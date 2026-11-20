A depresszió kezelésében a gyógyszeres terápia és a pszichoterápia mellett a rendszeres testmozgás is fontos szerepet kaphat. Egy francia kutatás szerint a nordic walking, vagyis a speciális botokkal végzett gyaloglás már néhány hét alatt jelentősen enyhítheti a depressziós tüneteket. A vizsgálatban különösen azoknál tapasztaltak kedvező változásokat, akik súlyosabb panaszokkal küzdöttek – számolt be róla a Fitbook.
Hogyan segíthet a nordic walking a depresszió ellen?
A nordic walking, más néven északi gyaloglás, egy ízületkímélő mozgásforma, amely során speciális botok segítségével gyalogolnak. A hagyományos sétával ellentétben nemcsak a lábak, hanem a karok és a felsőtest izmai is aktívan dolgoznak.
A mozgás az aerob edzések közé tartozik, amelyek a korábbi kutatások szerint kedvezően befolyásolhatják a mentális egészséget. Előnye, hogy kezdők és idősebbek számára is könnyebben elkezdhető lehet, mint például a futás.
A francia kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy mennyi idő alatt jelentkezhetnek a rendszeres nordic walking első kedvező hatásai a depressziós tünetekre.
Már öt hét után jelentős javulást tapasztaltak
A randomizált, kontrollált vizsgálatban 64, közepesen súlyos vagy súlyos depressziós tünetekkel élő felnőtt vett részt. Átlagéletkoruk 50 év volt, és többségük nő.
A résztvevőket véletlenszerűen két csoportba osztották. Az egyik csoport tagjai tíz héten keresztül heti két alkalommal, alkalmanként egy órán át végeztek közepes intenzitású, szakember által felügyelt nordic walking edzést. A kontrollcsoport tagjai ezzel szemben kizárólag a depresszióval kapcsolatos tájékoztató anyagokat kaptak.
A kutatók a vizsgálat kezdetén, majd öt és tíz hét elteltével is felmérték a résztvevők depressziós tüneteinek súlyosságát.
Az eredmények alapján az edzést végző csoportban jelentős javulás következett be:
- A vizsgálat kezdetén a depressziós tüneteket mérő BDI-II kérdőív átlagos pontszáma körülbelül 27 volt.
- Öt hét elteltével az érték 17 pont alá csökkent.
- Tíz hét után az átlagos pontszám már csak körülbelül 13 volt.
A kontrollcsoportban ezzel szemben alig változtak az eredmények.
A kutatók számára különösen figyelemre méltó volt, hogy a javulás legnagyobb része már az első öt hétben bekövetkezett. A következő öt hét során a tünetek tovább enyhültek, de kisebb mértékben.
Kiknél lehet a leghatékonyabb ez a mozgásforma?
A vizsgálat egyik legérdekesebb eredménye az volt, hogy a súlyosabb depressziós tünetekkel élők nagyobb mértékű javulást mutattak, mint azok, akiknek közepesen súlyos panaszaik voltak.
Az eredmények arra utalnak, hogy a rendszeres, felügyelt nordic walking különösen hasznos lehet azok számára, akik erősebb depressziós tünetekkel élnek.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy további vizsgálatokra van szükség annak megállapításához, milyen hosszú és milyen intenzitású mozgásprogram biztosíthatja a legkedvezőbb eredményeket.
Helyettesítheti a testmozgás a depresszió hagyományos kezelését?
Bár az eredmények biztatóak, a nordic walking nem tekinthető a gyógyszeres kezelés vagy a pszichoterápia helyettesítőjének. A depresszióval élők gyakran küzdenek fáradtsággal, energiahiánnyal és motivációs nehézségekkel, ezért a rendszeres testmozgás elkezdése is komoly kihívást jelenthet számukra.
A kutatók szerint azonban az a lehetőség, hogy már néhány hét után javulás tapasztalható, ösztönzőleg hathat az érintettekre. A szakember által felügyelt állóképességi mozgás így a már alkalmazott kezelési módszerek hasznos kiegészítője lehet.
A vizsgálat eredményeinek értékelésekor több körülményt is figyelembe kell venni. A kutatásban viszonylag kevesen, mindössze 64-en vettek részt, és a résztvevők több mint 90 százaléka nő volt. Emiatt az eredmények csak korlátozottan általánosíthatók a férfiakra. A kutatók emellett nem rendelkeztek részletes információkkal arról, hogy a résztvevők kaptak-e gyógyszeres kezelést vagy pszichoterápiát.
Az sem állapítható meg egyértelműen, hogy a javulás mekkora része tulajdonítható magának a testmozgásnak, és mennyiben járulhattak hozzá más tényezők, például a társas kapcsolatok vagy az edző támogatása.
Pozitívum ugyanakkor, hogy a tízhetes program során nem számoltak be nemkívánatos eseményekről. A kutatás összességében azt sugallja, hogy a nordic walking ígéretes kiegészítő módszer lehet a depressziós tünetek enyhítésében. A hosszú távú hatások pontosabb megismeréséhez azonban további, nagyobb létszámú vizsgálatok szükségesek.
Öt hét elteltével az edzésprogram résztvevőinek körülbelül felénél már klinikailag jelentős javulást mértek. Tíz hét után pedig a súlyos depressziós tünetekkel küzdők 70 százalékánál tapasztaltak ilyen mértékű változást.