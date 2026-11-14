„Nem attól lesz valaki jó szakember, hogy férfi vagy nő” – Janka burkoló lányként hódította meg az internetet

- Egy fiatal budapesti nő bebizonyította, hogy a burkoló szakmában is megállják a helyüket a hölgyek.
- A Burkoló Lány néven ismert Janka évek óta hidegburkolóként tevékenykedik, és közben az interneten is egyre népszerűbbé válik.
- Lapunknak elárulta, milyen előítéletekkel kellett megküzdenie a munkája során, mit szeret legjobban az építőiparban, és hogy miért nem szabad hagyni, hogy mások véleménye határozza meg a lehetőségeinket.
Tarts velünk, ha kíváncsi vagy, hogyan lett Jankából a Burkoló Lány, és milyen magasra törhet egy nő az építőiparban!
Nők az építőiparban: a Burkoló Lány története bizonyítja, hogy a kitartás fontosabb, mint a fizikai erő
Burkoló Lány néven készít Instagram- és Facebook-tartalmakat Janka, a budapesti hidegburkoló, aki már hosszú évek óta egy olyan szakmában tevékenykedik, amelyet a legtöbben egy tipikus férfi mesterségnek gondolnak. A fiatal budapesti lányt azonban nem olyan fából faragták, hogy ez egy pillanatig is megállítsa őt abban, hogy folyamatosan fejlődjön, tapasztalatot szerezzen a hivatásában, és másokat is inspiráljon és edukáljon a burkoló szakmával kapcsolatban. Többek között erről, a hivatása szépségeiről, és az őt érő előítéletekről beszélgetettünk Jankával.
„A burkolásban az fogott meg igazán, hogy egyszerre igényel kreativitást, precizitást és komoly műszaki tudást. Szeretem, hogy a munkámnak kézzelfogható eredménye van, és egy elkészült felület meghatározhatja egy otthon megjelenését” – nyilatkozta lapunknak Janka. Elárulta azt is, hogy szerinte azért húzzák fel páran a szemöldöküket, amikor egy női burkolóval találkoznak, mert sokan elsősorban fizikai munkaként tekintenek erre a hivatásra, pedig egy ennél sokkal összetettebb szakmáról van szó.
„Ismerni kell az anyagokat, a különböző technológiákat, a megfelelő rétegrendeket, és sokszor már a kivitelezés megkezdése előtt komoly tervezésre van szükség. Egy jó burkolónak nemcsak a kezével, hanem a fejével is folyamatosan dolgoznia kell.
Az pedig, hogy ez egy férfiak által dominált szakma, számomra sosem jelentette azt, hogy nőként ne lenne benne helyem.”
Természetesen Janka is tisztában van a fizikai kihívásokkal, és sokszor nehéz anyagokat vagy nagy méretű burkolólapokat kell mozgatnia, viszont elmondása szerint a korszerű szerszámok és technológiák, valamint a megfelelő munkaszervezés sokat segít ezen.
Úgy gondolom, hogy nem attól lesz valaki jó szakember, hogy férfi vagy nő, hanem attól, hogy mennyire elhivatott, mennyit hajlandó tanulni, és milyen minőségű munkát ad ki a kezéből
– tette hozzá.
Hosszú út vezetett a szakmai sikerekig
Janka lassan 6 éve dolgozik hidegburkolóként, ez alatt az idő alatt rengeteget változott az élete és a szakmához való hozzáállása. Mára Szakmai Elit-díjas burkoló, aki nemcsak kivitelezéssel foglalkozik, hanem szakmai bemutatókon, rendezvényeken és edukációs tartalmakon keresztül igyekszik népszerűsíteni a szakmát.
„Különösen büszke vagyok arra, hogy a munkám révén olyan lehetőségek is megnyíltak előttem, amelyekre a pályám elején nem is gondoltam volna. Több építőipari márkával dolgozhatok együtt, szakmai rendezvényeken tarthatok előadásokat, és televíziós műsorvezetőként is kipróbálhattam magam. Mindezek ellenére továbbra is burkolóként tekintek magamra. Ez a szakma alapozta meg mindazt, amit az elmúlt években sikerült felépítenem.”
