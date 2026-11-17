Megmutatjuk, hogyan ismerheted fel a boltban a zamatos és édes mandarinokat.

Eláruljuk, miért érdemes a gyümölcs súlyát, héját és illatát is ellenőrizni vásárlás előtt.

Megtudhatod azt is, miért nem garancia a kiváló ízre a zöld levél vagy a szép narancssárga szín.

Tarts velünk, ha szeretnéd tudni az édes mandarin kiválasztásának titkát!

Néhány tipp megfogadásával gyerekjáték lesz az édes mandarin kiválasztása. Fotó: 1234RF

Így válaszd ki az édes mandarint: 5 dolog, amire mindenképpen figyelj

Az őszi-téli gyümölcsök királya alighanem a mandarin. Ez a mézédes gyümölcs szinte minden család asztalán megjelenik a hidegebb napokon. A finom mandarinok kiválasztása azonban nem egyszerű: a szép, narancssárga héj akár savanyú vagy száraz gyümölcsöt is rejthet. Ha nem akarsz csalódni a bevásárlás után, akkor segítünk, hogyan találhatod meg a tökéletes mandarint!

1. Válaszd a méretéhez képest nehezebb darabot!

Az egyik legegyszerűbb módszer, ha két hasonló méretű mandarint a kezedbe veszel és összehasonlítod a súlyukat. A nehezebb gyümölcs általában több levet tartalmaz, így nagyobb eséllyel lesz lédús és zamatos. A könnyű, szinte üresnek érződő darabok belseje szárazabb lehet.

2. Ne csak a színét nézd!

A gyönyörű, élénk narancssárga héj kétségkívül csábító, de önmagában nem garantálja, hogy édes mandarint választottál. A különböző fajták színe eltérő lehet, sőt egy érett gyümölcsön zöldes foltok is megjelenhetnek.

Origo-tipp: ha mindenképpen külső jel alapján akarsz dönteni, akkor a származási helyet ellenőrizd. A legfinomabb gyümölcsök általában Spanyolországból és Marokkóból érkeznek, mert az ottani éghajlat kedvez a cukortartalom kialakulásának.

3. Tapintsd meg a mandarin héját!

A jó minőségű mandarin héja feszes, tömör és enyhén rugalmas. Ha túl puha, benyomódott, ráncos vagy sérült a héja, inkább válassz másikat! A túlságosan kiszáradt gyümölcsök már veszítettek a frissességükből, így az ízük sem lesz az igazi.

4. Szagold meg vásárlás előtt!

A friss mandarin jellegzetes, kellemes citrusos illata már a héján keresztül is érezhető. Különösen a szár környékén érdemes megszagolni. Az intenzív, friss gyümölcsös aroma jó jel, a dohos, erjedt vagy kellemetlen szag ellenben arra utal, hogy a mandarin már nem megfelelő állapotú.