Újabb áremelkedéssel és egyre elterjedtebb dinamikus árazással indul a 2026/2027-es síszezon a legnépszerűbb európai pályákon.

A költségek oroszlánrészét nem is a síbérlet viszi el, de a felszerelés bérlése is komoly tétel lehet a családi kasszában.

Néhány tudatos tervezési trükkel és időzítéssel akár több százezer forintot is bent hagyhatunk a pénztárcánkban.

A 2026/2027-es téli szezonban ismét mélyebben kell a zsebedbe nyúlni, ha te is a téli sportok szerelmesei közé tartozol. Lássuk, milyen kiadásokkal jár egy egyhetes családi síelés két felnőttre és 2 gyerekre vetítve!

A családi síelés közös testmozgás, kaland és valódi kikapcsolódás egyben. De milyen áron?

Forrás: 123RF

Mennyibe kerül valójában egy családi síelés a felszereléstől a síbérletig

A népszerű alpesi síterepek átlagosan 3-5 százalékkal emelték a jegyáraikat az előző évhez képest: Ausztria legfelkapottabb központjaiban a felnőtt napijegyek ára már átlépte a 80 eurós (kb. 30 000 Ft) lélektani határt, Söldenben például 86,50 eurót (32 000 Ft), míg Schladmingban 78,50 eurót (28 000 Ft) kérnek egyetlen napért. A magyarok körében szintén rendkívül kedvelt szlovákiai Chopokon a helyszíni napijegy körülbelül 67 euróba (23 000 Ft) kerül, ráadásul itt és számos osztrák terepen is hódít a repülőjegyeknél megszokott dinamikus árazás.

A sípályákon kívül a szánkózás, a hógolyózás, a hóemberépítés vagy a hüttékben elköltött meleg ebéd és forró csoki is emlékezetessé teszi a napot.

Forrás: 123RF

Főszezonban még húzósabb a téli vakáció

Ha egy négytagú család (két felnőtt és két iskolás gyermek) hatnapos, főszezonban eltöltött téli vakációját vesszük alapul, a kiadások hamar az egekbe szöknek.

Egy hatnapos regionális síbérlet a felnőtteknek Ausztriában körülbelül 386 és 469 euró (140 000 és 170 000 Ft) között mozog, ami a gyerekek kedvezményes jegyeivel együtt könnyedén eléri az 1100–1300 eurót (mintegy 440–520 ezer forintot).

A teljes költségvetés legnagyobb szeletét azonban nem a felvonók használata, hanem a szállás teszi ki: egy pályaszállás vagy egy kényelmesebb apartman egy hétre 1200–2000 (430 000 - 730 000 Ft) euróba is kerülhet, a Síelők.hu pályaszállás-kereső alapján. Amennyiben nincs saját felszerelésünk, a teljes sífelszerelés kölcsönzése négy főre további 350–450 euróval (128 000 - 165 000 Ft) terheli meg a keretet.