Néhány egyszerű szabály, és akár hónapokig friss marad a dió

A dió több hónapig is elállhat, azonban, a nedvesség, a hő és a fény hatására hamar elveszítheti az ízét és a ropogósságát, legrosszabb esetben pedig megpenészedhet. Szerencsére elég néhány fontos szabályt észbe tartani ahhoz, hogy elkerüljük a kellemetlenségeket. Mutatjuk, melyek ezek!

A dió helyes tárolása: mutatjuk a trükköt! / Fotó: Illusztráció/Unsplash / engin akyurt

A dió helyes tárolása: mutatjuk a trükköt!

Hogy tárold a héjas diót?

A héj egy természetes védőpajzsként szolgál, amely megvédi a diót a levegőtől, a fénytől és a nedvességtől, ennek hála lassabban romlik, és kevésbé érzékeny a külső tényezőkre. Ennek ellenére pár fontos lépést nem árt betartani.

Először is alaposan szárítsd meg a diókat: amennyiben csak enyhén nedvesek, akkor papírtörlővel töröld szárazra őket. Ezután tedd papírzacskóba, vászonzsákba, kartondobozba, esetleg kosárba. A műanyag csomagolás használatát érdemes elkerülni, mivel az magába zárja a nedvességet, ami biztos módja annak, hogy a diók penészedni kezdjenek. Ezután tárold őket hűvös, száraz helyen, például a kamrában vagy a pincében, távol a radiátoroktól, az ablakoktól és a sütőktől, mivel a hő és a fény miatt hamar elveszíthetik az ízüket.

Mi a helyzet a héj nélküli dióval?

A héj nélküli diók feldolgozása kicsivel több munkát igényel: mivel elveszítették a természetes védőrétegüket, könnyebben magukba szívhatják a hűtőszekrény szagát és a nedvességét, gyorsabban avasodhatnak, és a zsíroxidáció révén elveszíthetik a frissességüket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem lehet így is hosszabb ideig tárolni.

Akár csak a héjas változat esetében, most is alaposan ki kell szárítani a diókat: ezúttal ez a lépés különösen fontos, mivel már az enyhe nedvesség is gyorsabb romláshoz vezethet. Ezután helyezd át őket egy tiszta, légmentesen záródó befőttesüvegbe vagy fedővel ellátott edénybe, majd tárold a hűtőszekrényben, lehetőleg távol az erős szagú ételektől. Nagyobb mennyiség esetén, amiket egyhamar biztosan nem fogsz elfogyasztani, érdemes kisebb adagokra osztani, majd lefagyasztani őket.

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