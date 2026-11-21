Az eredeti Erzsébet híd világrekordernek számított, és egészen másképp nézett ki, mint a mai.

A második világháborúban felrobbantották, a pusztításról megrendítő archív felvételek készültek.

1964-ben új Erzsébet hidat avattak, amely teljesen megváltoztatta Budapest látképét.

A különleges fotógaléria a taxisblokádig követi végig a híd történetének legfontosabb pillanatait.

Ma már nehéz elképzelni, hogy a modern, fehér Erzsébet híd helyén egykor hatalmas acélkapukkal és láncokkal díszített átkelő állt. Az eredeti Erzsébet híd építése 1898-ban kezdődött, és 1903. október 10-én adták át a forgalomnak. A Sisi néven is ismert Erzsébet királynéról elnevezett híd 290 méteres középnyílásával akkoriban a világ legnagyobb nyílású lánchídja volt. A galéria első képein a hatalmas állványzatok, az épülő szerkezet és a századfordulós Budapest látképe elevenedik meg. A korabeli felvételeken jól látszik, milyen monumentális építménynek számított a régi Erzsébet híd.

Az Erzsébet híd újjáépítése 1964-ben.

Fotó: Fortepan

Az Erzsébet híd felrobbantása: megrendítő képek 1945-ből, a második világháború utáni pusztításról

A híd történetének legsötétebb fejezete a második világháború végén következett be. 1945. január 18-án a visszavonuló német csapatok felrobbantották az Erzsébet hidat. A szerkezet jelentős része a Dunába zuhant, a budai oldali kapuzat összeomlott, a pesti oldali viszont állva maradt.

Galériánk archív fotóin a leszakadt hídszerkezet, a háborús romok és a pusztítás nyomai láthatók. A felvételek ma is megrendítően idézik fel Budapest történelmének egyik legsötétebb időszakát.

Az Erzsébet híd újjáépítése: 1964-ben új korszak kezdődött

A háború után végül nem az eredeti lánchíd helyreállítása mellett döntöttek, hanem egy teljesen új, korszerűbb átkelőt terveztek.

Az új Erzsébet híd Sávoly Pál tervei alapján épült meg. A galéria különleges felvételein nyomon követhető az építkezés: a magasba emelkedő pilonoktól a kábelek felszerelésén át a kész híd megszületéséig. 1964. november 21-én ünnepélyesen átadták az új Erzsébet hidat, amely azóta is a leghíresbb budapesti látnivalók közé tartozik.