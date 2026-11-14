Délutánonként alig bírja nyitva tartani a szemét? Meglepő oka van a fáradtságnak

Sokan már délután három óra körül azt érzik, hogy egyre nehezebben tudnak koncentrálni, lecsukódik a szemük, és legszívesebben szundítanának egyet. A jelenséget gyakran ebéd utáni fáradtságnak vagy délutáni holtpontnak nevezik, de a kialakulásáért nem kizárólag az elfogyasztott étel felelős.
Michelle Spear, a Bristoli Egyetem anatómia professzora a The Conversation című tudományos portálon megjelent írásában magyarázta el, mi történik ilyenkor a szervezetünkben, és hogyan küzdhetünk meg a kellemetlen tünetekkel.
Miért leszünk fáradtak délután?
A folyamat már ébredés után elkezdődik. Az agyban ugyanis folyamatosan felhalmozódik az adenozin nevű szerves vegyület, amely fontos szerepet játszik az alvás és az ébrenlét szabályozásában. Minél hosszabb ideig vagyunk ébren, annál nagyobb lesz az úgynevezett alvásnyomás, vagyis egyre erősebben jelentkezik a szervezet alvásigénye.
Ezt a folyamatot azonban ellensúlyozza a szervezet belső órája, a cirkadián ritmus, amely a nap folyamán változó módon szabályozza az éberséget. Reggel ez a rendszer segít fenntartani az ébrenlétet, a kora délutáni órákban viszont természetes módon csökken az éberség. Mivel ekkorra az alvásnyomás is egyre nagyobb, a két folyamat együttesen idézi elő a délutáni fáradtságot.
Az étkezés tovább erősítheti ezt a hatást. Evés után ugyanis megváltozik a bélrendszer, az anyagcsere és az agy közötti jelzések működése. Az agy információkat kap többek között a gyomor telítettségéről, a tápanyagokról és a bélhormonokról.
A nagyobb mennyiségű ebédet összefüggésbe hozták a gyengébb figyelemmel és az étkezés utáni fokozott álmossággal. Arra azonban nincs meggyőző bizonyíték, hogy valamelyik tápanyagcsoport, például a zsír, a szénhidrát vagy a cukor önmagában felelős lenne a jelenségért.
A kutatók az orexin nevű anyagot termelő idegsejtek szerepét is vizsgálják. Ezek a sejtek az agy hipotalamusz nevű területén találhatók, és fontos szerepet játszanak az ébrenlét fenntartásában. Működésükre az anyagcsere folyamatai, köztük a vércukorszint változása is hatással lehet.
Miért nem jó megoldás egy újabb kávé?
Sokan egy csésze kávéval vagy teával próbálják átvészelni a délutáni holtpontot, ez azonban nem feltétlenül a legjobb módszer. A koffein ugyanis nem ad új energiát az agynak, hanem elsősorban az adenozin receptorainak működését blokkolja. Így átmenetileg elfedi az álmosságot kiváltó jelzéseket, miközben az adenozin továbbra is felhalmozódik.
A koffein tehát rövid időre fokozhatja az éberséget, de nem helyettesíti az alvást. Ráadásul az sem mindegy, mikor fogyasztjuk. A késő délutáni kávé megnehezítheti az esti elalvást, ami másnap még erősebb fáradtsághoz vezethet.
Ezt tegye kávé helyett, ha elálmosodik
A szakértő szerint az egyik leghatékonyabb természetes megoldás a napfény. A természetes fény fontos jelzést küld az éberséget szabályozó biológiai rendszereknek. Egy 62 kísérleti vizsgálatot összegző, 2024-es áttekintés szerint a nappali fény rendszeresen javította az emberek szubjektív éberségét és munkamemóriáját, bár a tartós figyelemre gyakorolt hatása kevésbé volt egyértelmű.
A mesterséges fény is segíthet: egy vizsgálatban a természetes nappali fény kék hullámhosszát utánzó lámpa javította az irodai dolgozók reakcióidejét, figyelmét és motivációját, miközben csökkentette az álmosságukat. Érdemes tehát délután egy rövid időre kimenni a szabadba, vagy világosabb környezetben folytatni a munkát.
Egy másik lehetőség a rövid délutáni alvás. A szakértő szerint már 10–20 perc szunyókálás is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkenjen az álmosság és javuljon az éberség. A rövid pihenő előnye, hogy az ember jellemzően még az alvás könnyebb szakaszában ébred fel, így kisebb az esélye annak, hogy ébredés után kábának és még fáradtabbnak érzi magát.
Érdemes ébresztőt beállítani, és inkább a kora délutáni órákban pihenni, mert a későbbi alvás már megnehezítheti az esti elalvást. A hosszabb, nagyjából egyórás szunyókálás a memóriának is kedvezhet, ugyanakkor nagyobb az esélye annak, hogy mélyebb alvási szakaszból ébredünk, ami átmeneti tompaságot okozhat.
A professzor szerint fontos megérteni, hogy a délutáni fáradtság nem feltétlenül a lustaság vagy a motiváció hiányának jele. Az emberi agy teljesítménye ugyanis nem állandó a nap folyamán: a figyelem, az éberség és a reakcióidő természetes módon ingadozik. A modern munkarend viszont gyakran azt feltételezi, hogy egész nap ugyanolyan hatékonyan tudunk dolgozni.