Mikor érdemes emlő ultrahangra menni? 9 ok a vizsgálatra a szakorvos szerint

Az elmúlt években jelentősen, mintegy harmadával emelkedett az 50 év alatti betegek száma

Az ultrahang kiválóan alkalmas arra, hogy különbséget tegyen a jóindulatú ciszták és a rossindulatú daganatok között

Szakértő ismerteti, kinek való a mammográfia és kinek az emlő ultrahang

Az emlő egészségével kapcsolatban nem érdemes csak akkor vizsgálatra gondolni, amikor már panasz jelentkezik. Egyes életkori és egyéni kockázati tényezők önmagukban is indokolhatják a rendszeres ellenőrzést, pédául a mammográfia és az emlő ultrahang elvégzését. Utóbbi kíméletes képalkotó módszer, amely semmilyen fájdalommal nem jár. De mikor lehet valóban indokolt elvégezni, milyen tünetekre kell felfigyelni, és mikor van szükség ultrahangra a mammográfia mellett? Szakértőt kérdeztünk.

Az emlő ultrahang egy fontos, fájdalommentes és sugárterhelés-mentes képalkotó vizsgálat.

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Emlő ultrahang már fiatal felnőtt kortól

Az elmúlt években jelentősen, mintegy harmadával emelkedett az 50 év alatti betegek száma is. Mivel a korai stádiumban felismert emlődaganat jó eséllyel eredményesen kezelhető, kiemelten fontos a rendszeres emlőszűrés és az egyéni kockázati tényezők figyelembevétele. Az emlőrák kialakulásának kockázatát növelő tényezők közé tartozhat többek közt:

idősebb életkor,

emlőrák előfordulása a családban

korai menstruáció (12 éves kor előtt) és a késői menopauza (55 éves kor után),

első terhesség 30 éves kor felett vagy a terhesség hiánya,

egyes hormonális fogamzásgátlók alkalmazása,

bizonyos öröklött genetikai eltérések,

korábbi mellkasi sugárkezelés,

hosszú ideig alkalmazott kombinált hormonpótló kezelés,

menopauza utáni jelentős testsúlygyarapodás,

életmódbeli tényezők, például tartós stressz, mozgásszegény életmód, cukorban gazdag étrend

Ezek tehát a szűrésre okot adó tényezők, vagyis azok, amelyek megléte esetén akkor is fontos részt venni az emlő ultrahang vizsgálaton, ha nincs semmilyen gyanús jel vagy elváltozás. Az ajánlások szerint fiatal felnőtt kortól minden esetben ajánlott évente egy emlő ultrahang vizsgálatot is elvégeztetni.

30 év alatt a mammográfia kevésbé áttekinthető, de az ultrahang jól mutatja a részleteket.

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Az emlő ultrahang biztonságos

Az emlő ultrahang vizsgálata mellett számos érv szól, ugyanis biztonságos, sugárterheléssel és fájdalommal nem járó, fontos képalkotó vizsgálat, amely mind a szűrésben, mind a diagnosztizálásban alapvető szerepű. Dr. Csókás Csilla, az Ultrahangközpont – Prima Medica radiológusa azokra a jelekre hívta fel a figyelmet, amelyek megléte indokolja a vizsgálatot, és arról is beszélt, kell-e választani a mammográfia és az ultrahang közt.