertebb alkotása azonban kétségkívül a Bory-vár. A történet 1912-ben kezdődött, amikor a művész szőlővel és gyümölcsössel beültetett telket vásárolt Székesfehérvár Mária-völgy nevű részén. A területen kezdetben csupán egy présház állt, amelyet a család nyaralásra használt.

Bory 1923-ban kezdett hozzá a vár építéséhez, amelyet aztán csaknem négy évtizeden át alakított és bővített. A munkálatokban maga is részt vett, miközben az épület számos díszítőelemét és szobrát is elkészítette.

A Bory-vár egy különleges szerelem történetét őrzi

A romantikus magyar várhoz egy megható szerelmi történet is kapcsolódik. Bory Jenő 1907-ben vette feleségül Komócsin Ilona festőművészt, akivel művészeti tanulmányai idején ismerkedett meg.

A Bory-várat a hitvesi szeretet és a művészetek emlékművének szánta. A felesége iránt érzett rajongás nemcsak az épület történetében, hanem a benne található alkotásokban is megjelenik.

A Guinnes-rekorder vár ezért jóval több egy különleges lakóháznál. Tornyai, lépcsősorai, árkádos folyosói és díszes udvarai egy olyan világot alkotnak, amelyben az építészet, a szobrászat és a festészet szinte elválaszthatatlan egymástól. A látogatók a különböző terekben nemcsak egy szokatlan épületet fedezhetnek fel, hanem annak az embernek a gondolatait is, aki évtizedeken át dolgozott rajta.

A háború sem tudta végleg elpusztítani

A Bory-vár történetéből a pusztítás és az újjáépítés sem hiányzik. A második világháború idején az épületegyüttes súlyos károkat szenvedett: tornyai megsérültek, szobrait és festményeit is megrongálták.

Bory Jenő azonban nem mondott le élete fő művéről. Nyugdíjas éveinek jelentős részét a vár helyreállításával töltötte, és maga is vezette az érdeklődőket az épületben. Az általa létrehozott különleges világ így nemcsak egy művész álmainak megvalósulását, hanem kitartásának történetét is őrzi.

A Bory-vár nyitvatartása és belépőjegyárak 2026-ban

A székesfehérvári Bory-vár egész évben látogatható, a nyitvatartás azonban évszakonként változik. 

  • November 9-től március 1-jéig hétköznap 9 és 15 óra között, hétvégén pedig 9 és 16 óra között várják a látogatókat. 
  • Március 2-től október 25-ig mindennap 9 és 17 óra között tart nyitva, míg az őszi átmeneti időszakban, október 26. és november 8. között 9-től 16 óráig látogatható.

A teljes árú belépő 4000 forint, a diákoknak és nyugdíjasoknak 3000 forintba kerül a látogatás. A hat év alatti gyermekek ingyenesen léphetnek be. A vár Székesfehérváron, a Máriavölgy 54. szám alatt található.

A különleges épületegyüttes bejárására érdemes legalább másfél-két órát szánni, hiszen a tornyok, a szobrokkal díszített udvarok és a kiállítótermek egyaránt tartogatnak látnivalókat.

A nyitvatartási idő és a jegyárak változhatnak, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni a Bory-vár hivatalos honlapját,

Bory Jenő 40 éven át, a saját kezével építette a Bory-várat Székesfehérváron.
A különböző építészeti stílusokat ötvöző épület minden szeglete tartogat valami érdekességet.
Magyarország történelmének és kultúrájának nagy alakjait (vezérek, királyok, költők Álmostól Tinódi Lantos Sebestyéndig) felsorakoztató oszlopcsarnok és szoborsor Bory Jenő alkotásai.
A Bory-vár belseje is lenyűgöző műalkotásokkal van tele.
A Bory-várat a hitvesi szeretet és a művészetek emlékművének szánta. A felesége iránt érzett rajongás nemcsak az épület történetében, hanem a benne található alkotásokban is megjelenik.
A lenyűgöző épület Székesfehérváron egész évben, belépő ellenében látogatható.
Bory Jenő olyan különleges épületegyüttest álmodott meg, amely egyszerre szolgált otthonként, műteremként és művészi önkifejezésének helyszíneként.
A művésznek csupán a képzelete szabott határt.
A várhoz egy hangulatos kis rózsakert is tartozik.
Tornyai, lépcsősorai, árkádos folyosói és díszes udvarai egy olyan világot alkotnak, amelyben az építészet, a szobrászat és a festészet szinte elválaszthatatlan egymástól.
Galéria: 40 éven át építette szerelmének ezt a különleges magyar várat – galéria
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Bory Jenő 40 éven át, a saját kezével építette a Bory-várat Székesfehérváron.

 

Nézd meg videón is az elképesztő épületet:

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