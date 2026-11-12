„A családfakutatás fájdalmas titkokat is felszínre hozhat” – interjú Sándor András történésszel

- A családfakutatás segítségével akár több száz évre visszamenőleg is feltárhatjuk őseink történetét.
- A régi anyakönyvek és dokumentumok megrendítő családi titkokat, háborús tragédiákat és évtizedes rejtélyeket is felszínre hozhatnak.
- Sándor András történész szerint a családfakutatás nemcsak történelmi nyomozás, hanem az önismeret fontos eszköze is lehet.
Vajon mennyit tudunk valójában a dédszüleinkről, ükapáinkról vagy azokról a rokonainkról, akiknek a nevét talán még sosem hallottuk? A családfakutatás segítségével akár több száz évre visszamenőleg is feltérképezhetjük felmenőink életét, ám a régi anyakönyvek és megsárgult fényképek nem mindig csak szép emlékeket őriznek. Sándor András családfakutató, történész és történelemtanár a koronavírus-járvány idején kezdte feltárni saját családja múltját, azóta pedig számos más család történetét is rekonstruálta. Munkája során találkozott háborúban eltűnt édesapák történetével, évtizedekig tartó hiábavaló várakozással és olyan családi titkokkal, amelyek generációkon át rejtve maradtak. Az Origónak adott interjúban arról is beszélt, miért lehet a családfakutatás nemcsak történelmi nyomozás, hanem komoly önismereti utazás is.
A családfakutatás rejtelmei
Mióta és milyen indíttatásból kezdtél családfakutatással foglalkozni?
– Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen előbb történelem alapszakos bölcsész-, majd történelemtanári diplomát szereztem. Bár már egyetemistaként hallgattam genealógiai kurzusokat, komolyabban csak a koronavírus-járvány idején kezdtem foglalkozni a témával.
Idős nagyszüleim a veszélyeztetettek közé tartoztak, én pedig szerettem volna megőrizni a még élő családi emlékezetet a következő generációknak. Heteken át telefonon gyűjtöttem történeteket nagyszüleimtől és idősebb rokonaimtól. A közös cél újra összehozta a családot: szinte folyamatosan csörögtek a telefonok, egyre több történet és dokumentum került elő.
Postán érkeztek születési, házassági és halotti anyakönyvi bizonyítványok, katonai igazolványok, iskolai bizonyítványok, régi fényképek és földhivatali iratok. Ezek segítségével kezdtem rekonstruálni felmenőim életét.
Hogyan zajlik a családfakutatás?
– A családfakutatás valóságos nyomozómunka. Miután összegyűjtöttük a családtagoktól származó információkat és dokumentumokat, időben visszafelé haladva kezdjük keresni az ősöket. Ma már számos internetes adatbázis segíti a munkát. Magyarországon 1895-től az állami, azt megelőzően pedig az egyházi anyakönyvek jelentik a legfontosabb forrásokat. Utóbbiak segítségével szerencsés esetben akár a XVII. századig is visszajuthatunk.
A kutatás azonban könnyen elakadhat. Előfordul, hogy a családtagok más településre költöztek, a házasságot nem a születési helyükön kötötték, vagy a halálesetet máshol jegyezték be. A névazonosság, a nehezen olvasható régi kézírás, az elpusztult iratok és a történelmi határváltozások szintén komoly kihívást jelentenek.
Saját családom történetét a XVIII. század végéig szinte teljes egészében sikerült feltárnom. A felmenőkről adatlapokat készítettem, amelyekre a születési és halálozási adatok mellett a foglalkozásukat, felekezeti hovatartozásukat, házasságukat és gyermekeiket is feljegyeztem. A kutatás nagyjából három hónap intenzív munkát jelentett, de valójában ma is tart, hiszen időről időre újabb dokumentumok kerülnek elő.
A családom történetének felkutatása hamar híre ment a faluban, és mások is megkerestek. Azóta több család múltját tártam fel. Egyik legérdekesebb munkám egy első világháború után Brazíliába kivándorolt család magyarországi rokonainak felkutatása volt. Ehhez már külföldi bevándorlási adatbázisokat, útleveleket és osztrák kivándorlási dokumentumokat is vizsgálnom kellett.
Fontos tudni, hogy nem minden anyakönyv kutatható szabadon. A közelmúlt adatait jogszabályok védik, ezért bizonyos esetekben engedélyre vagy az illetékes anyakönyvvezető közreműködésére van szükség.
Mennyi időbe telik egy családfa elkészítése, és meddig lehet visszamenni az időben?
– Ez elsősorban attól függ, milyen mélységű kutatást szeretne az ügyfél. Először tisztázzuk a célokat, összegyűjtjük a rendelkezésre álló adatokat, és meghatározzuk, mely családi ágakat vizsgáljuk.
Egy négy generációt átfogó dédfa esetében, amelyben saját magunkat is beleszámítva 14 személy szerepel, már egy hét intenzív munkával komoly eredményeket érhetünk el. Egy 126 felmenőt vizsgáló ősfa elkészítése viszont rendszerint két-három hónapot igényel. Ha az oldalági rokonokat, például a testvéreket is fel szeretnénk kutatni, az tovább növeli a munka mennyiségét.
Ideális esetben 200–250 évet is visszamehetünk az időben, de az anyakönyvek fennmaradásától függően ennél korábbi korszakokat is elérhetünk. A katolikus családok esetében olykor az 1600-as évekig, protestáns felmenőknél gyakran az 1700-as évekig lehet visszajutni. Az izraelita anyakönyvezés később vált rendszeressé, ezért ezeknél a családoknál más források bevonására is szükség lehet.
