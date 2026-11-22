Ahogy novemberben lekerültek a halloweeni dekorációk, szinte azonnal a helyükre kerültek a karácsonyi díszek. Sokan azonban elsiklanak néhány fontos dolog felett, amelyeket érdemes ellenőrizni a balesetek elkerülése érdekében - ilyenek például az égősorok is.

Hatalmas tűzveszélyt jelenthet egy-egy hibás égősor. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Hatalmas tűzveszélyt jelenthet egy-egy hibás égősor

Félretéve azt a vitát, hogy mikor túl korai még elővenni a karácsonyi díszeket, Philip Farina, a Risky Business – Security and Safety Advisors alapítója és vezető tanácsadója a Uniladnak elmondta, mit érdemes átvizsgálni egy fényfüzéren, mielőtt felrakjuk a fára vagy a korlátra:

A vezetékek külső burkolatának bármilyen repedése indokolhatja azok cseréjét. Egyesek azzal érvelhetnek, hogy egyszerűen szigetelőszalaggal kell betekerni a területet. Ez azonban csak elfedheti a potenciális veszélyt.

A második dolog amire felhívta a figyelmet a vezetéke és izzók melegedése. "Ez számos különböző problémára utalhat. A hő pedig elegendő lehet a tűz kialakulásához" - magyarázta.

A harmadik jel, ami aggodalomra adhat okot azaz izzók szokatlan pislákolása. "Ez azt jelentheti, hogy egy izzó kilazult, és ki kell cserélni. Gondosan ellenőrizni kell a teljes égősort. Ha nem találsz hibát, a legjobb, ha kicseréled."

A szakértő elmagyarázta, hogy a hibás karácsonyi égők használata növeli a tűz és az áramütés kockázatát. Azonban a régebbi izzók is rengeteg veszélyt rejtenek.

A sérült, régebbi, nem LED-es izzók növelhetik a túlmelegedés és a tűzveszély esélyét. Egyes vezetékek idővel elhasználódhatnak, és áramütést vagy sérüléseket okozhatnak

- emelte ki Farina.

Mit kell ellenőrizniük az embereknek a karácsonyi égők használata előtt?

A szakértő elmagyarázta, hogy elsőként fontos alaposan megvizsgálni a vezetékeket. Ha bármilyen repedés van a külső burkolaton ki kell cserélni. Ezenkívül érdemes meggyőződni arról, hogy minden izzó ép és jó állapotban van, mielőtt bedugjuk a konnektorba.