A depresszió kezelésében a gyógyszeres terápia és a pszichoterápia mellett a rendszeres testmozgás is fontos szerepet kaphat. Egy francia kutatás szerint a nordic walking, vagyis a speciális botokkal végzett gyaloglás már néhány hét alatt jelentősen enyhítheti a depressziós tüneteket. A vizsgálatban különösen azoknál tapasztaltak kedvező változásokat, akik súlyosabb panaszokkal küzdöttek – számolt be róla a Fitbook.

A depresszió tüneteinek enyhítésében a rendszeres testmozgás is szerepet kaphat

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Hogyan segíthet a nordic walking a depresszió ellen? A nordic walking, más néven északi gyaloglás, egy ízületkímélő mozgásforma, amely során speciális botok segítségével gyalogolnak. A hagyományos sétával ellentétben nemcsak a lábak, hanem a karok és a felsőtest izmai is aktívan dolgoznak. A mozgás az aerob edzések közé tartozik, amelyek a korábbi kutatások szerint kedvezően befolyásolhatják a mentális egészséget. Előnye, hogy kezdők és idősebbek számára is könnyebben elkezdhető lehet, mint például a futás.

A francia kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy mennyi idő alatt jelentkezhetnek a rendszeres nordic walking első kedvező hatásai a depressziós tünetekre.

Már öt hét után jelentős javulást tapasztaltak

A randomizált, kontrollált vizsgálatban 64, közepesen súlyos vagy súlyos depressziós tünetekkel élő felnőtt vett részt. Átlagéletkoruk 50 év volt, és többségük nő.

A résztvevőket véletlenszerűen két csoportba osztották. Az egyik csoport tagjai tíz héten keresztül heti két alkalommal, alkalmanként egy órán át végeztek közepes intenzitású, szakember által felügyelt nordic walking edzést. A kontrollcsoport tagjai ezzel szemben kizárólag a depresszióval kapcsolatos tájékoztató anyagokat kaptak.

A kutatók a vizsgálat kezdetén, majd öt és tíz hét elteltével is felmérték a résztvevők depressziós tüneteinek súlyosságát.

Az eredmények alapján az edzést végző csoportban jelentős javulás következett be:

A vizsgálat kezdetén a depressziós tüneteket mérő BDI-II kérdőív átlagos pontszáma körülbelül 27 volt.

Öt hét elteltével az érték 17 pont alá csökkent.

Tíz hét után az átlagos pontszám már csak körülbelül 13 volt.

A kontrollcsoportban ezzel szemben alig változtak az eredmények.

A kutatók számára különösen figyelemre méltó volt, hogy a javulás legnagyobb része már az első öt hétben bekövetkezett. A következő öt hét során a tünetek tovább enyhültek, de kisebb mértékben.

Kiknél lehet a leghatékonyabb ez a mozgásforma?

A vizsgálat egyik legérdekesebb eredménye az volt, hogy a súlyosabb depressziós tünetekkel élők nagyobb mértékű javulást mutattak, mint azok, akiknek közepesen súlyos panaszaik voltak.

Az eredmények arra utalnak, hogy a rendszeres, felügyelt nordic walking különösen hasznos lehet azok számára, akik erősebb depressziós tünetekkel élnek.