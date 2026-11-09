Mutatjuk a legnagyobb tévhiteket a D-vitaminról – komoly veszélyre figyelmeztet a szakértő

A D-vitamin fontos szerepet játszik a csontok egészségének megőrzésében és az immunrendszer működésében, ám a pótlásával kapcsolatban számos tévhit él a köztudatban. Stephan Scharla német endokrinológus a Focusnak adott interjújában arra hívta fel a figyelmet, hogy nem feltétlenül akalul ki mindenkinél vitaminhiány a téli hónapokban, a szükségtelenül nagy adagok szedése viszont komoly következményekkel járhat.

A D-vitamin pótlása bizonyos esetekben indokolt lehet, a túlzott bevitel azonban egészségügyi kockázatokkal járhat

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A D-vitamin-hiány mindenkit érint a téli hónapokban?

Az őszi és téli hónapokban csökken a napsütéses órák száma, így a szervezet D-vitamin-termelése is visszaesik. A vitamin jelentős része ugyanis a napfény hatására, a bőrben képződik.

Stephan Scharla, a Német Endokrinológiai Társaság szakértője szerint azonban téves az az elképzelés, hogy szinte mindenki D-vitamin-hiányban szenved.

Kiknél nagyobb a D-vitamin-hiány kockázata?

A szakértő szerint bizonyos csoportoknál nagyobb valószínűséggel alakulhat ki hiányállapot. Közéjük tartoznak:

A 65 év felettiek, akiknek a bőre már kevesebb D-vitamint képes előállítani.

Azok, akik kevés időt töltenek a szabadban, például rendszeresen otthonról dolgoznak.

A sötétebb bőrű emberek, akiknél a magasabb pigmenttartalom csökkenti a D-vitamin képződésének hatékonyságát.

Azok, akik ruházatukkal testük nagy részét eltakarják, így bőrüket kevesebb napfény éri.

Scharla szerint a megváltozott életmód, különösen az otthoni munkavégzés elterjedése miatt ma akár többen is érintettek lehetnek, mint a korábbi felmérések idején.

Mindenkinek szüksége van D-vitamin-pótlásra?

A szakértő hangsúlyozta, hogy az egészséges, 20 és 60 év közötti felnőttek számára nem ajánlott általánosan a D-vitamin-készítmények szedése. A kutatások ugyanis nem igazoltak egyértelmű előnyt azoknál, akiknek nincs kimutatott hiányállapotuk.

Más a helyzet a csecsemők, a gyermekek, a serdülők és az idősebbek esetében, akiknél a megfelelő D-vitamin-ellátottság különösen fontos lehet.

Azoknak, akik életmódjuk miatt fokozottan veszélyeztetettek, Scharla napi 1000–2000 nemzetközi egység D-vitamin bevitelét tartja elfogadhatónak. Ez 25–50 mikrogrammnak felel meg. Az egyéni szükséglet azonban eltérő lehet, ezért különösen tartós pótlás esetén érdemes orvossal egyeztetni.