ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bekiabálások, mutogatás és személyeskedés – Magyar Péter nem fogta vissza magát a parlamentben - videó

korcsolyapálya

Top 5 budapesti jégpálya: mutatjuk, hol mennyibe kerül a korcsolyázás – van, ahol ingyenes

48 perce
Olvasási idő: 11 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Indul a korcsolyaszezon Budapesten! A Városligeti Műjégpálya, a különleges Csepeli Jégpark és a Budapest Park KoriParkja is izgalmas téli programokat ígér. De hol mennyibe kerül a korcsolyázás, melyik budapesti jégpálya ingyenes, és mikor nyitnak a legnépszerűbb helyszínek? Összegyűjtöttünk öt helyszínt a 2026–2027-es szezonra, az elérhető árakkal, nyitvatartással és a környék legjobb programjaival.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
korcsolyapályajégkorcsolyapályajégpályaBudapest
  • Budapest legnépszerűbb jégpályái közül több november második felében nyitja meg kapuit.
  • A korcsolyázás Budapesten akár ingyenes is lehet, de a belépők és a korcsolyabérlés díjai helyszínenként eltérnek.
  • A jégpályák környékén adventi vásárok, városi látnivalók és hangulatos téli séták is várják a látogatókat.

A téli programok egyik legnagyobb kedvence a korcsolyázás. A fővárosban a romantikus szabadtéri jégpályáktól a fedett korcsolyapályákig számos lehetőség közül választhatunk. Mutatjuk az öt legérdekesebb budapesti jégpálya helyszínét, ahol családdal, barátokkal vagy akár egy téli randevú keretében is érdemes jégre lépni.

emberek budapesti jégpálya felületén
Hamarosan nyitnak a budapesti jégpályák, mutatjuk a részleteket!
Forrás: 123RF

Budapesti jégpályák Hol lehet korcsolyázni Budapesten 2026-ban?

1. Városligeti Műjégpálya – korcsolyázás a Vajdahunyadvár előtt

A Városligeti Műjégpálya Budapest egyik legismertebb szabadtéri korcsolyapályája. A kivilágított Vajdahunyadvár látványa különösen hangulatossá teszi az esti korcsolyázást, ráadásul a sportolást egy kellemes városligeti sétával is összeköthetjük. A közelben található a Hősök tere és a Magyar Zene Háza is.

Cím: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.

Tervezett nyitás: 2026. november 20., 17:00.

Nyitvatartás: a 2026–2027-es szezon végleges időbeosztását még nem közölték. A korábbi menetrend szerint hétköznap délelőtti és esti, hétvégén pedig délelőtti és délutáni-esti idősávok voltak.

Belépőár: a legutóbbi közzétett árlista szerint felnőtteknek 3500 Ft, kiemelt időszakban 4500 Ft; diákoknak és nyugdíjasoknak 2500–3500 Ft.

A november 20-i nyitás az időjárástól és a jégkészítés műszaki feltételeitől is függ. Az új szezon végleges jegyárait még nem erősítették meg.

2. Csepeli Jégpark – emeletes jégpálya és fényalagút

A Csepeli Jégpark igazi különlegesség a budapesti jégpályák között: a kanyargós jégfolyosók, a lejtős szakaszok és a többszintes kialakítás miatt itt a korcsolyázás szinte téli kalandparkká változik. A helyszínen kürtőskalács, forró italok és ételek is várják a látogatókat, így a sportolás után egy kis ünnepi falatozásra is lehetőség nyílik.

Cím: 1211 Budapest, Szent Imre tér, a Csepeli Szurkolói Aréna mellett.

Nyitás: 2026. november 20., 17:00.

Nyitvatartás: mindennap 8:00–21:00, a tervek szerint 2027. február 28-ig.

Belépőár: 3000 Ft/fő, csepeli lakcímkártyával 1800 Ft/fő; hároméves kor alatt ingyenes.

Korcsolyabérlés: 2500 Ft.

