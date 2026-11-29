A Nature Communications folyóiratban ismertetett kutatás középpontjában az AGP2 nevű, máj által termelt fehérje áll, amely a vizsgálatok szerint fontos szerepet játszik a testmozgás csontokra gyakorolt kedvező hatásában.

A csontritkulás kezelésének új lehetőségei.

Fotó: Pornchai oom / Shutterstock

Új lehetőséget jelenthet a felfedezés a csontritkulás kezelésében

A kutatók egereknél és embereknél egyaránt megfigyelték, hogy fizikai aktivitás hatására megemelkedik a vérben keringő AGP2 szintje.

A vizsgálatok során feltárták, hogy a testmozgás hatására képződő laktát fokozza a fehérje termelődését a májban. Az AGP2 olyan sejtszintű jelátviteli folyamatot aktivál, amely elősegíti a csontépítő sejtek fejlődését, miközben mérsékli a csontlebontó sejtek aktivitását.

Amikor a kutatók egerekben kikapcsolták az AGP2 termelődéséért felelős gént a májsejtekben, jelentősen gyengült a testmozgás csontképződést serkentő hatása.

A fehérje fokozott termelődése ugyanakkor megakadályozta a csontvesztést a petefészek-eltávolításon átesett egereknél. A mesterségesen előállított AGP2 beadása szintén mérsékelte a csontvesztést a csontritkulás állatkísérletes modelljeiben.

A felfedezés új megvilágításba helyezi a máj és a csontok közötti biológiai kapcsolatot, és hosszabb távon hozzájárulhat új terápiák kifejlesztéséhez.

A kezelés hatásosságát azonban egyelőre állatkísérletekben vizsgálták, így további kutatások szükségesek annak megállapításához, hogy az AGP2 embereknél is alkalmazható-e a csontritkulás kezelésére.