„Nem attól lesz valaki jó szakember, hogy férfi vagy nő” – Janka burkoló lányként hódította meg az internetet

Egy fiatal budapesti nő bebizonyította, hogy a burkoló szakmában is megállják a helyüket a hölgyek.

A Burkoló Lány néven ismert Janka évek óta hidegburkolóként tevékenykedik, és közben az interneten is egyre népszerűbbé válik.

Lapunknak elárulta, milyen előítéletekkel kellett megküzdenie a munkája során, mit szeret legjobban az építőiparban, és hogy miért nem szabad hagyni, hogy mások véleménye határozza meg a lehetőségeinket.

Tarts velünk, ha kíváncsi vagy, hogyan lett Jankából a Burkoló Lány, és milyen magasra törhet egy nő az építőiparban!

Janka, a Burkoló Lány nap mint nap bizonyítja, hogy az igényes munka nem a fizikai erőtől függ. Fotó: A Burkoló Lány Facebook-oldala

Nők az építőiparban: a Burkoló Lány története bizonyítja, hogy a kitartás fontosabb, mint a fizikai erő

Burkoló Lány néven készít Instagram- és Facebook-tartalmakat Janka, a budapesti hidegburkoló, aki már hosszú évek óta egy olyan szakmában tevékenykedik, amelyet a legtöbben egy tipikus férfi mesterségnek gondolnak. A fiatal budapesti lányt azonban nem olyan fából faragták, hogy ez egy pillanatig is megállítsa őt abban, hogy folyamatosan fejlődjön, tapasztalatot szerezzen a hivatásában, és másokat is inspiráljon és edukáljon a burkoló szakmával kapcsolatban. Többek között erről, a hivatása szépségeiről, és az őt érő előítéletekről beszélgetettünk Jankával.

„A burkolásban az fogott meg igazán, hogy egyszerre igényel kreativitást, precizitást és komoly műszaki tudást. Szeretem, hogy a munkámnak kézzelfogható eredménye van, és egy elkészült felület meghatározhatja egy otthon megjelenését” – nyilatkozta lapunknak Janka. Elárulta azt is, hogy szerinte azért húzzák fel páran a szemöldöküket, amikor egy női burkolóval találkoznak, mert sokan elsősorban fizikai munkaként tekintenek erre a hivatásra, pedig egy ennél sokkal összetettebb szakmáról van szó.

„Ismerni kell az anyagokat, a különböző technológiákat, a megfelelő rétegrendeket, és sokszor már a kivitelezés megkezdése előtt komoly tervezésre van szükség. Egy jó burkolónak nemcsak a kezével, hanem a fejével is folyamatosan dolgoznia kell.

Az pedig, hogy ez egy férfiak által dominált szakma, számomra sosem jelentette azt, hogy nőként ne lenne benne helyem.”

Természetesen Janka is tisztában van a fizikai kihívásokkal, és sokszor nehéz anyagokat vagy nagy méretű burkolólapokat kell mozgatnia, viszont elmondása szerint a korszerű szerszámok és technológiák, valamint a megfelelő munkaszervezés sokat segít ezen.

Úgy gondolom, hogy nem attól lesz valaki jó szakember, hogy férfi vagy nő, hanem attól, hogy mennyire elhivatott, mennyit hajlandó tanulni, és milyen minőségű munkát ad ki a kezéből

– tette hozzá.