A láthatatlan népbetegség: Minden, amit a cukorbetegségről érdemes tudni

November 14-e a cukorbetegség világnapja, amely egyben az inzulin egyik felfedezője, Sir Frederick Banting születésnapja is. A kezdeményezést a Nemzetközi Diabétesz Szövetség (IDF) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) indította útjára 1991-ben, 2006 óta pedig hivatalos ENSZ-világnapként tartják számon. Ez a nap nemcsak a diabétesz növekvő terjedésére hívja fel a figyelmet, hanem a megelőzés fontosságára, a korai felismerésre és a megfelelő kezelésre is.
Cukorbetegség számokban: csaknem minden tizedik magyar érintett
A legfrissebb átfogó kutatások szerint világszerte már több mint 800 millió ember szenved a betegségben. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a kormányzati 2023-as adatai szerint Magyarországon több mint 1,1–1,2 millió felnőtt és legalább 5 ezer gyermek él együtt a diabétesszel. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden tizedik magyar érintett. A diagnosztizált betegek mellett ráadásul mind nemzetközi szinten, mind hazánkban hatalmas tömegeket érint a még fel nem ismert diabétesz, valamint a megelőző állapot, a prediabétesz.
Ezek a mutatók a jövőre nézve sem kecsegtetnek sok jóval: a szakértők előrejelzései szerint a növekvő jólét, az elhízás és a társadalom elöregedése miatt 2050-re a cukorbetegek száma globálisan meghaladhatja az 1,3 milliárdot is.
A cukorbetegség típusai és kezelésük
2-es típusú cukorbetegség, azaz felnőttkori diabétesz
Ez a leggyakoribb forma, a cukorbetegek körülbelül 90-95%-a ebbe a csoportba tartozik. A szervezet ugyan termel inzulint, de a sejtek ellenállóvá válnak vele szemben (inzulinrezisztencia), így a cukor nem tud bejutni a sejtekbe, és felhalmozódik a vérben. Kialakulásában elsősorban a genetikai hajlam, az elhízás, a mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozás játszik szerepet. Kezdetben életmódváltással, később szájon át szedhető gyógyszerekkel, szükség esetén pedig inzulinérzékenyítő szerekkel vagy inzulin injekcióval kezelik.
1-es típusú cukorbetegség, azaz gyermekkori vagy fiatalkori diabétesz
Az összes eset körülbelül 5-10%-át teszi ki. Egy autoimmun folyamat során a szervezet saját immunrendszere megtámadja és elpusztítja a hasnyálmirigy inzulintermelő béta-sejtjeit. Ennek következtében a szervezetben egyáltalán nem, vagy csak minimális mennyiségben termelődik inzulin. Genetikai tényezők és környezeti hatások - például bizonyos vírusfertőzések - kombinációja váltja ki, így kialakulása nem az életmódtól függ. A betegeknek életük végéig külső inzulinpótlásra van szükségük.
Terhességi cukorbetegség
Általában a várandósság 24-28. hetében jelentkező szénhidrátanyagcsere-zavar. A méhlepény által termelt hormonok csökkentik a kismama szervezetében az inzulin hatékonyságát. A szülés után az esetek többségében magától megszűnik, azonban az érintett nőknél a későbbiekben jelentősen megnő a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázata. Speciális étrenddel, megfelelő életmóddal, szükség esetén pedig inzulinnal kezelik a baba és az anya egészségének védelmében.
A betegség ritkább típusai:
- a MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young): Fiatal korban jelentkező, egyetlen gén hibája miatt öröklődő cukorbetegség.
- a LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults): Felnőttkorban kialakuló, lassan előrehaladó autoimmun cukorbetegség, amelyet kezdetben gyakran tévesen 2-es típusúnak diagnosztizálnak.
- valamint a másodlagos diabétesz: Egyéb alapbetegségek vagy állapotok - hasnyálmirigy-gyulladás, daganatok, cisztás fibrózis vagy szteroidok tartós szedése - következtében kialakuló károsodás.
Mik a cukorbetegség tünetei, és hogyan lehet megelőzni?
A cukorbetegség tünetei aszerint változnak, hogy 1-es vagy 2-es típusú diabéteszről van-e szó. Míg az előbbi tünetei gyorsan és drámaian jelentkeznek, a 2-es típus akár évekig is rejtve maradhat.
A Cleveland Clinic szerint az általános tünetek közé tartozik a fokozott szomjúságérzet, a gyakori vizelés, a tartós fáradékonyság, a hirtelen súlyvesztés, valamint a homályos látás.
A betegség előrehaladtával specifikusabb jelek is kialakulhatnak, köztük lassan gyógyuló sebek, visszatérő bőrfertőzések, gombás fertőzések makacs jelenléte, zsibbadó, bizsergő érzés a kéz- vagy a lábfejekben, valamint a bőrelváltozások, például sötét, bársonyos tapintású foltok megjelenése a nyakon vagy a hónaljban.
Az 1-es típusú cukorbetegség megelőzésére a tudomány mai állása szerint sajnos nincs lehetőség. A 2-es típusú cukorbetegség kialakulása viszont tudatos lépésekkel hatékonyan megelőzhető vagy késleltethető - még akkor is, ha a genetikai hajlam jelen van a háttérben.
A megelőzés négy legfontosabb alappillére az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás, rendszeres testmozgás, a testsúly optimalizálása, és nem utolsó sorban a rendszeres szűrővizsgálatok.