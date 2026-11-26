A D-vitamin fontos szerepet játszik a csontok egészségének megőrzésében, az immunrendszer és az izomműködésben, a tudósok azonban egyre inkább az alvásban betöltött fontosságára összpontosítanak, kivált az idősebb felnőttek körében.

D-vitamin és az alvás: erre figyeltek fel a kutatók / Fotó: Pixabay

D-vitamin és az alvás: erre figyeltek fel a kutatók

A Johns Hopkins Bloomberg Közegészségügyi Iskola kutatói 460 nő és férfi adatait elemezték, akiknek az átlagéletkora körülbelül 71 év volt, és akik 2012 és 2019 között vettek részt a Baltimore-i Longitudinális Öregedési Felmérésben. A kutatók ekkor megmérték a vérük D-vitamin-szintjét, valamint csuklón viselt eszközöket is bevetettek az alvás időtartamának és az éjszakai ébrenlétnek a monitorozására.

Miután figyelembe vették az életkort, a nemet, az etnikai hovatartozást és az eredményeket befolyásoló egyéb tényezőket is, azt találták, hogy a magasabb D-vitamin-szinttel rendelkező egyének közel 20 perccel tovább aludtak minden este, és kevesebb időt töltöttek ébren lefekvés után. Még nagyobb különbséget figyeltek meg azoknál, akiknél hiány állt fenn ebből a vitaminból: ők átlagosan 23 perccel rövidebb ideig aludtak, mint a normális vitaminszinttel rendelkezők.

Mind a D-vitamin- hiány, mind az alvási problémák gyakoriak az idősebb felnőttek körében. Ez azért különösen fontos, mivel a kevés és rossz minőségű alvás összefüggésben áll a demencia , a cukorbetegség, illetve a szív- és érrendszeri betegségek fokozott kockázatával.

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy tovább kell vizsgálnunk, a D-vitamin szintjének növelése javíthatja-e az alvás minőségét

– mondta el Adam Spira professzor, a Johns Hopkins Bloomberg Közegészségügyi Iskola tanulmányának vezető szerzője.

A kutatócsoport azt is vizsgálta, a B12-vitamin hasonló összefüggésben áll-e az alvással, ebben az esetben azonban az eredmények nem voltak ilyen egyértelműek.

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