A botoxot laikusként úgy képzeljük el, mint egy csodaszert, amely egy kis kellemetlenségért – és némi pénzért – cserébe, megfiatalítja az arcunkat. Érdemes azonban közelebbről megismerkednünk a beavatkozással!

Egyre többen akarják a lehető legtovább megőrizni arcuk fiatalságát. Az egyik legismertebb, ugyanakkor legszélsőségesebb megítéléssel rendelkező módszer a botox

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Mi az a botox, hogyan működik a valóságban?

A Fanny magazin Dr. Müller Eszter Mercédessszel, a Semmelweis Egyetem Bőr, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika bőrgyógyász-kozmetológus szakorvosával járta körül, mit tesz az arcunkkal valójában a botox, van-e jobb arcfiatalítási módszer, ha igen, akkor pontosan mit érdemes tenni a bőröregedés ellen.

– Az arcon megjelenő ráncok egy része a mimikai izmok ismétlődő összehúzódásának következményei. Ilyenek például a homlok vízszintes, vagy a szemöldökök közötti függőleges ráncok, illetve a szem körüli szarkalábak. Fiatalabb korban ezek elsősorban mozgás közben láthatók, később azonban a bőr rugalmasságának csökkenésével nyugalmi állapotban is megmaradhatnak – elemezte Dr. Müller Eszter Mercédesz.

Mi az a botox?

– A botox, vagyis a botulinumtoxin egy olyan hatóanyag, amely átmenetileg gátolja az ingerületátvitelt az idegvégződések és az izmok között. Ennek következtében a kezelt izmok működése csökken, ellazulnak, így a felettük lévő bőr is kisimul. Hatása néhány nap alatt kezd kialakulni, a teljes eredmény pedig általában két hét után látható, és átlagosan 3–4 hónapig tart – magyarázza a szakorvos.

Miért nem hat a botox minden esetben?

– Fontos tudni, hogy a botox nem tölti fel a ráncokat, és nem javítja közvetlenül a bőr minőségét, hanem az izmok működésének átmeneti csökkentésével fejti ki hatását. A kezelés célja nem feltétlenül a mimika teljes megszüntetése, hanem a túlzott izomműködés mérséklése. Megfelelő dózis és beadási technika mellett az arc természetes kifejezőképessége nagyrészt megőrizhető. A túlzottan merev, „lefagyott” arckifejezés általában a túlkezelés következménye. A botox egyik legfontosabb tulajdonsága pedig, hogy hatása átmeneti. Az ideg-izom kapcsolat működése fokozatosan helyreáll, így a kezelt izmok néhány hónap elteltével ismét képesek összehúzódni. Rendszeres kezelések esetén a mimikai izmok tartósan kevesebbet dolgoznak, ami hosszabb távon az izomtömeg bizonyos fokú csökkenéséhez is vezethet.

A rendszeres botoxkezelések a mimikai ráncok elmélyülését is lassíthatják, mivel a bőr kevesebb ismétlődő mechanikai terhelésnek van kitéve. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a botox megállítaná a bőr öregedését.

Ha valaki abbahagyja a kezeléseket, az izmok működése fokozatosan visszatér, és a mimika többnyire helyreáll. A ráncok is ismét megjelenhetnek, de a bőr nem válik rosszabb állapotúvá pusztán azért, mert korábban botoxkezelést kapott. Az öregedési folyamat természetesen ezalatt is folytatódik – oszlatja el a tévhiteket Dr. Müller Eszter Mercédesz.