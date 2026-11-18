- Újabb áremelkedéssel és egyre elterjedtebb dinamikus árazással indul a 2026/2027-es síszezon a legnépszerűbb európai pályákon.
- A költségek oroszlánrészét nem is a síbérlet viszi el, de a felszerelés bérlése is komoly tétel lehet a családi kasszában.
- Néhány tudatos tervezési trükkel és időzítéssel akár több százezer forintot is bent hagyhatunk a pénztárcánkban.
A 2026/2027-es téli szezonban ismét mélyebben kell a zsebedbe nyúlni, ha te is a téli sportok szerelmesei közé tartozol. Lássuk, milyen kiadásokkal jár egy egyhetes családi síelés két felnőttre és 2 gyerekre vetítve!
Mennyibe kerül valójában egy családi síelés a felszereléstől a síbérletig
A népszerű alpesi síterepek átlagosan 3-5 százalékkal emelték a jegyáraikat az előző évhez képest: Ausztria legfelkapottabb központjaiban a felnőtt napijegyek ára már átlépte a 80 eurós (kb. 30 000 Ft) lélektani határt, Söldenben például 86,50 eurót (32 000 Ft), míg Schladmingban 78,50 eurót (28 000 Ft) kérnek egyetlen napért. A magyarok körében szintén rendkívül kedvelt szlovákiai Chopokon a helyszíni napijegy körülbelül 67 euróba (23 000 Ft) kerül, ráadásul itt és számos osztrák terepen is hódít a repülőjegyeknél megszokott dinamikus árazás.
Főszezonban még húzósabb a téli vakáció
Ha egy négytagú család (két felnőtt és két iskolás gyermek) hatnapos, főszezonban eltöltött téli vakációját vesszük alapul, a kiadások hamar az egekbe szöknek.
Egy hatnapos regionális síbérlet a felnőtteknek Ausztriában körülbelül 386 és 469 euró (140 000 és 170 000 Ft) között mozog, ami a gyerekek kedvezményes jegyeivel együtt könnyedén eléri az 1100–1300 eurót (mintegy 440–520 ezer forintot).
A teljes költségvetés legnagyobb szeletét azonban nem a felvonók használata, hanem a szállás teszi ki: egy pályaszállás vagy egy kényelmesebb apartman egy hétre 1200–2000 (430 000 - 730 000 Ft) euróba is kerülhet, a Síelők.hu pályaszállás-kereső alapján. Amennyiben nincs saját felszerelésünk, a teljes sífelszerelés kölcsönzése négy főre további 350–450 euróval (128 000 - 165 000 Ft) terheli meg a keretet.
Ha ehhez hozzászámoljuk az üzemanyagot, az autópálya-matricákat és a hüttékben elfogyasztott ebédeket, egy egyhetes családi síelés végösszege 2026-ban reálisan 1,2 és 1,8 millió forint között alakul.
A csillagászati árak ellenére sem kell lemondani a lesiklásokról
Az egyik legjobb spórolási módszer az időzítés: a februári főszezon helyett érdemes a januári heteket vagy a márciusi tavaszi síelést választani, ilyenkor ugyanis a szállások és a csomagajánlatok akár 20-30 százalékkal is olcsóbbak lehetnek.
Szintén hatalmas összeget takaríthatsz meg, ha a síbérletet nem a helyszíni pénztárban, hanem hetekkel korábban, online vásárolod meg. A dinamikus árazású rendszerekben – például a Gopass felületén – a korai foglalással akár 20-30 százalékos kedvezményt is kifoghatsz.
Érdemes figyelni a családi akciókat is, hiszen sok osztrák tartományban, például Karintiában vagy Alsó-Ausztriában bizonyos időszakokban a szülők bérlete mellé a gyerekek ingyen vagy jelképes összegért síelhetnek. Végül a felszerelésen is sokat foghatsz, ha a külföldi síterep helyett még itthon, Magyarországon béreled ki a léceket és a bakancsokat a teljes hétre, az ebédet pedig önellátó apartmanból, szendvicsekkel és termoszos teával oldjátok meg a drága hütték helyett.
Hogy érzed, menni fog idén a síelés legalább ilyen szinten?
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