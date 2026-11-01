Mikor érdemes emlő ultrahangra menni? 9 ok a vizsgálatra a szakorvos szerint

- Az elmúlt években jelentősen, mintegy harmadával emelkedett az 50 év alatti betegek száma
- Az ultrahang kiválóan alkalmas arra, hogy különbséget tegyen a jóindulatú ciszták és a rossindulatú daganatok között
- Szakértő ismerteti, kinek való a mammográfia és kinek az emlő ultrahang
Az emlő egészségével kapcsolatban nem érdemes csak akkor vizsgálatra gondolni, amikor már panasz jelentkezik. Egyes életkori és egyéni kockázati tényezők önmagukban is indokolhatják a rendszeres ellenőrzést, pédául a mammográfia és az emlő ultrahang elvégzését. Utóbbi kíméletes képalkotó módszer, amely semmilyen fájdalommal nem jár. De mikor lehet valóban indokolt elvégezni, milyen tünetekre kell felfigyelni, és mikor van szükség ultrahangra a mammográfia mellett? Szakértőt kérdeztünk.
Emlő ultrahang már fiatal felnőtt kortól
Az elmúlt években jelentősen, mintegy harmadával emelkedett az 50 év alatti betegek száma is. Mivel a korai stádiumban felismert emlődaganat jó eséllyel eredményesen kezelhető, kiemelten fontos a rendszeres emlőszűrés és az egyéni kockázati tényezők figyelembevétele. Az emlőrák kialakulásának kockázatát növelő tényezők közé tartozhat többek közt:
- idősebb életkor,
- emlőrák előfordulása a családban
- korai menstruáció (12 éves kor előtt) és a késői menopauza (55 éves kor után),
- első terhesség 30 éves kor felett vagy a terhesség hiánya,
- egyes hormonális fogamzásgátlók alkalmazása,
- bizonyos öröklött genetikai eltérések,
- korábbi mellkasi sugárkezelés,
- hosszú ideig alkalmazott kombinált hormonpótló kezelés,
- menopauza utáni jelentős testsúlygyarapodás,
- életmódbeli tényezők, például tartós stressz, mozgásszegény életmód, cukorban gazdag étrend
Ezek tehát a szűrésre okot adó tényezők, vagyis azok, amelyek megléte esetén akkor is fontos részt venni az emlő ultrahang vizsgálaton, ha nincs semmilyen gyanús jel vagy elváltozás. Az ajánlások szerint fiatal felnőtt kortól minden esetben ajánlott évente egy emlő ultrahang vizsgálatot is elvégeztetni.
Az emlő ultrahang biztonságos
Az emlő ultrahang vizsgálata mellett számos érv szól, ugyanis biztonságos, sugárterheléssel és fájdalommal nem járó, fontos képalkotó vizsgálat, amely mind a szűrésben, mind a diagnosztizálásban alapvető szerepű. Dr. Csókás Csilla, az Ultrahangközpont – Prima Medica radiológusa azokra a jelekre hívta fel a figyelmet, amelyek megléte indokolja a vizsgálatot, és arról is beszélt, kell-e választani a mammográfia és az ultrahang közt.
Milyen tünetek esetén szükséges az emlő ultrahang? – 9 leginkább figyelemfelkeltő jel
Amennyiben konkrét változást, tünetet érzékel egy nő az emlőjében vagy akörül, nem szabad késlekedni az emlő ultrahangvizsgálattal
- Tapintható csomó vagy megvastagodás az emlőben vagy a hónaljban
- Váladékozás a mellbimbóból, főként, ha véres, vagy csak az egyik oldalon jelentkezik
- Bőrelváltozások az emlőn, például bőrpír, megvastagodás, narancshéjszerű bőr vagy nem gyógyuló seb
- Hónalji nyirokcsomó-megnagyobbodás, amelynek eredete tisztázásra szorul
- Ciszták és jóindulatú elváltozások, amelyeket el kell különíteni a szolid képletektől
- Emlősérülés, ha vérömleny vagy egyéb károsodás gyanúja merül fel
- Várandósság és szoptatás idején jelentkező emlőpanaszok
Kell-e választani a mammográfia és az emlő ultrahang közt?
A két vizsgálat nem egymás helyettesítője, hanem egymást kiegészítő módszer. Hogy melyikre van szükség, azt elsősorban az életkor, az emlőállomány szerkezete, a panaszok és az egyéni kockázati tényezők határozzák meg. A mammográfia elsősorban a szűrővizsgálatok alapmódszere, különösen 40–50 éves kor felett. Segítségével olyan apró eltérések, például meszesedések is felismerhetők, amelyek akár a korai emlőrák jelei lehetnek, és amelyek ultrahanggal nem mindig láthatók. Az emlőultrahang különösen hasznos fiatalabb nőknél, akiknél az emlőállomány általában sűrűbb, illetve kiegészítő vizsgálatként is alkalmazható, ha a mammográfián eltérés látható, vagy egy tapintható csomó pontosítása szükséges. Terhesség és szoptatás alatt jelentkező panaszok esetén általában ez az elsőként választott képalkotó vizsgálat
– magyarázza dr. Csókás Csilla.
Összességében tehát nincs olyan, hogy mindenki számára „jobb” vizsgálat: a mammográfia és az emlőultrahang más-más eltérések felismerésében erős. A megfelelő módszer kiválasztását radiológus javasolja az egyéni körülmények alapján.
Mi várható egy mammográfia vizsgálaton?
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