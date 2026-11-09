Mutatjuk a legnagyobb tévhiteket a D-vitaminról – komoly veszélyre figyelmeztet a szakértő

A D-vitamin fontos szerepet játszik a csontok egészségének megőrzésében és az immunrendszer működésében, ám a pótlásával kapcsolatban számos tévhit él a köztudatban. Stephan Scharla német endokrinológus a Focusnak adott interjújában arra hívta fel a figyelmet, hogy nem feltétlenül akalul ki mindenkinél vitaminhiány a téli hónapokban, a szükségtelenül nagy adagok szedése viszont komoly következményekkel járhat.
A D-vitamin-hiány mindenkit érint a téli hónapokban?
Az őszi és téli hónapokban csökken a napsütéses órák száma, így a szervezet D-vitamin-termelése is visszaesik. A vitamin jelentős része ugyanis a napfény hatására, a bőrben képződik.
Stephan Scharla, a Német Endokrinológiai Társaság szakértője szerint azonban téves az az elképzelés, hogy szinte mindenki D-vitamin-hiányban szenved.
Kiknél nagyobb a D-vitamin-hiány kockázata?
A szakértő szerint bizonyos csoportoknál nagyobb valószínűséggel alakulhat ki hiányállapot. Közéjük tartoznak:
- A 65 év felettiek, akiknek a bőre már kevesebb D-vitamint képes előállítani.
- Azok, akik kevés időt töltenek a szabadban, például rendszeresen otthonról dolgoznak.
- A sötétebb bőrű emberek, akiknél a magasabb pigmenttartalom csökkenti a D-vitamin képződésének hatékonyságát.
- Azok, akik ruházatukkal testük nagy részét eltakarják, így bőrüket kevesebb napfény éri.
Scharla szerint a megváltozott életmód, különösen az otthoni munkavégzés elterjedése miatt ma akár többen is érintettek lehetnek, mint a korábbi felmérések idején.
Mindenkinek szüksége van D-vitamin-pótlásra?
A szakértő hangsúlyozta, hogy az egészséges, 20 és 60 év közötti felnőttek számára nem ajánlott általánosan a D-vitamin-készítmények szedése. A kutatások ugyanis nem igazoltak egyértelmű előnyt azoknál, akiknek nincs kimutatott hiányállapotuk.
Más a helyzet a csecsemők, a gyermekek, a serdülők és az idősebbek esetében, akiknél a megfelelő D-vitamin-ellátottság különösen fontos lehet.
Azoknak, akik életmódjuk miatt fokozottan veszélyeztetettek, Scharla napi 1000–2000 nemzetközi egység D-vitamin bevitelét tartja elfogadhatónak. Ez 25–50 mikrogrammnak felel meg. Az egyéni szükséglet azonban eltérő lehet, ezért különösen tartós pótlás esetén érdemes orvossal egyeztetni.
Megelőzhető a megfázás és az influenza D-vitaminnal?
A D-vitamin immunrendszerre gyakorolt hatásáról számos kutatás készült, de az eredmények nem minden esetben egyértelműek.
Scharla szerint az igazolt hiányállapottal élő idősebbeknél a pótlás bizonyos vizsgálatok alapján 10–30 százalékkal csökkentheti a légúti fertőzések kockázatát.
Fiatalabb, megfelelő D-vitamin-szinttel rendelkező embereknél ugyanakkor nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy a vitamin rendszeres szedése önmagában megelőzné az influenzát vagy a koronavírus-fertőzést.
Mi történik, ha túl sok D-vitamint szedünk?
A D-vitamin túladagolása valós egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen akkor, ha valaki orvosi ellenőrzés nélkül szed nagy dózisú készítményeket.
A túlzott bevitel következtében veszélyesen megemelkedhet a vér kalciumszintje. Ez hosszabb távon vesekövek kialakulásához, súlyosabb esetben pedig vesekárosodáshoz vezethet.
A szakértő külön figyelmeztetett az interneten is kapható, akár 20 ezer nemzetközi egység D-vitamint tartalmazó készítményekre. Ezeket elsősorban igazolt hiányállapot kezelésére alkalmazzák, és csak orvosi felügyelet mellett ajánlott szedni. A nagyobb adag tehát nem feltétlenül jelent nagyobb egészségügyi előnyt.
Számít, hogy gyógyszertárban vagy drogériában vásárolunk D-vitamint?
Scharla szerint a készítmények minősége között is lehetnek különbségek.
A gyógyszertári gyógyszerkészítmények szigorúbb minőség-ellenőrzésen esnek át, különösen a hatóanyag mennyiségét illetően. Ezzel szemben egyes étrend-kiegészítőknél nagyobb eltérések fordulhatnak elő a feltüntetett és a tényleges hatóanyag-tartalom között. A szakértő ezért azt tanácsolja, hogy aki biztosra szeretne menni, ellenőrzött minőségű készítményt válasszon.
A legfontosabb ugyanakkor nem az, hogy valaki minél több D-vitamint szedjen, hanem az, hogy a pótlás megfeleljen a szervezete tényleges szükségleteinek.
A D-vitamin-hiány előfordulása évszakonként jelentősen változhat. Egy németországi felmérés szerint a téli hónapokban a résztvevők 40–50 százalékánál mértek alacsony D-vitamin-szintet, míg nyáron ez az arány tíz százalék alatt maradt.