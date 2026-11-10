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evolúciós elmélet

Becsődöl az evolúcióelmélet? 18 millió éves majomfosszília döntheti romba az ember eredetéről alkotott elképzelésünket

3 órája
Olvasási idő: 10 perc
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A kutatók egy eddig ismeretlen ősi majomfaj maradványait azonosították Egyiptom északi részén. A helyszín és a lelet egyaránt sokkolta a kutatókat és felmerült a kérdés: vajon lehetséges, hogy az emberszabású majmok eredetét eddig rossz kontinensrészen kerestük?
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evolúciós elméletkutatásállkapocscsontrégészeti kutatásemberszabású majmok
  • Egy 17–18 millió éves egyiptomi fosszília új megvilágításba helyezheti az emberszabású majmok evolúciójának történetét.
  • A Masripithecus moghraensis fosszíliája olyan földrajzi területről került elő, amely eddig kevés figyelmet kapott a korai emberszabásúak kutatásában.
  • A felfedezés nyomán a kutatóknak azt is újra kell gondolniuk, hol jelenhettek meg a ma élő emberszabásúak közös ősei.

A Masripithecus moghraensis nevű állat nagyjából 17–18 millió évvel ezelőtt, a miocén korai szakaszában élhetett. A felfedezés különlegessége, hogy ez az első olyan egyértelmű emberszabásúmajom-fosszília, amelyet Észak-Afrikában találtak. Nincs más hátra, minthogy a kutatók újragondolják, ki az emberszabású majmok őse, hiszen megdőlni látszik, amit eddig az emberi evolúcióról tudtunk.

Illusztráció, majomfosszília - emberszabású majmok eredetének utatása
Évtizedeken át tartotta magát az a tudományos elmélet, hogy a ma élő emberszabású majmok (és így közvetve az ember) evolúciós bölcsője és korai fejlődése kizárólag Kelet-Afrikához köthető. Ez a felfedezés radikálisan megkérdőjelezi ezt az elképzelést:
Forrás: 123RF

18 millió éves majomfosszíliát találtak – Ez átírhatja mindazt, amit az emberszabású majmokról tudunk

Lehet, hogy nem Kelet-Afrikában kell keresnünk az emberszabású majmok evolúciójának kiindulópontját? Az emberiség eredetének kutatása során a tudósok elsősorban Kelet-Afrikára összpontosítottak. 

Az említett friss egyiptomi felfedezés azonban arra utal, hogy az emberszabású majmok evolúciójának korai szakaszában Észak-Afrika és a Közel-Kelet fontosabb szerepet játszhatott, mint azt korábban feltételezték.

Egy ősi állkapocs, amely fontos titkokat őriz

A fosszília az egyiptomi Wadi Moghra térségéből került elő, a kutatók egyelőre csak az állat alsó állkapcsának maradványait találták meg. A lelet különösen masszív állkapcsot, feltűnően nagy szemfogakat és előzápfogakat mutat. Az őrlőfogak felszíne szintén jellegzetes: lekerekített rágófelületükön markáns mintázatok figyelhetők meg. Ezek a tulajdonságok segíthetnek rekonstruálni, hogyan táplálkozott az állat, és milyen környezetben élhetett.

A fogazat arra utal, hogy a Masripithecus alkalmazkodóképes állat volt: elsősorban gyümölcsökkel táplálkozhatott, de szükség esetén keményebb, rágósabb ételeket is képes volt elfogyasztani

 – magyarázta Shorouq Al-Ashqar, a Manszúrai Egyetem Gerinces Őslénytani Központjának kutatója, a tanulmány egyik első szerzője.

Hangosan jelző majom
Az említett állkapocsleletet a Mansoura Egyetem és az amerikai Dél-Kaliforniai Egyetem nemzetközi kutatócsoportja közösen tárta fel.
Forrás: 123RF

Átrajzolhatja az emberszabású majmok családfáját

A felfedezés igazi jelentősége nem pusztán az állat különleges fogazatában rejlik.

A kutatók azt is megvizsgálták, hogy a Masripithecus hol helyezkedhetett el az evolúciós családfán. Az eredmények meglepőek voltak: az elemzések szerint az újonnan azonosított faj közelebbi rokonságban állhatott a ma élő emberszabású majmokkal, mint az eddig ismert, hasonló korú kelet-afrikai fajok. 

Emberszbású majmok - talán a makákó a legősibb ősünk?
Vajon ilyen lehetett az emberszabású majmok valódi őse? (Masripithecus illusztráció)
 Forrás: 123RF

Lehet, hogy eddig rossz helyen kerestük az őseinket?

A felfedezés még a kutatókat is meglepte és arra késztette, hogy felülvizsgálják korábbi evolúciós elméleteket. Erik Seiffert, a Dél-kaliforniai Egyetem paleontológusa, a tanulmány társszerzője elmondta: pályafutása nagy részében valószínűnek tartotta, hogy a ma élő emberszabású majmok közös őse Kelet-Afrikában vagy annak környékén élt.  

Az új fosszília és a hozzá kapcsolódó elemzések azonban komolyan megkérdőjelezték ezt az elképzelést. 

Fontos ugyanakkor tisztázni: a kutatók még nem állítják biztosan, hogy a Masripithecus közvetlen emberi ősünk lett volna és arra sincs bizonyíték, hogy közvetlenül a ma élő emberszabású majmok őse lenne. A lelet egy sokkal korábbi evolúciós történet megértéséhez adhat fontos támpontokat.

Az ember és a többi ma élő emberszabású majom közös ősei ugyanis több millió évvel ezelőtt éltek, jóval azelőtt, hogy az emberi evolúció későbbi szakaszai kibontakoztak volna. A felfedezés tehát nem az ember közvetlen származási helyét változtatja meg, hanem azt a képet árnyalja, amelyet az emberszabású majmok korai evolúciójáról alkottunk.

Egyiptomi ásatás
A lelet egy sokkal korábbi evolúciós történet megértéséhez adhat fontos támpontokat.
 Forrás: 123RFs

Egyiptom még rengeteg ősi titkot rejthet

A kutatók számára a felfedezés egyelőre inkább egy izgalmas kezdet: eddig csupán az állkapocs egy részét sikerült megtalálni, az állat testfelépítéséről, méretéről, mozgásáról és viselkedéséről még sok mindent nem tudunk. Újabb fosszíliák előkerülése segíthetne pontosabban meghatározni, hogyan élt a Masripithecus, és milyen kapcsolatban állt más ősi majomfajokkal. 

A kutatók ezért Észak-Afrika és a Közel-Kelet további feltárását is fontosnak tartják. Elképzelhető, hogy a térség még számos olyan leletet rejt, amelyek alapjaiban árnyalhatják az emberszabású majmok evolúciójáról alkotott képünket.

Egy közel 18 millió éves állkapocs tehát egy történet olyan hiányzó fejezetére világíthat rá, amelyet a tudósok eddig talán nem a megfelelő helyen kerestek.

Megszólalnak a kutatók:

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