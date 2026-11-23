A hideg időben is vigyázzunk magunkra!

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A BiotechUSA hisz abban, hogy a rendszeres aktivitás, a megfelelő táplálkozás és a pihenés is hozzátartozik a mozgásszervi egészséghez – lássuk, hogyan.

Miért érezhetjük merevebbnek az ízületeinket hidegben?

Az időjárás és az ízületi fájdalmak kapcsolatára több lehetséges magyarázat létezik. Egyes kutatások szerint a légnyomás változása, az alacsonyabb hőmérséklet és a páratartalom befolyásolhatja a fájdalomérzetet, bár az eredmények egyelőre nem egységesek.

A hidegebb hónapokban ráadásul általában kevesebbet mozgunk. Rövidülnek a szabadtéri séták, több időt töltünk ülve, és a rendszeres sportolás is könnyebben háttérbe szorulhat. A tartós mozgáshiány hozzájárulhat az ízületi merevség kialakulásához, különösen azoknál, akik korábban is tapasztaltak hasonló panaszokat.

A rendszeres mozgás télen is fontos

Az ízületek megfelelő működéséhez elengedhetetlen a környező izmok ereje és a mozgástartomány megőrzése. Ehhez szerencsére nincs szükség minden alkalommal intenzív edzésre; már egy kiadós séta, a szobakerékpározás vagy egy könnyed átmozgató torna is hasznos része lehet a napi rutinnak.

Különösen jó választás lehet az úszás és a vízi torna, mivel a víz felhajtóereje csökkenti az ízületekre nehezedő terhelést. Akik inkább otthon mozognának, egyszerű mobilizáló gyakorlatokkal és óvatos nyújtással kezdhetnek.

Mit tehetünk az ízületeinkért a táplálkozással?

A kiegyensúlyozott étrend az izmok és a csontok egészségének megőrzésében is szerepet kap. A megfelelő fehérjebevitel hozzájárul az izomtömeg fenntartásához, ami az ízületek körüli izomzat szempontjából is lényeges.

A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez, ezen keresztül a porcok normál állapotának és működésének fenntartásához. Természetes forrásai közé tartozik a paprika, a citrusfélék és a brokkoli. A D-vitamin a normál csontozat és izomműködés fenntartásában vesz részt, míg a kalcium a csontok egészségéhez szükséges.

Milyen étrend-kiegészítőket érdemes megfontolni?

A változatos táplálkozás mellett bizonyos élethelyzetekben célzott kiegészítésre is szükség lehet. A vitaminok és ásványi anyagok kiválasztásánál mindig az egyéni szükségletekből érdemes kiindulni, figyelembe véve az étrendet és az életmódot.