A botoxot laikusként úgy képzeljük el, mint egy csodaszert, amely egy kis kellemetlenségért – és némi pénzért – cserébe, megfiatalítja az arcunkat. Érdemes azonban közelebbről megismerkednünk a beavatkozással!
Mi az a botox, hogyan működik a valóságban?
A Fanny magazin Dr. Müller Eszter Mercédessszel, a Semmelweis Egyetem Bőr, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika bőrgyógyász-kozmetológus szakorvosával járta körül, mit tesz az arcunkkal valójában a botox, van-e jobb arcfiatalítási módszer, ha igen, akkor pontosan mit érdemes tenni a bőröregedés ellen.
– Az arcon megjelenő ráncok egy része a mimikai izmok ismétlődő összehúzódásának következményei. Ilyenek például a homlok vízszintes, vagy a szemöldökök közötti függőleges ráncok, illetve a szem körüli szarkalábak. Fiatalabb korban ezek elsősorban mozgás közben láthatók, később azonban a bőr rugalmasságának csökkenésével nyugalmi állapotban is megmaradhatnak – elemezte Dr. Müller Eszter Mercédesz.
Mi az a botox?
– A botox, vagyis a botulinumtoxin egy olyan hatóanyag, amely átmenetileg gátolja az ingerületátvitelt az idegvégződések és az izmok között. Ennek következtében a kezelt izmok működése csökken, ellazulnak, így a felettük lévő bőr is kisimul. Hatása néhány nap alatt kezd kialakulni, a teljes eredmény pedig általában két hét után látható, és átlagosan 3–4 hónapig tart – magyarázza a szakorvos.
Miért nem hat a botox minden esetben?
– Fontos tudni, hogy a botox nem tölti fel a ráncokat, és nem javítja közvetlenül a bőr minőségét, hanem az izmok működésének átmeneti csökkentésével fejti ki hatását. A kezelés célja nem feltétlenül a mimika teljes megszüntetése, hanem a túlzott izomműködés mérséklése. Megfelelő dózis és beadási technika mellett az arc természetes kifejezőképessége nagyrészt megőrizhető. A túlzottan merev, „lefagyott” arckifejezés általában a túlkezelés következménye. A botox egyik legfontosabb tulajdonsága pedig, hogy hatása átmeneti. Az ideg-izom kapcsolat működése fokozatosan helyreáll, így a kezelt izmok néhány hónap elteltével ismét képesek összehúzódni. Rendszeres kezelések esetén a mimikai izmok tartósan kevesebbet dolgoznak, ami hosszabb távon az izomtömeg bizonyos fokú csökkenéséhez is vezethet.
A rendszeres botoxkezelések a mimikai ráncok elmélyülését is lassíthatják, mivel a bőr kevesebb ismétlődő mechanikai terhelésnek van kitéve. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a botox megállítaná a bőr öregedését.
Ha valaki abbahagyja a kezeléseket, az izmok működése fokozatosan visszatér, és a mimika többnyire helyreáll. A ráncok is ismét megjelenhetnek, de a bőr nem válik rosszabb állapotúvá pusztán azért, mert korábban botoxkezelést kapott. Az öregedési folyamat természetesen ezalatt is folytatódik – oszlatja el a tévhiteket Dr. Müller Eszter Mercédesz.
Lehetséges a bőrfiatalítás kezelések nélkül?
– A bőr öregedése természetes folyamat, amelyet genetikai adottságaink mellett számos külső tényező is befolyásol. Ezek közül az egyik legjelentősebb az UV-sugárzás, amely gyorsítja a kollagénrostok károsodását, elősegíti a pigmentfoltok és a ráncok kialakulását. A leghatékonyabb megelőző módszer ezért a mindennapos fényvédelem. Legalább 30-as, de lehetőség szerint 50-es faktorszámú, széles spektrumú fényvédő használata javasolt, nemcsak nyáron, hanem egész évben.
Melyek a legjobb arcfiatalító krémek, készítmények?
