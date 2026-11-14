A láthatatlan népbetegség: Minden, amit a cukorbetegségről érdemes tudni

November 14-e a cukorbetegség világnapja, amely egyben az inzulin egyik felfedezője, Sir Frederick Banting születésnapja is. A kezdeményezést a Nemzetközi Diabétesz Szövetség (IDF) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) indította útjára 1991-ben, 2006 óta pedig hivatalos ENSZ-világnapként tartják számon. Ez a nap nemcsak a diabétesz növekvő terjedésére hívja fel a figyelmet, hanem a megelőzés fontosságára, a korai felismerésre és a megfelelő kezelésre is.

November 14. a cukorbetegség világnapja. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Cukorbetegség számokban: csaknem minden tizedik magyar érintett

A legfrissebb átfogó kutatások szerint világszerte már több mint 800 millió ember szenved a betegségben. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a kormányzati 2023-as adatai szerint Magyarországon több mint 1,1–1,2 millió felnőtt és legalább 5 ezer gyermek él együtt a diabétesszel. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden tizedik magyar érintett. A diagnosztizált betegek mellett ráadásul mind nemzetközi szinten, mind hazánkban hatalmas tömegeket érint a még fel nem ismert diabétesz, valamint a megelőző állapot, a prediabétesz.

Ezek a mutatók a jövőre nézve sem kecsegtetnek sok jóval: a szakértők előrejelzései szerint a növekvő jólét, az elhízás és a társadalom elöregedése miatt 2050-re a cukorbetegek száma globálisan meghaladhatja az 1,3 milliárdot is.

A cukorbetegség típusai és kezelésük

2-es típusú cukorbetegség, azaz felnőttkori diabétesz

Ez a leggyakoribb forma, a cukorbetegek körülbelül 90-95%-a ebbe a csoportba tartozik. A szervezet ugyan termel inzulint, de a sejtek ellenállóvá válnak vele szemben (inzulinrezisztencia), így a cukor nem tud bejutni a sejtekbe, és felhalmozódik a vérben. Kialakulásában elsősorban a genetikai hajlam, az elhízás, a mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozás játszik szerepet. Kezdetben életmódváltással, később szájon át szedhető gyógyszerekkel, szükség esetén pedig inzulinérzékenyítő szerekkel vagy inzulin injekcióval kezelik.

1-es típusú cukorbetegség, azaz gyermekkori vagy fiatalkori diabétesz

Az összes eset körülbelül 5-10%-át teszi ki. Egy autoimmun folyamat során a szervezet saját immunrendszere megtámadja és elpusztítja a hasnyálmirigy inzulintermelő béta-sejtjeit. Ennek következtében a szervezetben egyáltalán nem, vagy csak minimális mennyiségben termelődik inzulin. Genetikai tényezők és környezeti hatások - például bizonyos vírusfertőzések - kombinációja váltja ki, így kialakulása nem az életmódtól függ. A betegeknek életük végéig külső inzulinpótlásra van szükségük.