Budapest napja Pest, Buda és Óbuda egyesítésének állít emléket november 17-én.

A főváros ma ismert arculatát az egyesítést követő évtizedek nagy építkezései formálták.

Galériánkban az őszi Budapestet járjuk be a Duna-parttól a Városligetig.

November 17-én ünnepeljük a főváros születésnapját: Budapest napja Pest, Buda, Óbuda és a Margitsziget egyesítésének állít emléket, az évforduló pedig jó alkalom egy őszi városi sétára. A Margitsziget, a Gellért-hegy vagy a Városliget bejárására néhány szabad óra is elég. Galériánkban ezúttal az őszi Budapestet járjuk be, előtte azonban röviden felidézzük a városegyesítés történetét.

Budapest napja: november 17, amikor Pest, Buda, Óbuda és a Margitsziget egyesült. A képen a világvárossá váló későbbi Budapest az 1850-es években.

Fotó: Wikipedia / Wikipedia/Inritter

Miért november 17-én van Budapest napja?

1873. november 17-én vette át az egyesített főváros tanácsa az ügyek intézését a korábbi városi tanácsoktól. Ezért ezt a dátumot tekintjük Budapest születésnapjának. Az egyesítésről szóló törvényt már 1872-ben elfogadták: ez Pest, Buda és Óbuda mellett a Margitszigetre is kiterjedt. A közös közigazgatás megszervezése azonban hónapokig tartott. Az első közgyűlést október 25-én tartották a pesti Vigadóban, vagyis a novemberi ünnep az egységes városvezetés tényleges munkakezdéséhez kötődik.

Az egyesítést követő évtizedekben gyorsan alakult a ma ismert városkép. Megnyílt a Nyugati és a Keleti pályaudvar, felépült az Operaház, és elindult a villamosközlekedés. A korszak bérpalotái és középületei ma is meghatározzák a belvárosi séták látványát.

Budapest 1873-ban, az évben, amikor megszületett Budapest, az új világváros.

Fotó: Wikipedia / Wikipedia/Tambo

Őszi séta a Duna-parttól a Városligetig

A pesti Duna-korzóról a budai Várat, a Gellért-hegyet és a Lánchidat csodálhatjuk, amelyek az ősz ezer árnyalatában talán még pompásabbak, mint máskor. A folyó két partján eltérő városkép fogad: Pesten a rakpart menti paloták, Budán a hegyoldalak és a Várnegyed épületei határozzák meg a panorámát. A Duna-part és a Budai Várnegyed 1987, míg az Andrássy út 2002 óta az UNESCO világörökség része.

A Margitszigeten és a Városligetben késő ősszel a sárguló lombok és az egyre csupaszabb fasorok szegélyzik utunkat, míg a Ligetben a Vajdahunyadvár történelmi építészeti stílusokat idéző együttese ad jellegzetes hátteret sétánkhoz. A közeli Hősök terét a Millenniumi emlékmű uralja, két oldalán a Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok épületével.