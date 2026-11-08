Drakula, és a vámpírkór : íme minden, amit Bram Stoker gótikus horrorszereplőjéről elhallgatnak

179 éves lenne ma a Drakula alkotója.

Stoker hosszú éveken át dolgozott Henry Irving híres színész mellett. Irving különleges, tekintélyt parancsoló személyisége hatással lehetett Drakula gróf megformálására.

Stephen King nagy tisztelője volt Bram Stoker munkásságának, és az 1975-ben megjelent Borzalmak városa regényével tulajdonképpen a Drakula-történetet helyezte át egy modern amerikai kisvárosba.

A Drakula nem egyik napról a másikra született: a szerző éveken át kutatta, formálta és tökéletesítette a regényt, amely végül a gótikus horrorirodalom egyik legfontosabb alkotásává vált. Abraham Bram Stoker 1847. november 8-án született az írországi Dublinban. Ma elsősorban a Drakula szerzőjeként ismerjük, saját korában azonban legalább ennyire híres volt a londoni színházi életben betöltött szerepéről.

Bram Stoker 7 éven át dolgozott a Drakula regényen. Fotó: Profimedia

Bram Stoker és a Drakula regény

Az író megismerkedett Henry Irvinggel, a korszak egyik leghíresebb angol színészével. Irving annyira megkedvelte Stokert, hogy később felkérte: legyen a londoni Lyceum Színház menedzsere.

A színész lenyűgözte Stokert az eleganciájával, tekintélyt parancsoló fellépésével és különös kisugárzásával. Egyes kritikusok szerint Drakula gróf alakjának megformálására is hatással lehetett.

Hogyan született meg a Drakula?

Stoker 1890-ben kezdte el gyűjteni a történethez szükséges jegyzeteket, és körülbelül hét éven keresztül dolgozott a regényen, amelynek műfaja gótikus horrorregény, korabeli thriller. A megszületését tehát hosszú kutatómunka, olvasás és folyamatos átdolgozás előzte meg.

Az egyik legfontosabb inspirációs helyszín az angliai Whitby volt, ahova Stoker 1890 nyarán látogatott el feleségével és kisfiával. A tengerparti város hangulata, a meredek sziklák, a régi temető, a kikötő és a Whitby-apátság romjai mind hozzájárultak a regény különleges atmoszférájához.

A történetben is fontos szerepet kap Whitby: ide érkezik a titokzatos Demeter hajó, és itt bontakoznak ki a vámpírtörténet egyes kulcsfontosságú eseményei. Stoker emellett alaposan tanulmányozta a vámpírokról szóló néprajzi és történeti írásokat, a kelet-európai folklórt, valamint a korabeli útleírásokat.