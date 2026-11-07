A nő, aki életét adta a radioaktivitás kutatásáért: Marie Curie

Marie Curie, születési nevén Maria Salomea Skłodowska, a tudománytörténet egyik legmeghatározóbb alakja, aki úttörő kutatásaival alapvetően formálta át a modern fizikát és kémiát.
A fizikus és vegyész 1867. november 7-én született Varsóban, az Orosz Birodalom által megszállt Lengyelországban, ahol a nők számára korlátozottak voltak a felsőoktatási lehetőségek. Tudásszomját a titkos Repülő Egyetemen (Uniwersytet Latający) csillapította, amely egy földalatti oktatási hálózat volt, és a nők számára is lehetőséget biztosított a felsőfokú tanulmányokra. Végül 1891-ben költözött Párizsba, ahol a Sorbonne Egyetemen rendkívül szegényes körülmények között, de hatalmas elszántsággal tanult tovább. Itt ismerkedett meg Pierre Curie-vel, aki nemcsak a férje, hanem szellemi és tudományos partnere is lett.
Pierre és Marie Curie és a radioaktivitás
A Curie házaspár a radioaktivitás kutatásában végzett úttörő munkájáról ismert. Marie vezette be a radioaktivitás kifejezést, amellyel az egyes anyagok spontán sugárzását jelölte. A vizsgálatok kiindulópontját Henri Becquerel francia fizikus felfedezése jelentette, aki észrevette, hogy az uránsók sötétben is képesek megfeketíteni a fotólemezeket.
1897-ben kezdődő kutatásai során gyorsan rájött, hogy a sugárzás intenzitása kizárólag a mintában lévő urán mennyiségétől függ, vagyis ez a sugárzás magának az atomnak a belső tulajdonsága, amelyet semmilyen kémiai reakció vagy fizikai hatás nem képes megváltoztatni.
Ezt követően a természetben előforduló ásványokat kezdte vizsgálni, és felfedezte, hogy a szurokérc négyszer erősebben sugároz a benne lévő uránnál, arra következtetett, hogy a kőzet egy ismeretlen, erősen sugárzó elemet tartalmaz. Mivel azonban ez az új anyag csak mikroszkopikus nyomokban volt jelen a kőzetben, a házaspárnak egy teljesen új módszert kellett kidolgoznia a kimutatására és izolálására.
A kutatás fizikai alapját Pierre és fivére korábbi találmánya, a rendkívül érzékeny piezoelektromos kvarc-elektrométer adta - ezzel pontosan mérték a sugárzás okozta légi ionizációt. Mivel az egyetem nem biztosított számukra rendes laboratóriumot, egy fűtetlen, huzatos fáskamrában állították fel öntöttvas üstjeiket, amelyekben tonnaszámra dolgozták fel a maró hatású szurokércet.
A házaspár az úgynevezett frakcionált kristályosítás módszerét alkalmazta. Az ásványt különböző savakkal és vegyszerekkel főzték össze, majd hagyták kihűlni, hogy a különböző anyagok külön fázisokban kristályosodjanak ki. Marie mindig csak a legerősebben sugárzó fázist tartotta meg a következő lépéshez, miközben tonnaszámra keverte a forró masszát.
Több évnyi kimerítő munka után, 1902-ben sikeresen előállították a tiszta rádium-kloridot. Kutatásaikkal két új elemet - a polóniumot és a rádiumot - azonosítottak, ami alapjaiban formálta át az atomfizikát és a kémiát.
Nobel-díj és tragédia
Marie Curie 1903 júniusában doktorált a Sorbonne-on, majd decemberben férjével, Pierre-rel és Henri Becquerellel megosztva fizikai Nobel-díjat kapott a radioaktivitás kutatásáért. 1911-ben a rádium és a polónium felfedezéséért, illetve a rádium izolálásáért a kémiai Nobel-díjat is elnyerte. Ezzel ő lett a világon az első kétszeres Nobel-díjas ember.
1906. április 19-én Pierre Curie tragikus balesetben életét vesztette Párizsban. Egy esős napon, az utcán átkelve megcsúszott, és egy lovaskocsi alá esett, amelynek egyik kereke halálos fejsérülést okozott neki. A tragédia mélyen megrázta a családot, de Marie átvette elhunyt férje professzori székét a Sorbonne-on, és a munkába temetkezett.
Marie kutatásai megváltoztak: a hangsúly a tisztán elméleti és fizikai felfedezésekről a kémiai tisztításra, a méréstechnika szabványosítására és a radioaktivitás orvosi alkalmazásaira, az úgynevezett Curie-terápiára helyeződött át. Munkájának eredményeként létrejött a párizsi Rádium Intézet, amelynek épülete 1914-ben nyílt meg. Később, 1932-ben Varsóban is megnyitották a Maria Skłodowska-Curie nevét viselő Rádium Intézetet, amelynek létrehozásában maga a tudós is fontos szerepet vállalt.
1934. július 4-én Marie meghalt a dél-franciaországi Passy-ban. Halálának közvetlen oka aplasztikus vérszegénység volt, egy olyan súlyos betegség, amely során a csontvelő nem képes elegendő vérsejtet termelni. Betegségét nagy valószínűséggel az évtizedeken át tartó, jelentős ionizáló sugárterhelés okozta, munkája során ugyanis hosszú éveken keresztül megfelelő sugárvédelmi intézkedések nélkül dolgozott radioaktív anyagokkal.
Marie Curienek két lánya született, akik mindketten rendkívül sikeres és elismert felnőtté váltak, és édesanyjukhoz hasonlóan beírták magukat a történelembe. Irène Joliot-Curie férjével, Frédéric Joliot-val közösen fedezte fel a mesterséges radioaktivitást, amiért 1935-ben kémiai Nobel-díjat kaptak. Ève Curie író, újságíró, zongoraművész és humanitárius diplomata lett.
Marie kutatása korai szakaszában nem tudott a sugárzás súlyos egészségügyi veszélyeiről, és bár élete utolsó évtizedeiben már sejtette a kapcsolatot a radioaktivitás és a fizikai leépülés között, a kockázatokat mindvégig súlyosan alábecsülte.