- Archív felvételeken elevenedik meg Budapest közlekedésének múltja.
- A fotókon régi villamosok, autóbuszok és metrószerelvények is feltűnnek.
- A képek a főváros hétköznapjainak változásairól is mesélnek.
Budapest utcái ma már egészen más látványt nyújtanak, mint néhány évtizeddel ezelőtt. A modern, alacsonypadlós villamosok és autóbuszok helyett egykor egészen más járművek szállították az utasokat. A korabeli felvételek nemcsak a közlekedési eszközöket, hanem a főváros egykori arcát is megőrizték az utókor számára. Nézzük, milyen volt évtizedekkel ezelőtt Budapest tömegközlekedése!
Különleges fotókon Budapest tömegközlekedésének története
A régi budapesti villamosok, a zsúfolt megállók és a jellegzetes metrószerelvények látványa sokakban ébreszthet nosztalgikus emlékeket. Az archív képeken még olyan jeleneteket is láthatunk, amelyek napjainkban már elképzelhetetlenek lennének, például az utasok együtt tolják a kocsiszínbe a villamost.
Érdemes azonban nemcsak a járműveket, hanem a hátteret is alaposan szemügyre venni. A korabeli épületek, az üzletek feliratai, az autók és az utasok öltözéke is egy letűnt korszak hangulatát idézik.
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Az alábbi videóban még több izgalmas kép elevenedik meg a régi Budapestről:
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