Becsődöl az evolúcióelmélet? 18 millió éves majomfosszília döntheti romba az ember eredetéről alkotott elképzelésünket

Egy 17–18 millió éves egyiptomi fosszília új megvilágításba helyezheti az emberszabású majmok evolúciójának történetét.

A Masripithecus moghraensis fosszíliája olyan földrajzi területről került elő, amely eddig kevés figyelmet kapott a korai emberszabásúak kutatásában.

A felfedezés nyomán a kutatóknak azt is újra kell gondolniuk, hol jelenhettek meg a ma élő emberszabásúak közös ősei.

A Masripithecus moghraensis nevű állat nagyjából 17–18 millió évvel ezelőtt, a miocén korai szakaszában élhetett. A felfedezés különlegessége, hogy ez az első olyan egyértelmű emberszabásúmajom-fosszília, amelyet Észak-Afrikában találtak. Nincs más hátra, minthogy a kutatók újragondolják, ki az emberszabású majmok őse, hiszen megdőlni látszik, amit eddig az emberi evolúcióról tudtunk.

Évtizedeken át tartotta magát az a tudományos elmélet, hogy a ma élő emberszabású majmok (és így közvetve az ember) evolúciós bölcsője és korai fejlődése kizárólag Kelet-Afrikához köthető. Ez a felfedezés radikálisan megkérdőjelezi ezt az elképzelést:

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18 millió éves majomfosszíliát találtak – Ez átírhatja mindazt, amit az emberszabású majmokról tudunk

Lehet, hogy nem Kelet-Afrikában kell keresnünk az emberszabású majmok evolúciójának kiindulópontját? Az emberiség eredetének kutatása során a tudósok elsősorban Kelet-Afrikára összpontosítottak.

Az említett friss egyiptomi felfedezés azonban arra utal, hogy az emberszabású majmok evolúciójának korai szakaszában Észak-Afrika és a Közel-Kelet fontosabb szerepet játszhatott, mint azt korábban feltételezték.

Egy ősi állkapocs, amely fontos titkokat őriz

A fosszília az egyiptomi Wadi Moghra térségéből került elő, a kutatók egyelőre csak az állat alsó állkapcsának maradványait találták meg. A lelet különösen masszív állkapcsot, feltűnően nagy szemfogakat és előzápfogakat mutat. Az őrlőfogak felszíne szintén jellegzetes: lekerekített rágófelületükön markáns mintázatok figyelhetők meg. Ezek a tulajdonságok segíthetnek rekonstruálni, hogyan táplálkozott az állat, és milyen környezetben élhetett.

A fogazat arra utal, hogy a Masripithecus alkalmazkodóképes állat volt: elsősorban gyümölcsökkel táplálkozhatott, de szükség esetén keményebb, rágósabb ételeket is képes volt elfogyasztani

– magyarázta Shorouq Al-Ashqar, a Manszúrai Egyetem Gerinces Őslénytani Központjának kutatója, a tanulmány egyik első szerzője.