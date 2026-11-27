Ropog a talpunk alatt, a látványa gyönyörű, ám rengeteg bosszúságot is okozhat: a hó megérkeztének rengetegen örültek, a városokat azonban megbénította, nem is beszélve arról, hogy a nem megfelelő öltözékben utcára lépők könnyen átázhattak. Ilyenkor a ruha- és cipőszárítás legegyszerűbb módjának az tűnhet, ha azokat hazaérkezés után a radiátorra helyezzük. Habár a meleg hatására valóban gyorsabban elpárolog a nedvesség, a cipő anyagában komoly károkat okozhat a közvetlen hőhatás, különösen akkor, ha valódi bőrből készült.

Bőrből készült lábbelik esetén tilos a radiátoron való cipőszárítás. Illusztráció: 123RF

Cipőszárítás: ezért ne tedd a lábbelid a radiátorra

A túl magas hőmérséklet hatására a bőr kiszáradhat, megkeményedhet, elveszítheti a rugalmasságát, idővel pedig megrepedezhet. A közvetlen hőhatás bizonyos ragasztott illesztéseket is károsíthat, illetve a cipő eldeformálódásához vezethet.

A hajszárító használata és a lábbeli forró kályha mellé helyezése ugyancsak rossz megoldás lehet.

Hogyan történjen az átázott cipő szárítása?

Első lépésként távolítsuk el a cipőfűzőt, valamint – amennyiben lehetséges – a talpbetétet. Egy puha kendővel itassuk fel a felesleges nedvességet, majd tömjünk a cipőbe nedvszívó papírt.

Erre a célra papírtörlő vagy festetlen csomagolópapír is alkalmas lehet. A nedvességgel megtelt papírt rendszeresen cseréljük ki. Ezután hagyjuk a lábbelit szobahőmérsékleten, jól szellőző helyen megszáradni.

Így tüntethetők el a kellemetlen sófoltok

A téli cipőápolás másik fontos eleme az útszóró só eltávolítása. A lábbelin megjelenő fehéres foltok nemcsak esztétikai problémát jelentenek, hanem hosszabb távon az anyagot is károsíthatják.

Sima felületű bőrcipő esetében először enyhén nedves, puha kendővel próbálkozzunk. A velúr és a nubuk érzékenyebb anyag, ezért ezekhez speciális tisztítószert és kefét használjunk.

A sófoltok eltávolítása után hagyjuk a cipőt teljesen megszáradni, majd kezeljük az anyagának megfelelő ápolószerrel.

A következő havazás előtt érdemes az impregnálásról is gondoskodni. A megfelelő impregnáló spray segíthet csökkenteni a nedvesség beszivárgását és a szennyeződések megtapadását. Használat előtt azonban mindig ellenőrizzük, hogy a készítmény alkalmas-e az adott lábbeli anyagának kezelésére.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: