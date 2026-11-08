Drakula, és a vámpírkór : íme minden, amit Bram Stoker gótikus horrorszereplőjéről elhallgatnak

- 179 éves lenne ma a Drakula alkotója.
- Stoker hosszú éveken át dolgozott Henry Irving híres színész mellett. Irving különleges, tekintélyt parancsoló személyisége hatással lehetett Drakula gróf megformálására.
- Stephen King nagy tisztelője volt Bram Stoker munkásságának, és az 1975-ben megjelent Borzalmak városa regényével tulajdonképpen a Drakula-történetet helyezte át egy modern amerikai kisvárosba.
A Drakula nem egyik napról a másikra született: a szerző éveken át kutatta, formálta és tökéletesítette a regényt, amely végül a gótikus horrorirodalom egyik legfontosabb alkotásává vált. Abraham Bram Stoker 1847. november 8-án született az írországi Dublinban. Ma elsősorban a Drakula szerzőjeként ismerjük, saját korában azonban legalább ennyire híres volt a londoni színházi életben betöltött szerepéről.
Bram Stoker és a Drakula regény
Az író megismerkedett Henry Irvinggel, a korszak egyik leghíresebb angol színészével. Irving annyira megkedvelte Stokert, hogy később felkérte: legyen a londoni Lyceum Színház menedzsere.
A színész lenyűgözte Stokert az eleganciájával, tekintélyt parancsoló fellépésével és különös kisugárzásával. Egyes kritikusok szerint Drakula gróf alakjának megformálására is hatással lehetett.
Hogyan született meg a Drakula?
Stoker 1890-ben kezdte el gyűjteni a történethez szükséges jegyzeteket, és körülbelül hét éven keresztül dolgozott a regényen, amelynek műfaja gótikus horrorregény, korabeli thriller. A megszületését tehát hosszú kutatómunka, olvasás és folyamatos átdolgozás előzte meg.
Az egyik legfontosabb inspirációs helyszín az angliai Whitby volt, ahova Stoker 1890 nyarán látogatott el feleségével és kisfiával. A tengerparti város hangulata, a meredek sziklák, a régi temető, a kikötő és a Whitby-apátság romjai mind hozzájárultak a regény különleges atmoszférájához.
A történetben is fontos szerepet kap Whitby: ide érkezik a titokzatos Demeter hajó, és itt bontakoznak ki a vámpírtörténet egyes kulcsfontosságú eseményei. Stoker emellett alaposan tanulmányozta a vámpírokról szóló néprajzi és történeti írásokat, a kelet-európai folklórt, valamint a korabeli útleírásokat.
Különösen érdekelte Erdély és a Kárpátok vidéke, ahova egyébként sosem utazott el. A regényben szereplő tájakat, szokásokat és hiedelmeket könyvekből, térképekből és beszámolókból ismerte meg.
A feszültség egyre csak nő
Attól is egyedi a regény, hogy nem egy mindentudó narrátor meséli el az eseményeket, hanem szereplők naplóiból, leveleiből, távirataiból és újságcikkeiből áll össze a történet. Ezt a technikát levélregényes, pontosabban dokumentumregényes elbeszélésnek is nevezhetjük.
A különböző nézőpontok ráadásul fokozatosan egészítik ki egymást, így a feszültség is folyamatosan növekszik.
Stoker a természetfeletti borzalmat a modern technológiával és tudománnyal állította szembe. Ez a kettősség az egyik oka annak, hogy a mű ma is izgalmas.
Mi köze a vámpírkórnak a Drakula-sztorihoz?
A Drakulához és a vámpírlegendákhoz kapcsolódóan sokszor említi a szakirodalom az ún. porfíriát, amelyet a köznyelvben vámpírbetegségnek neveznek. Ez egy ritka, többnyire örökletes anyagcsere-betegség: enzimek működési zavara miatt bizonyos anyagok, az úgynevezett porfirinek vagy előanyagaik felhalmozódhatnak a szervezetben. A betegség egyes típusai idegrendszeri tüneteket okozhatnak, például erős hasi fájdalmat, hányingert, izomgyengeséget és pszichés vagy neurológiai panaszokat.
Más típusok elsősorban a bőrt érintik: napfény hatására hólyagok, sérülések, hegesedés és fokozott fényérzékenység alakulhat ki.
Hogyan terjed a vámpírkór?
Dr. Herbert L. Bonkovsky és dr. Bruce Wang, a porfíria nemzetközileg elismert kutatói az American Society of Hematology szaklapnak adott interjúban beszéltek a kórról.
A porfíriában szenvedő gyerekek gyakran sírnak és kiabálnak, amikor kiviszik őket a szabadba, mert a napfény hatására fájdalmat éreznek a bőrükön. Az akut rohamokkal járó formáknál alkalmazhatnak intravénás injekciót, amely segít csökkenteni a káros anyagcsere-előanyagok termelődését. Visszatérő rohamok esetén bizonyos betegeknél a givosirán nevű gyógyszer is szóba jöhet. A porfíria esetében nagyon fontos a fényvédelem, egyes típusoknál pedig speciális gyógyszeres kezelés, például afamelanotid is rendelkezésre áll.
Hozzáteszik, hogy a porfíria nem fertőző betegség, így nem lehet klasszikus értelemben „elkapni” senkitől. Nem terjed érintéssel, cseppfertőzéssel, szexuális úton, sem vérrel.
Érdekességek a Drakula műről
- A regény korai munkacíme nem Drakula volt, hanem The Un-Dead, vagyis A nem-halott. A főszereplőt eredetileg Count Wampyrnek, azaz Vámpír grófnak nevezte. A Drakula név később került a történetbe, miután Stoker olvasott egy, a Drakula névről és a havasalföldi uralkodókról szóló történeti ismertetést.
- A név mögött valóban létezett történelmi személy: III. Vlad, akit Vlad Țepeșként, vagyis Karóbahúzó Vladként is ismerünk. A későbbi Drakula-mítosz gyakran összekapcsolta őt Stoker vámpírjával, de fontos tudni, hogy a regénybeli gróf nem egyszerűen a történelmi Vlad átirata. Stoker sokkal inkább a vámpírfolklórból, a gótikus irodalomból és saját fantáziájából alkotta meg a karaktert.
- A Drakula nem vált azonnal olyan világméretű szenzációvá, amilyennek ma ismerjük. Népszerűsége fokozatosan növekedett, és az igazi kulturális áttöréshez a későbbi színpadi és filmes feldolgozások is jelentősen hozzájárultak.
- A némafilmes korszakból kiemelkedik F. W. Murnau Nosferatu (1922) című alkotása, amely Stoker regényének engedély nélküli, sajátos feldolgozása volt, és a filmtörténet egyik legnagyobb hatású vámpírfilmjévé vált.
Tekints meg egy részletet Francis Ford Coppola Drakula című filmváltozatából:
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