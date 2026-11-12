Megmutatjuk, hogyan előzheted meg a beázást az ereszcsatornák és a vízelvezetők ellenőrzésével.

Összegyűjtöttük, hogyan védheted meg a kerti bútorokat, cserepes növényeket és egyéb kültéri tárgyakat az erős széltől.

Azt is eláruljuk, mire érdemes figyelni a vihar elleni védekezés során és a ciklon elvonulása után.

A nagy mennyiségű csapadék nemcsak az utcákon okozhat kellemetlenségeket, hanem a házakban, pincékben és kertekben is komoly károkat tehet. Néhány egyszerű előkészülettel sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk az értékeinket és elkerüljük a felesleges bosszúságokat. Mutatjuk, mit tehetsz a Charles ciklon ellen.

Az érkező Charles ciklon előtt érdemes felkészíteni az otthonunkat és a kertünket a heves esőzésre és az erős széllökésekre, hogy megelőzzük a viharkárokat. Fotó: 1234RF

Mi az a Charles ciklon és miért kell tartanunk tőle?

A Charles ciklon egy mediterrán térségben kialakult légörvény, amely a Balkán és Közép-Európa felé haladva jelentős mennyiségű csapadékot és helyenként erős szelet hozhat. A ciklon hatására Magyarországon is kiadós esőzésre és szeles időjárásra kell készülni. Habár Európa többi részén akár 200 milliméter csapadék is hullhat, hazánkban ennél jóval kevesebbre kell számítani, de így is számottevő lesz az eső mennyisége.

Mikor ér ide a Charles ciklon?

A HungaroMet november 11-i előrejelzése szerint Charles csütörtök este törhet be Magyarországra, emiatt pénteken sokfelé tartós esőzésre lehet számítani. Az ország jelentős részén 20-30 milliméter, északon és északkeleten helyenként 40 milliméter csapadék is hullhat. Délen néhol beágyazott zivatar is lehet! Az érkező ciklonnal eleinte több fokkal enyhébb levegő áramlik fölénk, ám megerősödő északi szelet hoz maga után. Ennek következtében gyors lehűlésre számíthatunk az elhaladása után.

Így tudod felkészíteni az otthonod a vihar ellen

Összeszedtük a legfontosabb tanácsokat, hogy a házad, lakásod, kerted a lehető legkevésbé legyen kitéve az érkező viharnak.

Tisztítsd ki az ereszcsatornát!

A lehullott levelek és egyéb szennyeződések könnyen elzárhatják a víz útját. Ellenőrizd az ereszcsatornát és a lefolyókat, hogy a csapadék ne a fal mellett vagy a tetőn gyűljön össze.