Néhány egyszerű szabály, és akár hónapokig friss marad a dió

A dió több hónapig is elállhat, azonban, a nedvesség, a hő és a fény hatására hamar elveszítheti az ízét és a ropogósságát, legrosszabb esetben pedig megpenészedhet. Szerencsére elég néhány fontos szabályt észbe tartani ahhoz, hogy elkerüljük a kellemetlenségeket. Mutatjuk, melyek ezek!
A dió helyes tárolása: mutatjuk a trükköt!
Hogy tárold a héjas diót?
A héj egy természetes védőpajzsként szolgál, amely megvédi a diót a levegőtől, a fénytől és a nedvességtől, ennek hála lassabban romlik, és kevésbé érzékeny a külső tényezőkre. Ennek ellenére pár fontos lépést nem árt betartani.
Először is alaposan szárítsd meg a diókat: amennyiben csak enyhén nedvesek, akkor papírtörlővel töröld szárazra őket. Ezután tedd papírzacskóba, vászonzsákba, kartondobozba, esetleg kosárba. A műanyag csomagolás használatát érdemes elkerülni, mivel az magába zárja a nedvességet, ami biztos módja annak, hogy a diók penészedni kezdjenek. Ezután tárold őket hűvös, száraz helyen, például a kamrában vagy a pincében, távol a radiátoroktól, az ablakoktól és a sütőktől, mivel a hő és a fény miatt hamar elveszíthetik az ízüket.
Mi a helyzet a héj nélküli dióval?
A héj nélküli diók feldolgozása kicsivel több munkát igényel: mivel elveszítették a természetes védőrétegüket, könnyebben magukba szívhatják a hűtőszekrény szagát és a nedvességét, gyorsabban avasodhatnak, és a zsíroxidáció révén elveszíthetik a frissességüket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem lehet így is hosszabb ideig tárolni.
Akár csak a héjas változat esetében, most is alaposan ki kell szárítani a diókat: ezúttal ez a lépés különösen fontos, mivel már az enyhe nedvesség is gyorsabb romláshoz vezethet. Ezután helyezd át őket egy tiszta, légmentesen záródó befőttesüvegbe vagy fedővel ellátott edénybe, majd tárold a hűtőszekrényben, lehetőleg távol az erős szagú ételektől. Nagyobb mennyiség esetén, amiket egyhamar biztosan nem fogsz elfogyasztani, érdemes kisebb adagokra osztani, majd lefagyasztani őket.
A dióféléket a magas zsírtartalmuk miatt kész kalóriabombáknak tartják, a bennük található zsírok miatt ugyanakkor hozzájárulhatnak az egészséges táplálkozáshoz. Elsősorban telítetlen zsírsavakat és értékes fehérjét tartalmaznak, valamint kalciumot, káliumot, magnéziumot, rezet, cinket, szelént és vasat is biztosítanak. ITT megtudhatod, mit tesz a szervezeteddel napi egy maroknyi dióféle fogyasztása!