Miért fontos az embereknek számára, hogy megtudják, kik voltak az őseik?
– A XX. századig a családfa elkészítése elsősorban reprezentációs célokat szolgált. Az arisztokrata családok számára különösen fontos volt, milyen messzire tudják visszavezetni a származásukat. Egyes családok még a két világháború között is az Árpád-házig vagy a honfoglalás koráig vezették vissza felmenőiket.
A rendszerváltozás után egyre inkább a személyes kíváncsiság került előtérbe. Sokan kezdték lejegyezni szüleik és nagyszüleik elbeszéléseit, hogy megőrizzék a családi történeteket.
Ma azt tapasztalom, hogy a családfakutatás ismét reneszánszát éli, de a motiváció megváltozott. Egyre többen szeretnék megérteni saját családi mintáikat, az előző generációk életét és a transzgenerációs örökség jelentőségét. A családfakutatás ebben az önismereti folyamatban is segítséget nyújthat. Egy-egy korábban ismeretlen történet választ adhat arra, miért alakultak ki bizonyos családi szokások, hallgatások vagy visszatérő konfliktusok.
Mentálisan milyen hatással lehet ránk a családi múlt feltárása? Mi történik, ha súlyos bűnöket elkövető felmenőkre bukkanunk?
– A felmenők feltérképezése nem pusztán nevek, évszámok és helyszínek összegyűjtése. Egykor élt emberek sorsát ismerjük meg, ami komoly lelki felkészültséget igényelhet. Olyan történetek is napvilágra kerülhetnek, amelyek fájdalmat okoznak, családi titkokat lepleznek le, vagy évtizedes tabukat döntenek meg. A politikai múlt, az ügynöktörténetek, a háborús események és a családon belüli tragédiák alapjaiban változtathatják meg azt, ahogyan felmenőinkre tekintünk.
A legfontosabb azonban, hogy nem vagyunk azonosak az őseinkkel. Senkit sem terhelhet felelősség vagy érhet megkülönböztetés azért, mert valamelyik felmenője gyilkosságot, politikai erőszakot vagy háborús bűncselekményt követett el.
A múlt megismerése nem azt jelenti, hogy át kell vennünk elődeink bűneit. Sokkal inkább lehetőséget ad arra, hogy megértsük a család történetét, és tudatosabban viszonyuljunk a saját életünkhöz.
Melyek voltak a legmegrendítőbb történetek, amelyekkel a munkád során találkoztál?
A halotti anyakönyvek átlapozása mindennapos része a munkámnak. Sok tragikus sorssal találkozom, de vannak történetek, amelyek még napokkal vagy hetekkel később is foglalkoztatnak.
Két hónapja egy Tolna vármegyei falu halotti anyakönyveit kutattam, amikor az 1914 és 1918 közötti bejegyzések között feltűnően sok fiatal katona halálával találkoztam. A legtöbben az olasz fronton estek el, fiatal feleséget, olykor gyermekeket hagyva maguk után. Az anyakönyvek alapján szinte kirajzolódott, hogyan veszítette el egy kis magyar település fiatal férfilakosságának jelentős részét. Egészen más érzés így szembesülni a háború következményeivel, mint egy történelemkönyv veszteségadatait olvasni.
Néhány hete egy másik ügyfelem nagyapjának testvérét kerestem. A férfi 1940-ben házasodott meg, majd alig több mint húszévesen a második világháború keleti frontjára került. Egy közgyűjteményi adatbázisban rábukkantam egy 1947-es újsághirdetésre. Aggódó felesége és kisfia kereste benne a férfit, akit utoljára 1945 augusztusában, a romániai Foksány egyik kórházában láttak. A család a hazatért hadifoglyoktól remélt információt. Ez az apróhirdetés nemcsak a férfi eltűnésének körülményeiről árult el valamit, hanem arról is, hogy időközben gyermeke született.
Foksány a háború után a szovjet hadifogoly- és munkatáborokba történő továbbszállítás egyik fontos központja volt. Elképzelhető, hogy a keresett férfi is valamelyik szovjet táborba került, de erre nem találtam egyértelmű bizonyítékot. Végül egy 1960-as halotti anyakönyvi bejegyzésből derült ki, hogy a bíróság 1945. október 15-i dátummal, ismeretlen helyszínen elhunytnak nyilvánította. A történet számomra legmegrendítőbb része az volt, hogy a család több mint egy évtizeden át élhetett abban a reményben, hogy a férj és édesapa egyszer még hazatér.
Az ilyen felfedezések a leszármazottakra is mély hatással lehetnek. Ezért mindig azt javaslom ügyfeleimnek, hogy ha nehezen feldolgozható családi titokra vagy tragédiára bukkannak, szükség esetén kérjenek szakembertől segítséget. Saját családom múltjában is találkoztam alkoholizmussal, súlyos betegségekkel, öngyilkossággal, házasságon kívül született gyermekkel, háborús veszteséggel és szovjet munkatáborba hurcolt felmenővel. Ezek a történetek megerősítettek abban, hogy a családi múltat nem elegendő pusztán feltárni: olykor fel is kell dolgozni.
Hiszek abban, hogy az örökölt sorsunk nem feltétlenül jelent kényszersorsot. A családunk történetének megismerése segíthet abban, hogy jobban megértsük saját működésünket, kapcsolatainkat és nehézségeinket. A családfakutatás ezért nemcsak történelmi nyomozás, hanem az önismeret egyik fontos eszköze is lehet.
Az alábbi videóból még többet megtudhatsz a magyarok második világháborús szerepéről:
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