A Csepeli Jégpark több mint 2000 négyzetméteres jégfelülettel és mintegy 400 méternyi jégfolyosóval készül a szezonra. A régebbi hivatalos árlista még alacsonyabb összegeket tartalmaz, ezért a friss díjakat indulás előtt érdemes ellenőrizni.

szerelmespár a jégpálya szélén
A jégpályákon nagy lehet a tömeg, ezért fokozottan ügyeljünk a saját és mások testi épségére. 
Fotó: 123RF

3. Budapest Park KoriPark – korcsolyázás zenével

A Budapest Park télen KoriParkként várja a látogatókat. A különleges fények, a zene és a fiatalos hangulat miatt a budapesti jégpálya ideális helyszín lehet egy baráti találkozóhoz vagy romantikus téli randevúhoz. A helyszín saját vendéglátóegységei és ünnepi programjai miatt a korcsolyázás akár egész estés kikapcsolódássá válhat.

Cím: 1095 Budapest, Fábián Juli tér 1.

Meghirdetett nyitás: 2026. november 28., 16:00.

Nyitvatartás: a korábban közzétett menetrend szerint hétfő–csütörtök 16:00–21:00, péntek 16:00–22:00, hétvégén 10:00–22:00.

Belépőár: a legutóbbi elérhető árlista szerint normál időszakban 2699 Ft, kiemelt időszakban 3699 Ft a teljes árú jegy.

Kedvezmények: diákoknak, pedagógusoknak és 65 év felettieknek normál időszakban 1599 Ft; gyerekeknek 999 Ft, 3 éves kor alatt pedig ingyenes.

4. Óbudai Fő téri jégpálya – ingyenes korcsolyázás az adventi vásár mellett

Az óbudai jégpálya egyik legnagyobb előnye, hogy a korcsolyázás ingyenes, ráadásul közvetlenül a hangulatos adventi vásár mellett található. A történelmi Fő téren a sportolást karácsonyi ajándékvásárlással, ünnepi finomságok kóstolásával vagy egy forralt borozással is összeköthetjük.

Cím: 1033 Budapest, Fő tér.

Nyitás: 2026. november 27., 17:30.

Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig és vasárnap 8:00–20:00, pénteken és szombaton 8:00–22:00, a legutóbb közzétett programadatok szerint.

Belépőár: ingyenes.

Korcsolyabérlés: fizetős, a pontos 2026-os díjat még nem sikerült megerősíteni.

Az Advent Óbudán rendezvénysorozat november 27-én indul, a Fő téri jégpálya pedig a karácsonyi vásár egyik legnépszerűbb kísérőprogramja lehet. A pálya szezonvégi dátumáról eltérő tájékoztatások jelentek meg, ezért ezt érdemes indulás előtt ellenőrizni.

5. Budai Jégpálya – fedett korcsolyázás a Széna téren

A Budai Jégpálya, más néven Jégkert, azoknak ideális, akik az időjárástól függetlenül szeretnének korcsolyázni. A sportolás után érdemes felkeresni a közeli Fény utcai piacot, vagy elsétálni a Millenáris parkba, amely télen is kellemes kikapcsolódást kínál.

Cím: 1027 Budapest, Bakfark Bálint utca 2., Széna tér.

Nyitás: 2026. október 23. óta üzemel.

Nyitvatartás: a korcsolyázás időpontjai a napi jégbeosztástól függenek. A pontos szabad időszakokat a pálya honlapján kell ellenőrizni.

Belépőár: a legutóbbi közzétett tájékoztatás szerint 2490 Ft-tól.

Korcsolyabérlés: 2690 Ft-tól.

A fedett jégpálya előnye, hogy már a szabadtéri korcsolyaszezon kezdete előtt is használható. Mivel edzéseket és egyéb programokat is tartanak, érdemes előre megnézni, mikor fogadják a közönségkorcsolyázókat.

Mire figyeljünk a jégpályán?

A korcsolyázás remek téli mozgásforma, de a csúszós jégen könnyen bekövetkezhetnek esések. Kezdőknek és gyerekeknek különösen ajánlott a megfelelő méretű korcsolya, a kesztyű és a védősisak. A zsúfolt pályán kerüljük a száguldozást, tartsunk megfelelő távolságot másoktól, és mindig figyeljünk a kijelölt haladási irányra. A szabadtéri jégpályákon rétegesen öltözködjünk, és indulás előtt ellenőrizzük az aktuális nyitvatartást, valamint a korcsolyabérlés feltételeit.

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Szóljon hozzá!