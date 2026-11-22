Archív felvételeken elevenedik meg Budapest közlekedésének múltja.

A fotókon régi villamosok, autóbuszok és metrószerelvények is feltűnnek.

A képek a főváros hétköznapjainak változásairól is mesélnek.

Budapest utcái ma már egészen más látványt nyújtanak, mint néhány évtizeddel ezelőtt. A modern, alacsonypadlós villamosok és autóbuszok helyett egykor egészen más járművek szállították az utasokat. A korabeli felvételek nemcsak a közlekedési eszközöket, hanem a főváros egykori arcát is megőrizték az utókor számára. Nézzük, milyen volt évtizedekkel ezelőtt Budapest tömegközlekedése!

Budapest tömegközlekedése sokat változott az évtizedek során.

Fotó: Fortepan / Török Kálmán

Különleges fotókon Budapest tömegközlekedésének története

A régi budapesti villamosok, a zsúfolt megállók és a jellegzetes metrószerelvények látványa sokakban ébreszthet nosztalgikus emlékeket. Az archív képeken még olyan jeleneteket is láthatunk, amelyek napjainkban már elképzelhetetlenek lennének, például az utasok együtt tolják a kocsiszínbe a villamost.

Érdemes azonban nemcsak a járműveket, hanem a hátteret is alaposan szemügyre venni. A korabeli épületek, az üzletek feliratai, az autók és az utasok öltözéke is egy letűnt korszak hangulatát idézik.

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