Habár a burkoló lány már évek óta az építőiparban dolgozik és kollégái, valamint az ügyfelei is tisztában vannak a tudásával és a szakmai képességeivel, a közösségi médiában mégis érik néha negatív megjegyzések.
„Vannak, akik már azelőtt véleményt alkotnak rólam, hogy egyáltalán megnéznék, hogyan dolgozom. Egy nő megjelenése az építőiparban önmagában is képes vitát kiváltani, főleg akkor, ha az illető a munkáját nyilvánosan is bemutatja. Én azonban igyekszem különválasztani a szakmai kritikát az előítéletektől. A szakmai kritikára szükség van, hiszen senki sem tévedhetetlen, és ebben a szakmában is folyamatosan lehet fejlődni. Ha valaki szakmai érvekkel támasztja alá a véleményét, arra mindig nyitott vagyok. Az viszont, hogy valaki pusztán azért kérdőjelezi meg a hozzáértésemet, mert nő vagyok, számomra nem szakmai kritika.”
Szerencsére Jankának rengeteg pozitív tapasztalata is van, ráadásul a férfi kollégáitól is kapott támogatást, szakmai segítséget és elismerést az évek során. Emellett kiemelte lapunknak azt is, hogy nem szeretné, ha az emberek különbséget tennének a két nem között a munka terén.
„Nem szeretném, ha a női burkolók és a férfi burkolók két külön táborba tartoznának. Mindannyian ugyanabban a szakmában dolgozunk, és ugyanaz a célunk: minőségi, tartós munkát végezni.”
Ilyen tévhitekkel találhatja szembe magát egy építőipari influenszer lány
A burkoló lány elárulta, milyen előítéletekkel, sztereotípiákkal kellett megküzdenie az évek során, amelyek célkeresztjében nem is a munkája állt.
„Talán az egyik legnagyobb tévhit, hogy ha egy nő az építőiparban ismertté válik, akkor a sikerét elsősorban a megjelenésének köszönheti. A közösségi média világában nagyon könnyű néhány fénykép vagy rövid videó alapján véleményt alkotni valakiről. Sokan csak azt látják, hogy egy nő munkaruhában, szerszámokkal a kezében videókat készít, de azt már nem feltétlenül, hogy mennyi munka, tanulás és tapasztalat áll mögötte.”
Janka például a munkára és az edukációra koncentrál, illetve kizárólag szakmai tartalmakat gyárt a követői számára. Ennek ellenére mégis kemény véleményekkel kell szembenéznie.
„A másik tévhit, amivel találkozom, hogy egy nőnek az építőiparban feltétlenül férfiasnak kell lennie ahhoz, hogy komolyan vegyék. Én ezt egyáltalán nem így gondolom. Szeretek nőiesen öltözködni, foglalkozni a megjelenésemmel, és a burkoláson kívül más területeken is kipróbálni magam. Ettől még ugyanolyan komolyan veszem a szakmámat.”
Építőipari szakmák nőknek: Janka szerint az ajtó nyitva áll
A Burkoló Lány útravalót is adott azoknak a hölgyeknek, akik úgy érzik, szívesen kipróbálnák magukat az építőiparban. Szerinte napjainkban sokkal több lehetőségük van erre, mint azt elsőre gondolnák.
„Fontos tisztában lenni azzal, hogy ez egy valóban fizikailag megterhelő és komoly felelősséggel járó munka, amely türelmet, kitartást és folyamatos tanulást igényel. Ugyanakkor rendkívül sok sikerélményt tud adni. Kevés olyan érzés van, mint amikor az ember egy nehéz, sok odafigyelést igénylő munka végén hátralép, ránéz az elkészült burkolatra, és tudja, hogy azt ő hozta létre. Örülnék, ha egyre több nő merne ezekben a szakmákban is gondolkodni, és nem azért választana vagy vetne el egy pályát, mert a társadalom hagyományosan férfiasnak vagy nőiesnek tartja azt. Ha egyetlen mondatban kellene tanácsot adnom, azt mondanám: ne engedd, hogy mások előítéletei határozzák meg a lehetőségeidet, mert a tehetségnek, a szorgalomnak és az elhivatottságnak nincs neme” – zárta sorait A Burkoló Lány.
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