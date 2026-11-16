Top 5 budapesti jégpálya: mutatjuk, hol mennyibe kerül a korcsolyázás – van, ahol ingyenes

Budapest legnépszerűbb jégpályái közül több november második felében nyitja meg kapuit.

A korcsolyázás Budapesten akár ingyenes is lehet, de a belépők és a korcsolyabérlés díjai helyszínenként eltérnek.

A jégpályák környékén adventi vásárok, városi látnivalók és hangulatos téli séták is várják a látogatókat.

A téli programok egyik legnagyobb kedvence a korcsolyázás. A fővárosban a romantikus szabadtéri jégpályáktól a fedett korcsolyapályákig számos lehetőség közül választhatunk. Mutatjuk az öt legérdekesebb budapesti jégpálya helyszínét, ahol családdal, barátokkal vagy akár egy téli randevú keretében is érdemes jégre lépni.

Hamarosan nyitnak a budapesti jégpályák, mutatjuk a részleteket!

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Budapesti jégpályák – Hol lehet korcsolyázni Budapesten 2026-ban?

1. Városligeti Műjégpálya – korcsolyázás a Vajdahunyadvár előtt

A Városligeti Műjégpálya Budapest egyik legismertebb szabadtéri korcsolyapályája. A kivilágított Vajdahunyadvár látványa különösen hangulatossá teszi az esti korcsolyázást, ráadásul a sportolást egy kellemes városligeti sétával is összeköthetjük. A közelben található a Hősök tere és a Magyar Zene Háza is.

Cím: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.

Tervezett nyitás: 2026. november 20., 17:00.

Nyitvatartás: a 2026–2027-es szezon végleges időbeosztását még nem közölték. A korábbi menetrend szerint hétköznap délelőtti és esti, hétvégén pedig délelőtti és délutáni-esti idősávok voltak.

Belépőár: a legutóbbi közzétett árlista szerint felnőtteknek 3500 Ft, kiemelt időszakban 4500 Ft; diákoknak és nyugdíjasoknak 2500–3500 Ft.

A november 20-i nyitás az időjárástól és a jégkészítés műszaki feltételeitől is függ. Az új szezon végleges jegyárait még nem erősítették meg.

2. Csepeli Jégpark – emeletes jégpálya és fényalagút

A Csepeli Jégpark igazi különlegesség a budapesti jégpályák között: a kanyargós jégfolyosók, a lejtős szakaszok és a többszintes kialakítás miatt itt a korcsolyázás szinte téli kalandparkká változik. A helyszínen kürtőskalács, forró italok és ételek is várják a látogatókat, így a sportolás után egy kis ünnepi falatozásra is lehetőség nyílik.