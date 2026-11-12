„A családfakutatás fájdalmas titkokat is felszínre hozhat” – interjú Sándor András történésszel

A családfakutatás segítségével akár több száz évre visszamenőleg is feltárhatjuk őseink történetét.

A régi anyakönyvek és dokumentumok megrendítő családi titkokat, háborús tragédiákat és évtizedes rejtélyeket is felszínre hozhatnak.

Sándor András történész szerint a családfakutatás nemcsak történelmi nyomozás, hanem az önismeret fontos eszköze is lehet.

Vajon mennyit tudunk valójában a dédszüleinkről, ükapáinkról vagy azokról a rokonainkról, akiknek a nevét talán még sosem hallottuk? A családfakutatás segítségével akár több száz évre visszamenőleg is feltérképezhetjük felmenőink életét, ám a régi anyakönyvek és megsárgult fényképek nem mindig csak szép emlékeket őriznek. Sándor András családfakutató, történész és történelemtanár a koronavírus-járvány idején kezdte feltárni saját családja múltját, azóta pedig számos más család történetét is rekonstruálta. Munkája során találkozott háborúban eltűnt édesapák történetével, évtizedekig tartó hiábavaló várakozással és olyan családi titkokkal, amelyek generációkon át rejtve maradtak. Az Origónak adott interjúban arról is beszélt, miért lehet a családfakutatás nemcsak történelmi nyomozás, hanem komoly önismereti utazás is.

Sándor András történész, családfakutató először kíváncsiságból a saját családfáját térképezte fel.

Forrás: Sándor András

A családfakutatás rejtelmei

Mióta és milyen indíttatásból kezdtél családfakutatással foglalkozni?

– Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen előbb történelem alapszakos bölcsész-, majd történelemtanári diplomát szereztem. Bár már egyetemistaként hallgattam genealógiai kurzusokat, komolyabban csak a koronavírus-járvány idején kezdtem foglalkozni a témával.

Idős nagyszüleim a veszélyeztetettek közé tartoztak, én pedig szerettem volna megőrizni a még élő családi emlékezetet a következő generációknak. Heteken át telefonon gyűjtöttem történeteket nagyszüleimtől és idősebb rokonaimtól. A közös cél újra összehozta a családot: szinte folyamatosan csörögtek a telefonok, egyre több történet és dokumentum került elő.

Postán érkeztek születési, házassági és halotti anyakönyvi bizonyítványok, katonai igazolványok, iskolai bizonyítványok, régi fényképek és földhivatali iratok. Ezek segítségével kezdtem rekonstruálni felmenőim életét.