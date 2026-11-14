Délutánonként alig bírja nyitva tartani a szemét? Meglepő oka van a fáradtságnak

Sokan már délután három óra körül azt érzik, hogy egyre nehezebben tudnak koncentrálni, lecsukódik a szemük, és legszívesebben szundítanának egyet. A jelenséget gyakran ebéd utáni fáradtságnak vagy délutáni holtpontnak nevezik, de a kialakulásáért nem kizárólag az elfogyasztott étel felelős.

Délutáni fáradtság: így győzheti le a szakértő szerint

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Michelle Spear, a Bristoli Egyetem anatómia professzora a The Conversation című tudományos portálon megjelent írásában magyarázta el, mi történik ilyenkor a szervezetünkben, és hogyan küzdhetünk meg a kellemetlen tünetekkel.

Miért leszünk fáradtak délután?

A folyamat már ébredés után elkezdődik. Az agyban ugyanis folyamatosan felhalmozódik az adenozin nevű szerves vegyület, amely fontos szerepet játszik az alvás és az ébrenlét szabályozásában. Minél hosszabb ideig vagyunk ébren, annál nagyobb lesz az úgynevezett alvásnyomás, vagyis egyre erősebben jelentkezik a szervezet alvásigénye.

Ezt a folyamatot azonban ellensúlyozza a szervezet belső órája, a cirkadián ritmus, amely a nap folyamán változó módon szabályozza az éberséget. Reggel ez a rendszer segít fenntartani az ébrenlétet, a kora délutáni órákban viszont természetes módon csökken az éberség. Mivel ekkorra az alvásnyomás is egyre nagyobb, a két folyamat együttesen idézi elő a délutáni fáradtságot.

Az étkezés tovább erősítheti ezt a hatást. Evés után ugyanis megváltozik a bélrendszer, az anyagcsere és az agy közötti jelzések működése. Az agy információkat kap többek között a gyomor telítettségéről, a tápanyagokról és a bélhormonokról.

A nagyobb mennyiségű ebédet összefüggésbe hozták a gyengébb figyelemmel és az étkezés utáni fokozott álmossággal. Arra azonban nincs meggyőző bizonyíték, hogy valamelyik tápanyagcsoport, például a zsír, a szénhidrát vagy a cukor önmagában felelős lenne a jelenségért.

A kutatók az orexin nevű anyagot termelő idegsejtek szerepét is vizsgálják. Ezek a sejtek az agy hipotalamusz nevű területén találhatók, és fontos szerepet játszanak az ébrenlét fenntartásában. Működésükre az anyagcsere folyamatai, köztük a vércukorszint változása is hatással lehet.