- Megmutatjuk, hogyan előzheted meg a beázást az ereszcsatornák és a vízelvezetők ellenőrzésével.
- Összegyűjtöttük, hogyan védheted meg a kerti bútorokat, cserepes növényeket és egyéb kültéri tárgyakat az erős széltől.
- Azt is eláruljuk, mire érdemes figyelni a vihar elleni védekezés során és a ciklon elvonulása után.
A nagy mennyiségű csapadék nemcsak az utcákon okozhat kellemetlenségeket, hanem a házakban, pincékben és kertekben is komoly károkat tehet. Néhány egyszerű előkészülettel sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk az értékeinket és elkerüljük a felesleges bosszúságokat. Mutatjuk, mit tehetsz a Charles ciklon ellen.
Mi az a Charles ciklon és miért kell tartanunk tőle?
A Charles ciklon egy mediterrán térségben kialakult légörvény, amely a Balkán és Közép-Európa felé haladva jelentős mennyiségű csapadékot és helyenként erős szelet hozhat. A ciklon hatására Magyarországon is kiadós esőzésre és szeles időjárásra kell készülni. Habár Európa többi részén akár 200 milliméter csapadék is hullhat, hazánkban ennél jóval kevesebbre kell számítani, de így is számottevő lesz az eső mennyisége.
Mikor ér ide a Charles ciklon?
A HungaroMet november 11-i előrejelzése szerint Charles csütörtök este törhet be Magyarországra, emiatt pénteken sokfelé tartós esőzésre lehet számítani. Az ország jelentős részén 20-30 milliméter, északon és északkeleten helyenként 40 milliméter csapadék is hullhat. Délen néhol beágyazott zivatar is lehet! Az érkező ciklonnal eleinte több fokkal enyhébb levegő áramlik fölénk, ám megerősödő északi szelet hoz maga után. Ennek következtében gyors lehűlésre számíthatunk az elhaladása után.
Így tudod felkészíteni az otthonod a vihar ellen
Összeszedtük a legfontosabb tanácsokat, hogy a házad, lakásod, kerted a lehető legkevésbé legyen kitéve az érkező viharnak.
Tisztítsd ki az ereszcsatornát!
A lehullott levelek és egyéb szennyeződések könnyen elzárhatják a víz útját. Ellenőrizd az ereszcsatornát és a lefolyókat, hogy a csapadék ne a fal mellett vagy a tetőn gyűljön össze.
Ellenőrizd az ablakokat és az ajtókat!
Zárd be megfelelően a nyílászárókat, ellenőrizd a tömítéseket, és ne hagyj bukóra nyitott ablakot. A teraszajtó és a pinceablak különösen érzékeny pont lehet.
Rögzítsd a kerti bútorokat!
A székeket, asztalokat, napernyőket, kukákat és könnyű kerti dekorációkat vidd fedett helyre, vagy rögzítsd stabilan. Ha a gyerekeknek trambulinja is van odakint, azt is érdemes biztosítani, mert az erős szél könnyen felkaphatja.
Védd meg a cserepes növényeket!
A kisebb virágokat, balkonládákat és könnyű kaspókat vidd védett helyre. A nagyobb cserepeket tedd szélárnyékba, a magas növényeket pedig szükség esetén támaszd ki.
Készítsd fel a kertet a nagy mennyiségű esőre!
Ellenőrizd, hogy a kerti összefolyók és vízelvezető árkok nincsenek-e eltömődve. A cserepek alátétjéből öntsd ki a pangó vizet, és ügyelj arra, hogy a növények gyökerei ne álljanak tartósan vízben.
Gondoskodj a tetőről és a melléképületekről!
Ha meglazult tetőcserepet, ereszt vagy kerti tárolóajtót látsz, még a vihar előtt gondoskodj a javításról a beázások elkerülése érdekében. A tetőre azonban ne mássz fel veszélyes időben!
Készülj fel egy esetleges beázásra!
A padlón tárolt értékeket, elektronikai eszközöket és fontos iratokat helyezd magasabbra. Ha a ház árvízveszélyes területen áll, legyen kéznél homokzsák vagy más megfelelő vízvédelmi eszköz.
Áramszünetre is készülj!
Töltsd fel a telefonod, készíts elő elemlámpát és elemeket vagy gyertyákat. Ha a környéken komolyabb áradás alakul ki, ne menj vízzel elöntött pincébe, különösen, ha elektromos berendezések is vannak ott.
A legfontosabb, hogy a vihar idején és utána is maradj óvatos! Ne indulj útnak, ha nem feltétlenül szükséges, és kerüld a fákat, a leszakadt vezetékeket, valamint a vízzel elöntött területeket. A vihar elvonulása után se siess a károk helyreállításával: előbb ellenőrizd, hogy nincs-e áramütés- vagy omlásveszély, a sérült tető és elektronikus eszközök javítását pedig bízd szakemberre.
További tudnivalókért nézd meg ezt a videót:
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