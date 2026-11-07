Marie Curie, születési nevén Maria Salomea Skłodowska, a tudománytörténet egyik legmeghatározóbb alakja, aki úttörő kutatásaival alapvetően formálta át a modern fizikát és kémiát.

A nő, aki életét adta a radioaktivitás kutatásáért: Marie Curie. Fotó: Photo Josse

A fizikus és vegyész 1867. november 7-én született Varsóban, az Orosz Birodalom által megszállt Lengyelországban, ahol a nők számára korlátozottak voltak a felsőoktatási lehetőségek. Tudásszomját a titkos Repülő Egyetemen (Uniwersytet Latający) csillapította, amely egy földalatti oktatási hálózat volt, és a nők számára is lehetőséget biztosított a felsőfokú tanulmányokra. Végül 1891-ben költözött Párizsba, ahol a Sorbonne Egyetemen rendkívül szegényes körülmények között, de hatalmas elszántsággal tanult tovább. Itt ismerkedett meg Pierre Curie-vel, aki nemcsak a férje, hanem szellemi és tudományos partnere is lett.

Pierre és Marie Curie és a radioaktivitás

A Curie házaspár a radioaktivitás kutatásában végzett úttörő munkájáról ismert. Marie vezette be a radioaktivitás kifejezést, amellyel az egyes anyagok spontán sugárzását jelölte. A vizsgálatok kiindulópontját Henri Becquerel francia fizikus felfedezése jelentette, aki észrevette, hogy az uránsók sötétben is képesek megfeketíteni a fotólemezeket.

1897-ben kezdődő kutatásai során gyorsan rájött, hogy a sugárzás intenzitása kizárólag a mintában lévő urán mennyiségétől függ, vagyis ez a sugárzás magának az atomnak a belső tulajdonsága, amelyet semmilyen kémiai reakció vagy fizikai hatás nem képes megváltoztatni.

Ezt követően a természetben előforduló ásványokat kezdte vizsgálni, és felfedezte, hogy a szurokérc négyszer erősebben sugároz a benne lévő uránnál, arra következtetett, hogy a kőzet egy ismeretlen, erősen sugárzó elemet tartalmaz. Mivel azonban ez az új anyag csak mikroszkopikus nyomokban volt jelen a kőzetben, a házaspárnak egy teljesen új módszert kellett kidolgoznia a kimutatására és izolálására.

Marie Curie irodája. Fotó: Ann Ronan Picture Library

A kutatás fizikai alapját Pierre és fivére korábbi találmánya, a rendkívül érzékeny piezoelektromos kvarc-elektrométer adta - ezzel pontosan mérték a sugárzás okozta légi ionizációt. Mivel az egyetem nem biztosított számukra rendes laboratóriumot, egy fűtetlen, huzatos fáskamrában állították fel öntöttvas üstjeiket, amelyekben tonnaszámra dolgozták fel a maró hatású szurokércet.