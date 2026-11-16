Top 5 budapesti jégpálya: mutatjuk, hol mennyibe kerül a korcsolyázás – van, ahol ingyenes

- Budapest legnépszerűbb jégpályái közül több november második felében nyitja meg kapuit.
- A korcsolyázás Budapesten akár ingyenes is lehet, de a belépők és a korcsolyabérlés díjai helyszínenként eltérnek.
- A jégpályák környékén adventi vásárok, városi látnivalók és hangulatos téli séták is várják a látogatókat.
A téli programok egyik legnagyobb kedvence a korcsolyázás. A fővárosban a romantikus szabadtéri jégpályáktól a fedett korcsolyapályákig számos lehetőség közül választhatunk. Mutatjuk az öt legérdekesebb budapesti jégpálya helyszínét, ahol családdal, barátokkal vagy akár egy téli randevú keretében is érdemes jégre lépni.
Budapesti jégpályák – Hol lehet korcsolyázni Budapesten 2026-ban?
1. Városligeti Műjégpálya – korcsolyázás a Vajdahunyadvár előtt
A Városligeti Műjégpálya Budapest egyik legismertebb szabadtéri korcsolyapályája. A kivilágított Vajdahunyadvár látványa különösen hangulatossá teszi az esti korcsolyázást, ráadásul a sportolást egy kellemes városligeti sétával is összeköthetjük. A közelben található a Hősök tere és a Magyar Zene Háza is.
Cím: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Tervezett nyitás: 2026. november 20., 17:00.
Nyitvatartás: a 2026–2027-es szezon végleges időbeosztását még nem közölték. A korábbi menetrend szerint hétköznap délelőtti és esti, hétvégén pedig délelőtti és délutáni-esti idősávok voltak.
Belépőár: a legutóbbi közzétett árlista szerint felnőtteknek 3500 Ft, kiemelt időszakban 4500 Ft; diákoknak és nyugdíjasoknak 2500–3500 Ft.
A november 20-i nyitás az időjárástól és a jégkészítés műszaki feltételeitől is függ. Az új szezon végleges jegyárait még nem erősítették meg.
2. Csepeli Jégpark – emeletes jégpálya és fényalagút
A Csepeli Jégpark igazi különlegesség a budapesti jégpályák között: a kanyargós jégfolyosók, a lejtős szakaszok és a többszintes kialakítás miatt itt a korcsolyázás szinte téli kalandparkká változik. A helyszínen kürtőskalács, forró italok és ételek is várják a látogatókat, így a sportolás után egy kis ünnepi falatozásra is lehetőség nyílik.
Cím: 1211 Budapest, Szent Imre tér, a Csepeli Szurkolói Aréna mellett.
Nyitás: 2026. november 20., 17:00.
Nyitvatartás: mindennap 8:00–21:00, a tervek szerint 2027. február 28-ig.
Belépőár: 3000 Ft/fő, csepeli lakcímkártyával 1800 Ft/fő; hároméves kor alatt ingyenes.
Korcsolyabérlés: 2500 Ft.
A Csepeli Jégpark több mint 2000 négyzetméteres jégfelülettel és mintegy 400 méternyi jégfolyosóval készül a szezonra. A régebbi hivatalos árlista még alacsonyabb összegeket tartalmaz, ezért a friss díjakat indulás előtt érdemes ellenőrizni.
3. Budapest Park KoriPark – korcsolyázás zenével
A Budapest Park télen KoriParkként várja a látogatókat. A különleges fények, a zene és a fiatalos hangulat miatt a budapesti jégpálya ideális helyszín lehet egy baráti találkozóhoz vagy romantikus téli randevúhoz. A helyszín saját vendéglátóegységei és ünnepi programjai miatt a korcsolyázás akár egész estés kikapcsolódássá válhat.
Cím: 1095 Budapest, Fábián Juli tér 1.
Meghirdetett nyitás: 2026. november 28., 16:00.
Nyitvatartás: a korábban közzétett menetrend szerint hétfő–csütörtök 16:00–21:00, péntek 16:00–22:00, hétvégén 10:00–22:00.
Belépőár: a legutóbbi elérhető árlista szerint normál időszakban 2699 Ft, kiemelt időszakban 3699 Ft a teljes árú jegy.
Kedvezmények: diákoknak, pedagógusoknak és 65 év felettieknek normál időszakban 1599 Ft; gyerekeknek 999 Ft, 3 éves kor alatt pedig ingyenes.
4. Óbudai Fő téri jégpálya – ingyenes korcsolyázás az adventi vásár mellett
Az óbudai jégpálya egyik legnagyobb előnye, hogy a korcsolyázás ingyenes, ráadásul közvetlenül a hangulatos adventi vásár mellett található. A történelmi Fő téren a sportolást karácsonyi ajándékvásárlással, ünnepi finomságok kóstolásával vagy egy forralt borozással is összeköthetjük.
Cím: 1033 Budapest, Fő tér.
Nyitás: 2026. november 27., 17:30.
Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig és vasárnap 8:00–20:00, pénteken és szombaton 8:00–22:00, a legutóbb közzétett programadatok szerint.
Belépőár: ingyenes.
Korcsolyabérlés: fizetős, a pontos 2026-os díjat még nem sikerült megerősíteni.
Az Advent Óbudán rendezvénysorozat november 27-én indul, a Fő téri jégpálya pedig a karácsonyi vásár egyik legnépszerűbb kísérőprogramja lehet. A pálya szezonvégi dátumáról eltérő tájékoztatások jelentek meg, ezért ezt érdemes indulás előtt ellenőrizni.
5. Budai Jégpálya – fedett korcsolyázás a Széna téren
A Budai Jégpálya, más néven Jégkert, azoknak ideális, akik az időjárástól függetlenül szeretnének korcsolyázni. A sportolás után érdemes felkeresni a közeli Fény utcai piacot, vagy elsétálni a Millenáris parkba, amely télen is kellemes kikapcsolódást kínál.
Cím: 1027 Budapest, Bakfark Bálint utca 2., Széna tér.
Nyitás: 2026. október 23. óta üzemel.
Nyitvatartás: a korcsolyázás időpontjai a napi jégbeosztástól függenek. A pontos szabad időszakokat a pálya honlapján kell ellenőrizni.
Belépőár: a legutóbbi közzétett tájékoztatás szerint 2490 Ft-tól.
Korcsolyabérlés: 2690 Ft-tól.
A fedett jégpálya előnye, hogy már a szabadtéri korcsolyaszezon kezdete előtt is használható. Mivel edzéseket és egyéb programokat is tartanak, érdemes előre megnézni, mikor fogadják a közönségkorcsolyázókat.
Mire figyeljünk a jégpályán?
A korcsolyázás remek téli mozgásforma, de a csúszós jégen könnyen bekövetkezhetnek esések. Kezdőknek és gyerekeknek különösen ajánlott a megfelelő méretű korcsolya, a kesztyű és a védősisak. A zsúfolt pályán kerüljük a száguldozást, tartsunk megfelelő távolságot másoktól, és mindig figyeljünk a kijelölt haladási irányra. A szabadtéri jégpályákon rétegesen öltözködjünk, és indulás előtt ellenőrizzük az aktuális nyitvatartást, valamint a korcsolyabérlés feltételeit.
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