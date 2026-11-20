A Kosban tartózkodó növekvő hold három csillagjegy szülöttei életébe hoz jelentős változást november 20-án, pénteken. Ők lesznek azok, akik úgy érezhetik majd: mintha minden a helyére kattanna, és végre rátalálhatnak igaz énjükre. Nagy előrelépés lesz ez az életükben! De hogy kikről is van szó? Eláruljuk!

Három csillagjegy számára új időszak kezdődik pénteken

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Ezeknek a csillagjegyeknek újul meg az életük november 20-án a horoszkóp szerint

Oroszlán csillagjegy

A mai nap egy jelentős döntésről fog szólni számodra, ami alapjaiban változtatja meg az életedet. Ne aggódt, a jó irányba! Te is tudod, hogy néha nehéz meghozni egy népszerűtlen döntést, ez azonban nem jelenti azt, hogy az a döntés, ami nem nyeri el mindenki tetszését, automatikusan rossz is lenne. Sőt! Bízz magadban és a sorsban!

Kos csillagjegy

A növekvő hold változást hoz, előrelépést. Ez mondhatni magától érthetődik számodra, ugyanis egy ideje eleve gyűjtöd az energiáidat, a bátorságodat, az erődet. Péntekre, november 20-ára elérsz arra a szintre, hogy bátran szembenézhetsz mindazzal, ami akadályoz, és győzedelmeskedhetsz felette.

Nyilas csillagjegy

Szabadelvű jegyként eleve hiszel abban, hogy olyan dolgokat tehetsz meg, amit mások nem mernek. Ez most, a növekvő hold idején is így van. Ráadásul úgy érzed, a holddal együtt a te erőd is nő. A kérdés csak az, mit kezdhetsz, mit kezdesz ezzel az erővel. A válasz: bármit, amit csak akarsz!