A bőrápolási hatóanyagok közül a retinoidok, például a retinol és a tretinoin serkenthetik a kollagéntermelést, javíthatják a bőr felszínének egyenetlenségeit, és hosszabb távon csökkenthetik a finom ráncok láthatóságát. Használatukat fokozatosan érdemes bevezetni, mivel kezdetben bőrszárazságot, irritációt és hámlást okozhatnak. A C-vitamin antioxidáns hatású, hozzájárulhat a bőr környezeti ártalmakkal szembeni védelméhez, valamint a pigmentfoltok halványításához. A niacinamid, vagyis a B3-vitamin egyik formája segítheti a bőr védőrétegének működését, mérsékelheti a bőrpírt, és javíthatja a bőr egyenletes megjelenését. A hialuronsav és a ceramidok elsősorban a megfelelő hidratáltság fenntartásában játszanak szerepet. Bár a mélyebb ráncokat nem tüntetik el, a jól hidratált bőr teltebbnek, simábbnak és egészségesebbnek látszik – magyarázza a szakértő, majd hozzáteszi, hogy mindezek mellett a dohányzás kerülése, a kiegyensúlyozott, antioxidánsokban gazdag étrend, a megfelelő alvás és a rendszeres testmozgás egyaránt hozzájárulhatnak a bőr egészségének megőrzéséhez.
Milyen más arcfiatalító kezelések vannak még?
– A különböző lézeres eljárások, a mikrotűs kezelések és egyes kémiai hámlasztások pedig szintén segíthetnek a bőrminőség javításában, illetve a finom ráncok mérséklésében. Ezek azonban más módon hatnak, mint a botox: elsősorban a bőr szerkezetére és kollagénállományára hatnak, nem pedig a mimikai izmok működésére – magyarázza a szakértő.
– A fiatalos bőr megőrzésének kulcsa nem feltétlenül a minél több esztétikai beavatkozás, hanem a következetes megelőzés, a megfelelő bőrápolás és az egyéni igényekhez igazított kezelések – zárja gondolatait Dr. Müller Eszter Mercédesz.
A Botox hatással lehet a társas kapcsolatainkra is
Bár a botox megfelelő alkalmazás mellett nem feltétlenül befolyásolja a mimikánkat, a túlzásba vitt kezelések nemcsak a megjelenésünkre, hanem a társas kapcsolatinkra is hatással lehetnek. Sárkány Anita pszichológus, szociál- és szervezetpszichológus, szecuálpszichológus szerint az arcunkról sokkal többet olvasnak le mások, mint azt gondolnánk.
– Beszélgetés közben a szavak mellett folyamatosan figyeljük a másik arcát: barátságos-e, figyel-e ránk, hogyan hatnak rá a szavaink. A mimika az érzelmi biztonságot is közvetíti. Ha látjuk, hogyan reagál a másik arca, kiszámíthatóbbnak érezzük, és könnyebben engedjük közel magunkhoz. Egy rezzenéstelen arc mellett viszont bizonytalanná válunk.
Ha az arcizmok mozgása korlátozott, például egy túlzásba vitt orvosesztétikai kezelés miatt, ezek a finom jelzések elhalványulnak. A mosolynál ez különösen feltűnő: ha a szem körül nem jelennek meg a szarkalábak, a mosoly udvariasnak hat, de kevésbé őszintének.
Illetve, van egy kevésbé ismert hatás is, ami minket magunkat érint. Az arcizmaink jelzést küldenek az agyunknak, és ez segít átérezni, amit a másik átél. Ez nem jelenti azt, hogy aki arcbeavatkozáson esett át, kevésbé lenne empatikus, hiszen ráhangolódunk a hangjára, a szavaira, a gesztusaira, és arra is, amit az életéről tudunk. Aki figyel a másikra, az egy kezelés után is ugyanúgy figyel rá. Az arcunk viszont a kapcsolataink része, ezen keresztül látják mások, mit érzünk irántuk. Ezért érdemes olyan beavatkozást választani, amely meghagyja az arc természetes mozgását – ajánlja a szakember.