ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
D-vitamin

Mutatjuk a legnagyobb tévhiteket a D-vitaminról – komoly veszélyre figyelmeztet a szakértő

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A hideg hónapokban sokan nyúlnak vitaminpótló készítményekhez, ám nem minden esetben indokolt ezek rendszeres szedése. A D-vitamin szerepéről, a hiányállapotok felismeréséről és a túlzott bevitel lehetséges veszélyeiről egy német endokrinológus beszélt, aki több elterjedt tévhitet is tisztázott.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
D-vitaminegészségtévhit

A D-vitamin fontos szerepet játszik a csontok egészségének megőrzésében és az immunrendszer működésében, ám a pótlásával kapcsolatban számos tévhit él a köztudatban. Stephan Scharla német endokrinológus a Focusnak adott interjújában arra hívta fel a figyelmet, hogy nem feltétlenül akalul ki mindenkinél vitaminhiány a téli hónapokban, a szükségtelenül nagy adagok szedése viszont komoly következményekkel járhat.

A D-vitamin pótlása bizonyos esetekben indokolt lehet, a túlzott bevitel azonban egészségügyi kockázatokkal járhat
A D-vitamin pótlása bizonyos esetekben indokolt lehet, a túlzott bevitel azonban egészségügyi kockázatokkal járhat
Fotó: Kristīne Kozaka /  Unsplash

A D-vitamin-hiány mindenkit érint a téli hónapokban?

Az őszi és téli hónapokban csökken a napsütéses órák száma, így a szervezet D-vitamin-termelése is visszaesik. A vitamin jelentős része ugyanis a napfény hatására, a bőrben képződik.

Stephan Scharla, a Német Endokrinológiai Társaság szakértője szerint azonban téves az az elképzelés, hogy szinte mindenki D-vitamin-hiányban szenved.

A D-vitamin-hiány előfordulása évszakonként jelentősen változhat. Egy németországi felmérés szerint a téli hónapokban a résztvevők 40–50 százalékánál mértek alacsony D-vitamin-szintet, míg nyáron ez az arány tíz százalék alatt maradt.

Kiknél nagyobb a D-vitamin-hiány kockázata?

A szakértő szerint bizonyos csoportoknál nagyobb valószínűséggel alakulhat ki hiányállapot. Közéjük tartoznak:

  • A 65 év felettiek, akiknek a bőre már kevesebb D-vitamint képes előállítani.
  • Azok, akik kevés időt töltenek a szabadban, például rendszeresen otthonról dolgoznak.
  • A sötétebb bőrű emberek, akiknél a magasabb pigmenttartalom csökkenti a D-vitamin képződésének hatékonyságát.
  • Azok, akik ruházatukkal testük nagy részét eltakarják, így bőrüket kevesebb napfény éri.

Scharla szerint a megváltozott életmód, különösen az otthoni munkavégzés elterjedése miatt ma akár többen is érintettek lehetnek, mint a korábbi felmérések idején.

Mindenkinek szüksége van D-vitamin-pótlásra?

A szakértő hangsúlyozta, hogy az egészséges, 20 és 60 év közötti felnőttek számára nem ajánlott általánosan a D-vitamin-készítmények szedése. A kutatások ugyanis nem igazoltak egyértelmű előnyt azoknál, akiknek nincs kimutatott hiányállapotuk.

Más a helyzet a csecsemők, a gyermekek, a serdülők és az idősebbek esetében, akiknél a megfelelő D-vitamin-ellátottság különösen fontos lehet.

Azoknak, akik életmódjuk miatt fokozottan veszélyeztetettek, Scharla napi 1000–2000 nemzetközi egység D-vitamin bevitelét tartja elfogadhatónak. Ez 25–50 mikrogrammnak felel meg. Az egyéni szükséglet azonban eltérő lehet, ezért különösen tartós pótlás esetén érdemes orvossal egyeztetni.

Megelőzhető a megfázás és az influenza D-vitaminnal?

A D-vitamin immunrendszerre gyakorolt hatásáról számos kutatás készült, de az eredmények nem minden esetben egyértelműek.

Scharla szerint az igazolt hiányállapottal élő idősebbeknél a pótlás bizonyos vizsgálatok alapján 10–30 százalékkal csökkentheti a légúti fertőzések kockázatát.

Fiatalabb, megfelelő D-vitamin-szinttel rendelkező embereknél ugyanakkor nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy a vitamin rendszeres szedése önmagában megelőzné az influenzát vagy a koronavírus-fertőzést.

Mi történik, ha túl sok D-vitamint szedünk?

A D-vitamin túladagolása valós egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen akkor, ha valaki orvosi ellenőrzés nélkül szed nagy dózisú készítményeket.

A túlzott bevitel következtében veszélyesen megemelkedhet a vér kalciumszintje. Ez hosszabb távon vesekövek kialakulásához, súlyosabb esetben pedig vesekárosodáshoz vezethet.

A szakértő külön figyelmeztetett az interneten is kapható, akár 20 ezer nemzetközi egység D-vitamint tartalmazó készítményekre. Ezeket elsősorban igazolt hiányállapot kezelésére alkalmazzák, és csak orvosi felügyelet mellett ajánlott szedni. A nagyobb adag tehát nem feltétlenül jelent nagyobb egészségügyi előnyt.

Számít, hogy gyógyszertárban vagy drogériában vásárolunk D-vitamint?

Scharla szerint a készítmények minősége között is lehetnek különbségek.

A gyógyszertári gyógyszerkészítmények szigorúbb minőség-ellenőrzésen esnek át, különösen a hatóanyag mennyiségét illetően. Ezzel szemben egyes étrend-kiegészítőknél nagyobb eltérések fordulhatnak elő a feltüntetett és a tényleges hatóanyag-tartalom között. A szakértő ezért azt tanácsolja, hogy aki biztosra szeretne menni, ellenőrzött minőségű készítményt válasszon.

A legfontosabb ugyanakkor nem az, hogy valaki minél több D-vitamint szedjen, hanem az, hogy a pótlás megfeleljen a szervezete tényleges szükségleteinek.

 

Szóljon hozzá!