A Vízöntő, az Oroszlán és a Bak csillagjegyek életében jelentős fordulat következhet be decemberben. A bolygóállások változása új lehetőségeket, tisztább gondolatokat és fontos döntéseket hozhat számukra. Mutatjuk, kik lehetnek a hónap nagy nyertesei!

Decemberi horoszkóp: három csillagjegy élete új irányt vesz

Fotó: magnific.com

Így változik meg három csillagjegy élete

Vízöntő: tisztább gondolatok és új kapcsolatok

Az utóbbi időben bizonytalanságot érezhettél, de december 5-től végre kitisztulhatnak a gondolatok. Az új kezdet egy partneren, egy fontos kapcsolaton vagy akár egy jelentős üzleti ügyfélen keresztül érkezhet. Érdemes lehet a hónap második felében belevágni abba a projektbe, amelyet eddig halogattál!

Oroszlán: visszatér az energia és az életcél

Már tavaly május óta megrekedtél és csak sodródtál az eseményekkel, anélkül, hogy pontosan tudtad volna, merre tartasz. December 5-én visszatérhet az energiád és az önbizalmad, ami új életcélt, egy izgalmas projektet vagy akár költözést is jelezhet. Ugyanakkor az egészség és a pénzügyek területén továbbra is körültekintőnek kell lenned!

Bak: nagyobb célok és merész tervek

December 5-én a vágyat érzel a nagyobb célok elérésére. Ez jelenthet egy új munkakört, egy saját vállalkozás elindítását vagy akár külföldre költözést is. December 11-én a Szaturnusz hatására bátrabb leszel és mersz kezdeményezni is! A tanács egyszerű: nem kell mindent egyszerre megváltoztatni. Érdemes egyetlen új dologgal kezdeni, és azt a lehető legjobban megvalósítani.